Patricia Bullrich se encontró con Nayib Bukele en Estados Unidos: “Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante”

El encuentro entre Patricia Bullrich y Nayib Bukele en Estados Unidos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvo un breve encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realiza en Washington, Estados Unidos, cónclave en el que mañana disertará Javier Milei.

La funcionaria compartió en su cuenta de la red social X un video con el diálogo que mantuvo con el mandatario centroamericano, a quien le dijo que el Gobierno argentino quiere implementar la política de seguridad que lleva adelante en su país.

“Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante. Haber bajado la criminalidad como la bajaron y todavía soportar las críticas cuando han salvado millones y millones de vida, la verdad que es increíble. Queremos realmente trabajar y ver lo que han hecho. Nosotros le ponemos mucho esfuerzo y necesitamos llegar a ese lugar también. Y vamos a llegar. Estamos haciendo un cambio importante en Argentina”, le dijo Bullrich a Bukele.

“Estamos a la orden para lo que necesiten”, se le escuchó decir a Bukele.

El presidente de El Salvador y el Gobierno argentino han tenido elogios recíprocos desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. De hecho, semanas atrás, luego de lograr su reelección, Bukele tuvo cálidas palabras para con el líder de La Libertad Avanza.

“Le deseo lo mejor y si podemos colaborar en algo, estamos a la orden”, aseguró luego de contar que mantuvo una conversación telefónica con el líder libertario, antes de que asuma formalmente la presidencia.

Bukele, además, contó que, a través de sus funcionarios, le ofreció ayuda en materia de seguridad a la ministra Bullrich. No obstante, destacó que la situación en Argentina es distinta a la de El Salvador. “Como el problema es más pequeño, el medicamento podría ser más pequeño”.

“Yo creo que todos los países tienen diferencias y está claro que El Salvador no es el Reino Unido, lo mismo se pudiera decir que El Salvador tampoco es la Argentina. Hay diferencias, incluso el problema de seguridad de la Argentina, que existe, no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que pueden ser compartidas de nuestra parte, de repente no necesitan ser tan drásticas”, comenzó aclarando el recientemente reelecto mandatario salvadoreño.

Al respecto, Bukele remarcó que sí hay algunos aspectos parecidos entre las dos naciones “en el hecho de que son latinoamericanas, pero también culturales y de cómo se forman los fenómenos delincuenciales, que son generalmente producto de la pobreza”.

La principal medida de seguridad del Gobierno de Bukele contra las pandillas en El Salvador es un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales.

Esta medida, ampliamente respaldada por la población en las encuestas, permite a la Policía detener a cualquier persona sin una orden de captura y mantenerla en detención por al menos 15 días antes de ser presentada ante un tribunal.

Dicho régimen, ampliado en 22 ocasiones en el Congreso por períodos de 30 días, también suspende el derecho a la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

La cumbre de la CPAC, que se realiza en Washington, Estados Unidos, tendrá mañana sábado la presencia del expresidente Donald Trump y de Javier Milei, aunque ambos dirigentes no coincidirán en el lugar.

“En el último día (del evento) el presidente Donald Trump expone a las 11 de la mañana y yo expongo a las 3 de la tarde. Trump expone y se va a North Caroline, porque tiene una elección. Y como yo voy en avión de líneas, llego en un horario muy cercano al que él está exponiendo. Y como tengo que ir al hotel, cambiarme, etc, no llego, no dan los tiempos. Hay gente que se entusiasma con eso, pero le diría que no llego”, explicó Milei días atrás en declaraciones radiales.

Tal como anticipó este medio, el libertario expondrá sobre la economía global y el control de monopolios, mientras que el ex mandatario estadounidense hará un discurso político que marcaría el comienzo de su carrera presidencial como candidato del Partido Republicano.