Paro de trenes: el Gobierno llamó a la paritaria, pero La Fraternidad mantendrá la medida de fuerza

El paro de servicios estará vigente durante las 24 horas del 21 de febrero (Adrián Escandar)

En medio de la puja por el aumento de los salarios de los trabajadores del sector ferroviario, el Gobierno nacional invitó a los gremios a participar de una paritaria, en la que se buscará llegar a un acuerdo con los representantes de cada rama. A pesar de la convocatoria, La Fraternidad rechazó participar de la audiencia y ratificaron que el paro de trenes programado para este miércoles 21 seguirá activo.

Por medio de un comunicado, la invitación fue extendida por las secretarías de Trabajo y de Transporte, quienes aseguraron que la vía de comunicación entre las partes permanecen abiertas. “El día de mañana donde está anunciado el paro de servicios, está prevista una audiencia para continuar el diálogo”, señalaron.

En este sentido, las autoridades remarcaron que La Unión Ferroviaria (UF), la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA), la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) y La Fraternidad fueron convocados a presentarse en las oficinas de la Secretaría de Trabajo. Los primeros tres gremios confirmaron su asistencia.

Frente a esto, desde el Gobierno apuntaron que “resulta inentendible la medida de fuerza por parte de La Fraternidad, que conlleva una mala fe negocial al encontrarse en plena vigencia la mesa de negociaciones paritarias”. Asimismo, recordaron que ya se había otorgado un aumento del 16% a los salarios brutos de los trabajadores ferroviarios a principios de febrero.

El comunicado oficial emitido por La Fraternidad en respuesta a la convocatoria a paritarias

Por su parte, el histórico sindicato acusó a las autoridades de no haber cumplido con el plazo para tratar las paritarias, según se encuentra establecido por la ley vigente. “Ésta legislación obliga a las partes en conflicto a debatir quince días hábiles, más cinco días más, para arribar a solucionar el tema en cuestión, siendo el Estado moderador del debate”, apuntaron en un comunicado oficial al que tuvo acceso Infobae.

En este sentido, el gremio aseveró que la convocatoria del paro que sufrirán los usuarios del medio de transporte era “única, total y absoluta responsabilidad del Gobierno Nacional”. De la misma manera, denunciaron que la actitud que adoptó el Estado “viola la paz social, los derechos constitucionales y agravia a los usuarios y a los trabajadores ferroviarios en general”.

En cuanto a las tres fuerzas ferroviarias que participarán de la reunión, los secretarios generales de la UF, Sergio Sasia; la APDFA, Adrián Silva; y la ASFA, Enrique Maigua, adelantaron que buscarán solucionar las negociaciones en torno a los salarios de los trabajadores contratados por las empresas SOFSE (AMBA, Larga Distancia y Regionales, y Oficinas Centrales), ADIFSE, BCYL (Líneas Belgrano, San Martín y Urquiza), DECAHF SAPEM, Ferrovías S.A.C y Metrovías S.A.

La Fraternidad decidió no suspender el paro de servicios (Adrián Escandar)

De acuerdo a la información proporcionada por Télam, los líderes gremiales recordaron que en la circular que fue publicada el pasado 1 de febrero se oficializó el aumento del 16% y la extensión de la vigencia del Bono Presencialidad que se habilitó, con el objetivo de compensar el desfasaje que hubo en los acuerdos que se cerraron en noviembre y diciembre de 2023.

De esta forma, en línea con el Gobierno nacional, afirmaron que en la reunión que se llevó a cabo el lunes 5 de febrero se había labrado un acta, en la que los representantes sindicales, de las empresas y el Estado Nacional acordaron ir a un cuarto intermedio que se prorrogaría hasta que se diera a conocer la actualización del índice de precios (IPC) correspondiente a enero de 2024.

Por último, indicaron que se había planteado como bisagra la publicación de los datos del IPC “para tener un parámetro claro de negociación en lo que respecta al mes de enero de 2024 y establecer una estrategia para los meses restantes”, en referencia a que el nuevo monto salarial no sea sobrepasado por la inflación. Además, señalaron que también se discutirá el nuevo valor del Bono del Día Ferroviario que deberá ser abonado en marzo.

Luego de que se conociera el comunicado del Gobierno, el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, reclamó: “No tuvimos respuesta, ninguna propuesta y no tuvimos ninguna reunión tampoco”. En cuanto a la motivación del reclamo, el gremialista apuntó: “No estoy pidiendo aumento, estoy pidiendo que mis compañeros tengan el mismo nivel de compra”, y agregó: “500 mil pesos estamos reclamando”.

En un diálogo con el noticiero de TN, el sindicalista defendió la medida de fuerza al señalar que “el Estado a nosotros no nos da nada, el Estado nos retribuye el trabajo”. No obstante, descartó que fuera un problema con la administración actual al indicar: “Venimos haciendo desde hace varios años a todos los gobiernos que no escuchan nuestros reclamos”. Pese a que el paro continúa vigente, Marturano aseguró que los representantes de La Fraternidad participarán de la reunión convocada por el Gobierno.