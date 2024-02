Potenciar Trabajo: el Gobierno suspendió el pago a más de 22 mil beneficiarios por viajes al exterior

El Gobierno confirmó la baja de más de 22 mil planes de Potenciar Trabajo

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, suspendió el pago del programa Potenciar Trabajo a 22.501 beneficiarios que viajaron al exterior. Será por tres meses, período en el cual deberán empadronarse otra vez, justificar su situación de “vulnerabilidad social y económica” y explicar como hicieron para viajar a Europa en avión o en yates, entre otros medios, mientras percibían el plan social por parte del Estado. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la “Resolución 82/2024″.

Los nombres y documentos de identidad figuran en un anexo -que no se hace público- y se le ordena a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, “a notificar la presente medida a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) (a cargo de Guillermo Marijuan) y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, para que se investigue los presuntos delitos de “defraudación a la administración pública” y de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” a los responsables del programa por no controlar. Es decir, que hasta ahora la denuncia penal no se realizó.

La ministra Sandra Pettovello suspendió el pago a 22.501 beneficiarios del Potenciar Trabajo que viajaron al exterior

Según la documentación oficial a la que accedió este medio, al menos 85 personas viajaron fuera de la región. 14.695 beneficiarios viajaron al exterior “por un período mayor a 30 días”. Y 2939 lo hicieron en avión o crucero. Otros 4782 no solo vacacionaron en playas paradisíacas o ciudades como Londres, Paríos, Holanda o Roma, sino que en el entrecruzamiento de datos con bases como la ANSES y la AFIP, entre otras, tienen autos de menos de cinco años de antigüedad, o empleo formal, entre otras incompatibilidades.

Las 22.501 a las que se les suspendió el denominado “Salario Social Complementario” no cumplirían con los criterios impuestos para cobrar el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil por 20 horas semanales en una Unidad de Gestión, como cooperativas que dependen de movimientos sociales, municipios, gobernaciones y otras organizaciones, y que es para “mejorar los ingresos de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica, cuya finalidad es contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de los beneficiarios y sus familias”.

La resolución publicada en el Boletín Oficial está firmada por Pablo María de la Torre, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, continuadora del Ministerio de Desarrollo Social. Allí, hace mención que -tal como publicó de manera exclusiva Infobae- “el 25 de octubre de 2023, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) formuló denuncia contra los funcionarios responsables del otorgamiento y contralor del Programa Potenciar Trabajo y solicitó la suspensión o baja de (160.000) planes sociales de beneficiarios que registraban viajes al exterior durante el período de vigencia de su prestación, dándose origen a la causa N° CFP 3749/2023 caratulada “N.N. s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

El fiscal Guillermo Marijuan denunció que unos 160 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo viajaron al exterior Foto NA: MARIANO SANCHEZ

Durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández sus ministros de Desarrollo Social fueron Daniel Arroyo, Juan Zavaleta y Victoria Tolosa Paz. En ese período, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, era el responsable directo del Potenciar Trabajo desde la Secretaría de Desarrollo Económico, donde estaba a cargo de las altas, las bajas y el control del programa más importante de la cartera junto al Programa Alimentar.

En la resolución 82/2024 se destaca:” Conforme lo establecido en el Punto 7.4 de los lineamientos aprobados por la Resolución 2021-1868 del Ministerio de Desarrollo Social a partir del primer mes y durante el segundo mes de suspensión, el titular podrá presentar reclamo respaldado por documentación correspondiente, la cual será evaluada oportunamente por la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta que el volumen de los movimientos migratorios de cada beneficiario no se condice con el estado de alta vulnerabilidad social y económica que constituye el principio rector del mencionado Programa Potenciar Trabajo cumplido el plazo de tres meses desde la suspensión, de no obrar reclamo, se resolverá el egreso del Programa”.

La denuncia del fiscal

La decisión del Ministerio de Capital Humano cumple en todo con la solicitud que realizó el fiscal Guillermo Marijuan, suspender el beneficio, pedir el reempadronamiento del las personas cuestionadas y, en caso de no hacerlo, o no acreditar la situación de vulnerabilidad, dar la baja.

En su investigación preliminar, el fiscal denunció que 159.919 titulares del Potenciar Trabajo reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios.

De estos, 817 personas lo hicieron en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 no se especificó.

De los movimientos en avión, 20.832 fueron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales. También se detallaron las aerolíneas.

Pettovello había solicitado a la justicia el listado de incompatibilidades por viajes al exterior denunciadas por Marijuan y realizó su propia investigación cruzando los datos.

Fuentes inobjetables de la Casa Rosada le habían asegurado a Infobae en enero pasado que “según los datos preliminares se confirmó la investigación preliminar de Marijuan”, pero precisaron que la cifra “será inferior a los casi 160.000 detectados por la justicia”.

Emilio Pérsico y Victoria Tolosa Paz fueron denunciados por el fiscal Guillermo Marijuan por no controlar las incompatibilidades en el Potenciar Trabajo

¿La razón? Entendían que hay muchos casos que corresponden a “personas en situación de frontera”, es decir, beneficiarios que cruzaron por pasos fronterizos como La Quiaca (Jujuy), Aguas Blancas (Salta) o Profesor Salvador Mazza (Salta) a las ciudades bolivianas de Villazón, Bermejo o Yacuiba, porque viven en esas provincias argentinas, pero tienen familiares, e inclusive hijos, en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En estos casos, el imperio que tomaría Pettovello, sería no dar de baja a estos beneficiarios porque cumplirían con las razones de vulnerabilidad para cobrar el Potenciar Trabajo y cuando cruzaron al país vecino se habrían alojado en casas de sus parientes.

En este punto surge otra posible irregularidad que también será pesquisada: cómo hacían estos beneficiarios, que pasaban varias semanas en el exterior, para cumplir con las veinte horas semanales de labores que debían desarrollar en una Unidad de Gestión que dependen de municipios, provincias, o cooperativas de movimientos sociales. Esa será una segunda investigación en la que se debería establecer si las ausencias eran justificadas o alguien, de manera irregular, no advertía sobre esta situación.

Los 22.501 beneficiarios a los que se les suspendió el beneficio forman parte de las personas señaladas por el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social

Los 22.501 beneficiarios a los que se les suspendió el beneficio forman parte de las personas señaladas por el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social. El recorte para el Estado será de 1.755.078.000 pesos mensuales. Una pequeña fortuna en tiempos en los que “no hay plata”.

“Es dable inferir que este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país”, había escrito el fiscal Marijuan en su resolución. Y agregó: “En ese sentido, se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como resultan ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal”.

Marijuan también denunció a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, por entonces a cargo Tolosa Paz, actual diputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires, y a Emilio Pérsico por “haber omitido sistemáticamente efectuar los controles que les competen, propiciando que miles de personas siguieran cobrando un beneficio destinado a los más necesitados mientras viajaban al exterior, circunstancia palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa”.