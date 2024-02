Detectan un aumento “alarmante” de chicos que dejaron la escuela en un municipio del conurbano

En el primer operativo de "Volvemos a la Escuela", se detectó que aumentaron el triple los casos de alumnos con discontinuidad escolar

Ezequiel Curaba, el joven de 21 años que murió luego de que su cuerpo se quemó al 90% al intentar robar cables de alta tensión en Rosario, había abandonado la escuela con la pandemia. Estaba en situación de calle y vivía del cirujeo. El destino de quien deserta de los estudios obligatorios es incierto, pero nunca prometedor.

Empujadas por la crisis económica y la desorganización hogareña que implica, familias como las de Ezequiel Curaba deciden dejar de enviar a sus hijos a clases. En el Barrio Esperanza, un vecindario de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada del partido de Tres de Febrero, solo allí detectaron unos 35 casos de abandono escolar o algún tipo de discontinuidad de la enseñanza. Una “cifra que resulta alarmante al compararla con los resultados de operativos previos del 2023, donde se detectaron 11 casos”, indicaron a Infobae fuentes municipales.

La señal de alerta se conoció el 19 de febrero pasado, durante la primera jornada del operativo “Volvemos a la Escuela” encabezado por el intendente Diego Valenzuela. El programa, que se desarrollará hasta el 28 de febrero, tiene el objetivo de asegurar la presencia de niños y adolescentes en las aulas.

“Lo hacemos todos los años este programa 15 días antes del comienzo de clases. Es muy efectivo y crítico poder hacerlo. Muchas familias vulnerables especialmente en los barrios populares tienen tantas necesidades que a veces no tienen la información para la escolarización de los chicos, por ejemplo, cuando una familia se muda y no sabe cuál es la escuela de la zona, o si hay o no hay vacantes”, señaló Valenzuela a Infobae.

El programa arrancó en 2022 después del impacto negativo que tuvo la emergencia de COVID-19. Según los datos del Ministerio de Educación de la Nación, la tasa de abandono interanual en el nivel secundario durante el período 2020-2021 fue del 4,48%. Sin embargo, para el último año de ese nivel, la cifra se eleva al 15,94 por ciento.

Hubo registros de una fuerte recuperación con la pos pandemia. De acuerdo al relevamiento que difundió el año pasado el Observatorio Argentinos por la Educación, el abandono escolar se redujo 9,3% en el nivel secundario en comparación con 2018. Aún así, ese mismo registro ya señalaba que 3 de cada 10 jóvenes en todo el país no finalizaban sus estudios obligatorios.

Pese a esa mejora, comenzaron a registrarse los primeros indicios de un aumento de la deserción escolar en la población en situación de mayor vulnerabilidad. Según un relevamiento realizado por la secretaría de Desarrollo Humano municipal, de los 648 habitantes de Esperanza, casi la mitad (el 46%) son niños, niñas o adolescentes, pero solo el 69% de ellos están actualmente escolarizados. El riesgo del actual contexto es que el problema se profundice.

“Durante este operativo logramos que el 70% de los hogares nos abrieran las puertas”, menciona un informe elaborado por la Secretaría de Educación de Tres de Febrero. Según el organismo municipal, la principal causa identificada a partir del diálogo con los vecinos son las mudanzas. Es decir, de las personas que deciden migrar al barrio y venían de otras zonas del área metropolitana o del interior del país.

Otra dificultad que se identificó es que muchas familias enfrentan problemas para inscribir a sus hijos en las escuelas por la pérdida de documentos esenciales como el DNI, partidas de nacimiento o certificados vinculados a la salud. En otros casos, se señala que hay diferentes problemáticas de organización familiar que dieron como resultado la imposibilidad de realizar las inscripciones al nuevo ciclo lectivo. “Este dato revela la complejidad y diversidad de situaciones socioeconómicas”, señala el informe.

“Ayer hablamos con una mamá que se había mudado y la escuela anterior no le quedaba cómoda, y todavía no tenía una respuesta. Ya lo articulamos con la escuela más cercana. El Estado tiene que ser el facilitador para estas personas que, por problemas de laburo o vulnerabilidad emocional no se ocupan de todo estos temas. Todavía estamos en marcha, en Esperanza encontramos casos que estaban en el limbo”, apuntó Valenzuela.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, encabezó la primera jornada del operativo para reducir la deserción escolar

En el distrito hubo inversión municipal para fortalecer la oferta educativa. En el programa participan diversas áreas de la Municipalidad para ofrecer cursos y talleres de oficio con salida laboral. Según informaron, se renovaron los 27 jardines municipales, se mantiene vigente los cursos académicos del instituto de formación docente Capacyt, la Escuela Municipal de Arte y Cultura (EMAC) y la Escuela Municipal de Música (EMMU). Hubo entrega de herramientas y materiales de educación física y robótica, y mejoras edilicias de las escuelas primarias y secundarias provinciales y se está planificando la entrega de 18 mil kits escolares para la primera semana de marzo. Por su lado, la Secretaría de Salud ofrece asistencia oftalmológica, vacunación y el apto físico necesario para ir a la escuela.

Pero la problemática no es solo de infraestructura y oferta, sino principalmente social y económica. Un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimó que la pobreza superó en enero el 57% de la población como efecto de la devaluación y las medidas de ajuste que lleva adelante el Gobierno.

Valenzuela observó que la crisis económica está incidiendo en la discontinuidad escolar. “Obviamente toda la situación socioeconómica siempre hace que la deserción se concentre en estos sectores sociales. Es un poco el rol nuestro: no cruzarnos de brazos y tener una actitud proactiva. Lo que hacemos es una acción integral que tiene el objetivo que vayan a la escuela, pero también detectamos otras situaciones de salud, violencia doméstica o alimentación”, afirmó el intendente de Tres de Febrero

La educación es una de las estrategias más virtuosas de integración, pero la desigualdad de los ingresos la limita. Según otro informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de esa casa de estudios, realizado por los investigadores Ianina Tuñón y Santiago Poy, el origen social, el clima educativo familiar y los requerimientos domésticos (como puede ser cuidar a familiares o salir a trabajar) son factores estructurales reconocidos para explicar las dificultades que enfrentan los jóvenes para culminar el nivel medio. En 2023, la UCA estimaba que un adolescente del estrato de ingresos más bajo tiene casi 5 veces más probabilidades de estar fuera de la escuela o con sobre-edad en comparación con sus pares en el estrato medio-alto.

Los operativos en Tres de Febrero continuarán hasta el inicio de clases en los 11 barrios populares y villas de emergencia del distrito, como Barrio Derqui, Ejército de los Andes, Capitán Bermúdez, Mercado, Los Rusos, San Eduardo, Favelita, Escalada y Puerta 8.