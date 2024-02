A la espera de señales de Macri, los diputados del PRO se reunieron sin avances sobre un posible pacto con los libertarios

Diputados del bloque PRO

Los últimos ataques de Javier Milei contra el Congreso no tomaron por sorpresa a los diputados del PRO, que este martes concluyeron una nueva reunión de bloque sin mayores novedades sobre el eventual acuerdo político con los libertarios.

Te puede interesar: Los diputados del PRO se reunirán esta tarde en medio de rumores de una fusión de bloques con el oficialismo

“Creemos que las agresiones del Presidente van a seguir pero no les damos importancia, no nos hacemos cargo”, explicaron a Infobae desde la bancada que conduce Cristian Ritondo, aunque reconocieron que fue uno de los primeros temas que se comentó en el encuentro.

Ayer Milei dijo que el Congreso es un “nido de ratas” y sorprendió por la dureza de su crítica contra Ricardo López Murphy, a quien calificó como “un traidor de las ideas de la libertad” que “trabajaba para un socialdemócrata” y que “se disfraza de liberal y es una verdadera basura”.

Te puede interesar: El conflicto por los fondos para salarios docente podría unir a la oposición y complicar los planes del Gobierno en el Congreso

Si bien la posibilidad de conformar un interbloque con los libertarios perdió fuerza esta semana, el panorama puede cambiar tras el anticipado encuentro que el Presidente y Mauricio Macri tendrían en los próximos días, ya que el líder de La Libertad Avanza regresó de su visita la provincia de Corrientes y líder del PRO culminó sus vacaciones en el exclusivo country Cumelén, en Villa La Angostura. En el bloque, sin embargo, ven lejano un acuerdo. “Se tiene que ir dando, tiene que ser algo gradual”, analizó un diputado.

Cristian Ritondo - REUTERS/Agustin Marcarian

La semana pasada, cerca de Ritondo habían dejado trascender que el jefe del bloque amarillo no estaba interesado en liderar un interbloque que incluya a los libertarios. Macri había dejado en claro que pretende que Ritondo reemplace a Martín Menem como titular de la Cámara de Diputados.

Te puede interesar: Levantaron la perimetral que impedía acercarse al Congreso a un hombre detenido en las marchas contra la Ley Ómnibus

Mientras tanto, los legisladores del PRO comenzaron a trazar la hoja de ruta para las sesiones ordinarias que comenzarán el 1 de marzo. En principio, hubo acuerdo en “tomar la iniciativa”, lo que significa, por un lado, volver a presentar proyectos propios del PRO, como Ficha Limpia o Voto Extranjero; por otro, comenzar a buscar consensos sobre en algunos de los temas -por separado- incluídos en la Ley Ómnibus, como una nueva fórmula jubilatoria, la reforma del régimen de hidrocarburos o del régimen de inversiones.

Los diputados macristas quedaron en que cada uno comenzaría analizar los temas que generen mayor interés para volver sobre ellos la semana que viene. “La realidad es que había muchos puntos en común, la ley no salió por la inexperiencia del gobierno”, sintetizaron.

En cuanto a la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que se conformó este lunes y a partir de este jueves comenzará a analizar la validez del mega DNU, la posición del PRO es clara: sus representantes (Hernán Lombardi y Luis Juez) votarán para ratificar el decreto.

Los representantes por Diputados para la bicameral son los oficialistas Oscar Zago -jefe de bloque- y Lisandro Almirón; los kirchneristas Vanesa Siley, Ramiro Gutiérrez -responde a Sergio Massa- y Carolina Gaillard -comandó el fallido juicio político contra la Corte Suprema el año pasado-; el macrista Hernán Lombardi; el radical Francisco Monti y Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal).

Por último, los diputados del PRO también analizaron la situación interna del partido, que próximamente deberá renovar sus autoridades. El respaldo a la futura conducción de Macri es casi total.

Patricia Bullrich, por su parte, ya decidió que no piensa disputarle a Macri la presidencia del partido. No tiene sentido -aseguraron en su entorno- insistir por la titularidad de un partido que se encamina a tener otra vez al ex presidente como su figura máxima.