Los likes y reposteos de Milei que hicieron tendencia a Macri en redes

Javier Milei apuntó contra Mauricio Macri a través de sus "likes" en su cuenta personal de X

En medio del malestar y los reclamos de los gobernadores por los recursos federales, Mauricio Macri se volvió tendencia en la red social X. Es que el presidente Javier Milei le dio “likes” a otros usuarios afines al líder libertario en los que cuestionaron la figura del exmandatario en un contexto de escalada de la disputa que tiene como protagonista al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

“A Macri lo corrían con el conflicto porque reculaba. Milei te dobla la apuesta, y se agranda en ese terreno. Se olvidan que llegó a presidente planteando conflicto. No hacen más que fortalecerlo si lo enfrentan así”, fue uno de los posteos de un usuario que apoyó Javier Milei.

El jefe de Estado marcó así distancia en las últimas horas con el fundador del PRO luego de que varios referentes provinciales del partido amarillo, en conjunto con gobernadores del peronismo, radicales y de partidos locales, apoyaran el reclamo del chubutense Ignacio Torres. En ese marco, más explícita fue otra publicación que respaldó el mandatario. “Cuando me quieren comparar a Milei con Macri, me río. Macri no quiso hacer nada de lo que está haciendo Milei. Este era el verdadero cambio”, escribió la usuaria @ladymarket, que recibió el correspondiente “like” presidencial.

Ignacio Torres denunció que el Gobierno está haciendo un “ahogo financiero adrede y extorsivo” y confirmó su postura pronunciada este viernes, cuando advirtió que suspendería los suministros si el Ministerio de Economía no le entrega sus recursos al territorio. En este sentido, reveló que está en contacto con Mauricio Macri y dijo que el ex presidente está colaborando con él. De allí que el rebote del nombre del ex presidente de Boca Juniors en las redes sociales.

“Mauricio Macri desde el momento uno está colaborando y tratando de tender puentes. Es frustrante ver que del otro lado no hay respuesta. Hoy en el gobierno se desconocen entre ellos, no hay nadie que sepa si lo que dicen es así o no. Nosotros lo que pedimos es simple: no pedimos un peso, solo respeto para las provincias”, comentó el gobernador en declaraciones a radio Mitre.

La escalada arrancó ayer cuando se visibilizó el recorte que hizo el Gobierno nacional de $13.500 de pesos en concepto de las transferencias a Chubut, lo que gatilló una inédita rebelión de los gobernadores, que respaldaron de manera pública el hartazgo por los permanentes ajustes que Nación viene aplicando a las provincias durante los últimos gobiernos.

En esa pulseada, Torres desafió al Gobierno con su amenaza de cortar el gas y el petróleo que produce su provincia, y de esa manera explicitó el malestar que se acrecentó por la embestida de Milei contra los mandatarios que votaron en contra de la Ley Ómnibus y que tuvo como correlato la reducción de los subsidios al transporte en el interior del país.

El punto de quiebre ocurrió después de intentos de intentos de negociación para evitar un nuevo ajuste a las cuentas públicas de Chubut. Pero las mismas conversaciones fallidas se produjeron para aminorar la poda de las partidas destinadas el apoyo financiero a los boletos de colectivo en las provincias.

Javier Milei le dio "me gusta" a varios posteos críticos del rol de Mauricio Macri

Noticia en desarrollo