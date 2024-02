Axel Kicillof anunció que irá a la Corte Suprema para que le restituyan los fondos que le quitó el Gobierno

Axel Kicillof junto a Verónica Magario (Fotos: Aglaplata)

Luego de que Javier Milei decidiera eliminar el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, creado durante la gestión de Alberto Fernández tras una protesta policial contra el gobierno de Axel Kicillof, la pelea entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales se acrecentó. Ante esto, el mandatario bonaerense realizó una conferencia de prensa para responderle al Presidente con duras críticas hacia su gestión y la política de ajuste que está llevando adelante en todos los sectores del Estado.

Te puede interesar: Máximo Kirchner reunió al PJ bonaerense y los distintos sectores priorizaron la unidad para enfrentar a Milei

“Estamos ante un presidente que ha decidido reconfigurar un Estado. Se roba los recursos de las provincias. Para ser claros con esto: no son recursos ni de un gobernador ni de un gobierno, son del pueblo de la provincia de Buenos Aires”, comenzó Kicillof, acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario.

Luego, anticipó que irán a la Justicia para que les restituyan los fondos: “Ya agotamos instancias administrativas. Hoy instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para inicie acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron”.

Máximo Kirchner estuvo presente en el acto

Sobre la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal, el mandatario realizó una introducción con la que buscó exponer que había gestiones previas para darle continuidad al envío de recursos y que la decisión del gobierno nacional fue intempestiva. “Estaba dentro del presupuesto y fue prorrogado. El propio Gobierno le asignó fondos en enero. Es equiparable a otras acciones. Como ocurrió con otros fondos (en alusión al caso Chubut), tuvimos reuniones con el secretario de Hacienda, quien le envió las deudas con respecto a este fondo y a otros que han cortado. Hace dos semanas le remitimos esta documentación al ministro Caputo, y ante la falta de respuesta de las deudas y ejecuciones, se le envió formalmente una nota reclamando estos fondos”.

Te puede interesar: Máximo Kirchner reactiva el PJ bonaerense con una reunión en contra de las políticas de Javier Milei

Kicillof vinculó esta decisión del Ejecutivo al traspié que sufrió La Libertad Avanza en el Congreso con la Ley Ómnibus y le reprochó al gestión de Milei no poder construir consensos con las otras fuerzas políticas: “Todos recordamos el bochorno del tratamiento en comisiones y retiro de la Ley Ómnibus. Pero una vez caída, fue la causa, según el Presidente, de muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy. El Presidente además de tratar de convertir ese fracaso en un triunfo, ridículamente, decide, ante su propia torpeza para su tratamiento, fundir a las provincias. Inicia un raid que no termina, de violencia en las redes. Tenemos un Presidente que, de manera compulsiva, tuitea mensajes agrediendo a gobernadores y a cualquiera que no esté de acuerdo con él”.

También realizó un paralelismo con la eliminación del fondo para los docentes y la quita de subsidios al transporte: “Milei dice que nos va a fundir e inmediatamente procede a fundir, no a los gobernadores, si no a sacarle plata del bolsillo a los docentes, sacando el FONID. Las provincias sólo trasladaban ese fondo a los bolsillos de los docentes. Repito: no es contra el gobierno ni un gobernador, sino contra el pueblo, maestros y maestras de todo el país. Luego se la agarra con el bolsillo de todos los que viajan en el país, llevando el boleto a valores cercanos a los mil pesos, un aumento desproporcionado e impagable”.

El senador nacional Eduardo "Wado" De Pedro estuvo entre los dirigentes que acompañaron al gobernador de la provincia de Buenos Aires en la conferencia de prensa (Aglaplata)

Reunión con gobernadores

El titular del Poder Ejecutivo bonaerense anticipó que este martes mantendrá un encuentro con sus pares de otras provincias, que tendrá el mismo tenor de la conferencia de prensa de esta tarde, la preocupación por el avance del gobierno nacional sobre fondos con los que cuentan en sus presupuestos vigentes. “Hemos hablado con todas las fuerzas políticas, a todas les afecta. Tendremos que ir viendo, coordinando, ya lo hemos hecho durante la pandemia. Estamos hablando de salud, educación y seguridad. En extraordinarias el presidente no pudo sacar ni una sola ley. Los gobernadores seguimos hablando. Estudiaremos medidas y mañana lo anunciaremos si las hay. El DNU, cuyos efectos algunos conocemos y uno de ellos es poder quitarles fondos a las provincias de manera intempestiva, no puede seguir vigente.

Te puede interesar: Con Máximo Kirchner a la cabeza, se reúne el PJ bonaerense y el peronismo empieza a reacomodarse

Kicillof además se refirió a la posibilidad de emitir una cuasimoneda frente al recorte de fondos, algo que no descartó pero advirtió que intentará evitar. “Se están estudiando respuestas de diversa índole. Nos invitan al caos, a la locura, y hay que evitarlo por todos los medios. Hay que buscar una solución institucional que no implique la disolución de nuestra nación”.

Finalmente, el mandatario bonaerense señaló como el origen de todas las preocupaciones que afectan a los gobernadores al DNU 70/2023, y pidió que esta norma quede sin efecto. “Hay un estado de indefensión. No hay un sólo constitucionalista que argumente que está dentro de la Constitución, sin embargo el DNU sigue vigente”, sostuvo.

La exposición de Axel Kicillof tuvo lugar en La Plata, en el salón dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobernador estuvo sentado junto a la vicegobernadora Verónica Magario, en tanto que fueron parte de su auditorio en el lugar el diputado nacional Máximo Kirchner, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la senadora Juliana Di Tulio, entre otros dirigentes de la primera línea del kirchnerismo.