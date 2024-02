Javier Milei se reunirá con sus diputados antes de la apertura de sesiones para acordar las reformas que enviará al Congreso

Javier Milei junto a los diputados oficialistas en la Casa Rosada

En estos momentos, el presidente Javier Milei dejó por un instante de lado la agenda local y se volvió a involucrar en lo que él mismo denomina como “la batalla cultural”, esta vez a través de su participación en un evento de conservadores que se está desarrollando en la ciudad de Maryland, en los Estados Unidos.

El mandatario nacional viajó el viernes por la noche, poco después de reunirse en Buenos Aires con Antony Blinken, jefe de la diplomacia del país norteamericano, con quien analizó la situación en América Latina y profundizó los vínculos diplomáticos.

Sin embargo, se trata solo de una pausa de los conflictos que enfrenta en la Argentina y a su regreso ya tiene previsto comenzar a preparar el discurso que emitirá el próximo viernes, cuando encabezará la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Milei volverá a hablar ante la Asamblea Legislativa (Senado Argentina)

Según anticiparon fuentes oficiales a Infobae, en esta oportunidad Milei hablará frente a la Asamblea Legislativa y no en las escalinatas del Palacio, como ocurrió en su asunción, y es probable que aproveche el acto para anunciar formalmente los proyectos de ley que enviará en las siguientes semanas.

Además de las reformas que estaban incluidas en el paquete de proyectos que se trató recientemente y que el oficialismo decidió retirar ante la falta de apoyo por parte de algunos sectores de la oposición, recientemente también trascendieron otras importantes iniciativas que podrían generar polémica.

Por ejemplo, una de ellas es la idea de establecer una pena de cárcel para el o los funcionarios que emitan dinero desde el Banco Central para financiar al Tesoro Nacional, lo cual va en sintonía con la línea de pensamiento del Presidente, que sostiene que la inflación “es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”.

No obstante, esta medida podría ser rechazada por algunos legisladores que, en cambio, aseguran que el problema económico que afecta al país es multicausal y que ven en el señoraje una herramienta útil para poder maniobrar ante cambiantes escenarios globales.

Por otra parte, el Presidente también deberá presentar un proyecto para eliminar formalmente al INADI, ya que, aunque el Gobierno anunció su disolución, tendrá que pasar por el Congreso para derogar la norma que lo creó.

El Presidente tiene varios proyectos de ley en mente

Asimismo, quedan pendientes varios de los artículos de la frustrada Ley ómnibus que el Poder Ejecutivo pretende volver a enviar para su tratamiento, aunque todavía no definió si lo volverá a hacer en conjunto o cada iniciativa por separado.

En principio, Milei le pidió al jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, que convoque a todos los integrantes de la bancada a una reunión en la Casa Rosada que se realizará el próximo miércoles, desde las 10 de la mañana.

Allí estarán, además del titular de la Cámara, Martín Menem, los referentes del oficialismo Alberto Benegas Lynch, Marcela Pagano, Guillermo Montenegro, Juliana Santillán, Lilia Lemoine, Mario Emma, María Celeste Ponce, Gabriel Bornoroni, César Treffinger y Romina Diez, entre otros.

Con ellos, conversará sobre el periodo de sesiones ordinarias que comenzará el 1 de marzo y les contará algunos de los proyectos que tiene en mente, mientras el Gobierno continúa recomponiendo las relaciones con las provincias.

De hecho, en ese encuentro también podría estar el ministro del Interior, Guillermo Francos, que tiene oficina en Balcarce 50 y en el último tiempo fue el encargado de volver a acercar las posiciones con los mandatarios locales, que se quejan de los agravios por parte del jefe de Estado, que calificó a un grupo de ellos como “traidores” y “delincuentes” tras la caída de la Ley Ómnibus.

Guillermo Francos con gobernadores del norte

A lo largo de esta semana, el funcionario se reunió o conversó con Gustavo Valdés, de Corrientes, Ignacio Torres, de Chubut; Gustavo Sáenz, de Salta; Hugo Passalacqua, de Misiones; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca, y Carlos Sadir, de Jujuy, mientras que el próximo sábado irá a Mendoza para ver a Alfredo Cornejo.

El viernes pasado, no obstante, se volvió a generar tensión entre las partes luego de que Torres amenaza a la Nación con no enviar petróleo ni gas si no se le paga a la provincia $13.500 millones en concepto se fondos que reclama.

El comunicado en cuestión fue respaldado por prácticamente todos los gobernadores, incluidos los de la ciudad de Buenos Aires (Jorge Macri), de Entre Ríos (Rogelio Frigerio), La Pampa (Sergio Ziliotto), Neuquén (Rolando Figueroa), Tierra del Fuego (Gustavo Melella), Santa Cruz (Claudio Vidal) y Río Negro (Alberto Weretilneck).

“Se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”, fue la desafiante respuesta de la Casa Rosada.

El Presidente sabe que necesita del apoyo de los gobernadores para que las reformas no vuelvan a ser rechazadas en el Congreso, pero para evitar nuevos malentendidos, su equipo maneja las negociaciones con mayor cautela aún que antes.

El viernes, ante la Asamblea Legislativa, será una oportunidad para que, frente a diputados, senadores y una importante audiencia que va a estar siguiendo su discurso, ratifique el rumbo que quiere para su gestión y hable sobre las medidas que piensa llevar adelante.