Nacho Torres advirtió que todas las provincias patagónicas podrían cortar el envío de petróleo y gas

El gobernador de Chubut reveló que hoy mantendrá una reunión con otros mandatarios para tomar “una medida en conjunto”

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, ratificó hoy su decisión de cortar el envío de petróleo y gas al país si el Gobierno nacional no le envía fondos coparticipables y adelantó que a esa medida se pueden sumar todas las provincias patagónicas.

Fue en diálogo con Radio Mitre donde el mandatario provincial denunció que el gobierno está haciendo un “ahogo financiero adrede y extorsivo” y confirmó su postura pronunciada este viernes, cuando advirtió que suspendería los suministros si el Ministerio de Economía no le entrega sus recursos al territorio. En este sentido, aseguró que está en contacto con Mauricio Macri y dijo que el ex presidente está colaborando con él.

En el marco de sus declaraciones, Torres aseguró que el encargado de la cartera económica, Luis “Toto” Caputo, “miente” sobre la deuda que mantendría su provincia con el Estado nacional, y apuntó directamente al presidente Javier Milei tras afirmar que busca peleas inconducentes a través de las redes sociales. “Por Twitter son muy guapos, se animan a pelearse con Lali Espósito, pero yo no veo que den ninguna pelea para terminar con las verdaderas mafias”, cuestionó.

Y agregó: “Nosotros vamos a tener una reunión hoy a la tarde con todas las provincias patagónicas, vamos a tomar una decisión en conjunto. Ya estamos cansados del destrato, de la agresión, de la violencia y de que se quieran llevar puestas a las provincias. Hoy vamos a tener una deliberación y lo que decida Chubut lo vamos a tomar en todas las provincias patagónicas”.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut

En la misma línea, el gobernador dijo contar con el apoyo del fundador del PRO y afirmó que está fomentando el diálogo: “Mauricio Macri desde el momento uno está colaborando y tratando de tender puentes. Es frustrante ver que del otro lado no hay respuesta. Hoy en el gobierno se desconocen entre ellos, no hay nadie que sepa si lo que dicen es así o no. Nosotros lo que pedimos es simple: no pedimos un peso, solo respeto para las provincias”.

En la entrevista brindada este sábado, Nacho Torres acusó a las autoridades nacionales de generar peleas virtuales contra una casta “ficticia” -alegando que lo hacen porque “creen que les garpa”- pero no de dar pelea con la verdadera. Lo hizo con una comparación entre la gestión nacional y la suya en Chubut, donde contó que hace poco apresó a un grupo de sindicalistas, a quienes mencionó como un ejemplo de la “mafia” real.

Tuit Ignacio Torres

Se trata de cinco miembros de la comisión directiva del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Chubut, quienes tendrán que enfrentar cargos por extorsión. Un delito que conlleva penas de 5 a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. Fueron capturados luego de que el gobierno provincial los denunciara por ecocidio y extorsión a empresarios pesqueros.

Acerca del enfrentamiento de las últimas horas con el Presidente, Torres señaló: “Yo quiero que termine la pelea. No es contra mí. Hoy me tocó a mí, mañana será otro. Todos los días hay alguien nuevo para pelearse. Ante falta de resultados, lo que buscan es tener un chivo expiatorio”. Y respondió a las chicanas que Javier Milei compartió en sus perfiles sociales: “A mí no me importa que me manden un ejército de trolls a escracharme y ponerme la cara de Chávez”.

Respuesta de Milei al gobernador de Chubut Torres por el recorte de fondos

En este contexto, compartió un mensaje personal que le llegó durante la noche del viernes tras la publicación de su comunicado. “Ayer me mandaron un ultimátum: ‘Vamos a sacar los tanques a las redes si no paras’, decía. Estos pibes están locos”, reveló el mandatario provincial. Explicó que la amenaza se la mandó gente del gobierno a un amigo de él, que se lo reenvió de manera privada. “Fue como diciendo o te callas la boca o te mandamos los trolls por Twitter”, concluyó.

El conflicto entre Nacho Torres y el Gobierno de La Libertad Avanza se desencadenó en las últimas horas a partir de una queja por los fondos de coparticipación. “Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina”, expresó en un documento. En respuesta, el presidente Javier Milei lo desafió a “proceder” con su amenaza de cortar el gas y el petróleo y “hacerse cargo de las consecuencias en la Justicia”.