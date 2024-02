Bullrich se metió en el cruce de Milei con Torres: “Un miembro del PRO no puede causar una rebelión con el petróleo”

Patricia Bullrich junto al gobernador de Chubut, Nacho Torres, y el sindicalista Ávila

La ministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich, advirtió este sábado que ningún miembro de esa fuerza política puede “generar una secesión nacional ni atentar contra la propiedad privada” y consideró que la amenaza del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de cortar el suministro de gas y petróleo por la caída de la coparticipación provoca “incertidumbre nacional e internacional”.

“Una cosa es la discusión por las deudas y el financiamiento de las provincias, lo que no puede hacer un miembro del PRO es una rebelión planteando que nos va a sacar el petróleo, generando incertidumbre nacional e internacional. El petróleo no es de los gobernadores, es de las empresas y de los chubutenses”, aseveró Bullrich.

En este sentido, la ministra advirtió que “generar una secesión nacional no es la salida y no son los valores del PRO” y agregó que ese espacio político -aliado del gobierno de La Libertad Avanza- tampoco debe “atentar contra la propiedad privada, las normas, ni la Constitución”.

“Le dije a Nacho (Torres): vas a terminar como Cataluña, pensé que lo decía en chiste, pero nunca imaginé que un gobernador iba a decidir pararse sobre el petróleo y no dejarlo salir”, remarcó Bullrich e insistió en que “la extorsión y el apriete” tampoco son los valores del PRO.

Patricia Bullrich con Nacho Torres en Comodoro Rivadavia

“Tenemos que estar decididos a cambiar, todos tenemos que hacer esfuerzos, Chubut recibió una situación muy difícil, lo he discutido con Torres y se debe una conversación en otro tono con el gobierno”, sostuvo la ministra.

En esta línea, Bullrich consideró que los diputados “deben ser conscientes de que votaron en contra de una ley sin medir las consecuencias para las provincias”, en referencia al frustrado debate de la ley Bases en la Cámara de Diputados.

“El país tiene que ordenarse, el gobierno dio una posibilidad muy clara en la votación de una ley que generaba muchos beneficios para la sociedad y ordenaba el déficit cero”, destacó la ministra, quien aseguró que “es un camino que el gobierno no va abandonar”, pero indicó “el esfuerzo debe ser compartido con las provincias”.

“Esta ley no salió y tuvo consecuencias, el Gobierno quedó con los instrumentos que tenía para ordenar el país y lograr que los argentinos dejen de sufrir. Hay que entender que cuando un Gobierno pide instrumentos, sino se los dan, después hay consecuencias”, concluyó.

Previamente, en la misma línea, a través de su cuenta personal en la plataforma X, Bullrich había publicado: “Ningún miembro del PRO puede estar de acuerdo ni validar la amenaza de confiscar propiedad privada. No solo es obsceno hacer esa amenaza, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones, la creación de empleo y el progreso de nuestro país. El dilema es simple: o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiamos”.

El gobernador de Chubut reveló que hoy mantendrá una reunión con otros mandatarios para tomar “una medida en conjunto”

Esta mañana el gobernador de Chubut ratificó su decisión de cortar el envío de petróleo y gas al país si el Gobierno nacional no le envía fondos coparticipables y adelantó que a esa medida se pueden sumar sus colegas del sur.

“Nosotros vamos a tener una reunión hoy a la tarde con todas las provincias patagónicas, vamos a tomar una decisión en conjunto. Ya estamos cansados del destrato, de la agresión, de la violencia y de que se quieran llevar puestas a las provincias. Hoy vamos a tener una deliberación y lo que decida Chubut lo vamos a tomar en todas las provincias patagónicas”, adelantó.

En la misma línea, el gobernador dijo contar con el apoyo del fundador del PRO y afirmó que está fomentando el diálogo: “Mauricio Macri desde el momento uno está colaborando y tratando de tender puentes. Es frustrante ver que del otro lado no hay respuesta. Hoy en el gobierno se desconocen entre ellos, no hay nadie que sepa si lo que dicen es así o no. Nosotros lo que pedimos es simple: no pedimos un peso, solo respeto para las provincias”.