Axel Kicillof manejó $1,6 billones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires

MIlei abrió un nuevo foco de conflicto, ahora con el gobernador Kicillof

Desde septiembre de 2020, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dispuso de $400.000 millones adicionales a la coparticipación y transferencias discrecionales de la Nación, por el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (FFFBA), creado por Alberto Fernández en la pandemia a partir del recorte de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, y que hoy Javier Milei eliminó por decreto. A valores actuales, equivalen a $1,64 billones en tres años y cuatro meses, teniendo en cuenta el índice de inflación promedio de cada año. El monto es más de un mes del pago total de haberes a jubilados y pensionados en enero último, una erogación que ascendió a $1,44 billones.

El Gobierno resolvió eliminar esa caja bonaerense, a partir de la publicación del decreto 192/2024 en el Boletín Oficial, con las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Caputo. La medida se enmarca en el fuerte ajuste fiscal que está llevando adelante el Ejecutivo nacional, con un recorte casi absoluto de los giros no automáticos a las provincias. Abrió así un nuevo foco de conflicto, en medio de la disputa con el gobernador chubutense, Ignacio Torres, y su enfrentamiento con los gobernadores por el déficit cero que quiere alcanzar en las cuentas nacionales. Kicillof es el mandatario más cercano a Cristina Kirchner, y quien más duramente salió a cruzar a Milei desde la oposición kirchnerista apenas asumió el libertario.

Ese Fondo - que forma parte de las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias - no se venía pagando desde la asunción de Milei por lo que la medida no generó sorpresa en La Plata. “Iba a pasar porque tiene mucha repercusión”, admitieron fuentes bonaerenses a Infobae. Desde la Gobernación confirmaron que en noviembre y diciembre ya no se había transferido.

El cobro de este Fondo había sido uno de los reclamos que Kicillof, a través de su ministro de Economía, Pablo López, quien le exigió días atrás a Caputo el “inmediato pago del saldo adeudado” por esos dos meses del 2023 y el de enero de 2024. El gobernador bonaerense dará hoy una conferencia de prensa a las 14.30 horas en el Salón Dorado de la Gobernación y anunciará que irá a la Justicia. “Le explicará a los bonaerenses cómo va afectar a su vida cotidiana esta decisión de Milei y que se va a judicializar”, adelantaron en su entorno.

El FFFBA había sido creado por el decreto 735 dictado por Fernández en septiembre de 2020, luego de una protesta de la Policía Bonaerense que puso en jaque al gobierno de Kicillof. “Tenemos que buscar los recursos en una situación fiscal complicada. Estamos derivando muchos recursos del Estado a los sectores más desprotegidos”, afirmó Fernández en aquel momento para justificar la decisión de recortarle el porcentaje de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

Mauricio Macri había elevado el porcentaje para CABA a 3,50% y el ex mandatario del Frente de Todos lo redujo al 2,32%. Luego, Fernández envió una ley al Congreso para darle mayor aval legal al decreto, que fue sancionada en diciembre de 2020. Esa decisión rompió la armonía existente entre Casa Rosada y el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en plena pandemia y marcó el inicio de un conflicto que sigue hasta estos días, ya que la Ciudad de Buenos Aires llevó al reclamo a la Corte Suprema, que le dio la razón en diciembre de 2022. En novimebre último el Máximo Tribunal desestimó los pedidos de excusación y recusación formulados por el Estado nacional contra sus integrantes y abrió el camino para ejecutar una sentencia multimillonaria, lo que podría complicar aún más las finanzas de la administración nacional.

Según los datos analizado por Infobae en el sitio de Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación, el año que más recursos le giró Fernández a Kicillof por el FFFBA fue el 2021, $504.596 millones a valores de hoy, seguido del 2023, cuando ese Fondo implicó transferencias por $499.815, según el cálculo de inflación actualizado, apenas por encima del 2022 ($497.831 millones a valores constantes).

Como publicó este medio, Buenos Aires fue la provincia que más transferencias discrecionales, corrientes y de capital sumadas, recibió en 2023. Más allá de los giros por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el distrito gobernado por el mandatario más alineado con Cristina Kirchner resultó favorecido con $824.112 millones en total el año pasado. El monto equivale al 43,8% del total de fondos enviados a las 24 jurisdicciones por Fernández en su último año, muy por encima del 38% que representa su población del total del país.

Esa canilla de fondos nacionales jugó un rol clave en la reelección de Kicillof, y es el motivo por el que el gobernador bonaerense adoptó una actitud más belicosa entre los dirigentes de Unión por la Patria, y dispuso una suba del impuesto inmobiliario en la provincia del 200% a partir de enero de este año, para compensar la merma de fondos nacionales.

Qué dice el decreto publicado hoy

En el decreto conocido esta madrugada, el Gobierno argumentó que “la severidad de la crisis pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo en procura del bien común”. A su vez, reiteró que “ninguna otra administración nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.

“Con el fin de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el Sector Público Nacional de 5 puntos del PBI y, al mismo tiempo, resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, los que son responsables de los 10 puntos de su déficit”, se agregó.

“En consecuencia, no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas, siendo ello una condición indispensable para la estabilización macroeconómica que requiere nuestro país”, continuó Casa Rosada señalando que “la situación fiscal de las Provincias y de la Ciudad ha sido menos restrictiva a costa de las transferencias discrecionales que ha realizado el Gobierno Nacional”.

En el siguiente párrafo, el Gobierno de Milei elevó su nivel de confrontación con Kicillof al manifestar que “el mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas , por lo que resulta necesario derogar el artículo 4° del Decreto N° 735 del 9 de septiembre de 2020″.

Visualización: Andrés Snitcofsky