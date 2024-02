El Gobierno eligió confrontar con Cristina Kirchner, que le hace guiños a la oposición dialoguista en el Congreso

Cristina Kirchner junto a Javier Milei el día de la asunción del Presidente

Podrían ignorar cada tuit de su autoría. O, tal vez, mandarlo a contestar por funcionarios de segunda línea. O solo dejar en poder del vocero presidencial, Manuel Adorni, la confrontación mediática. Pero no. El gobierno de Javier Milei ha decidido subir al ring político a Cristina Kirchner. La ex presidenta ataca y los funcionarios libertarios contraatacan. Reproches y acusaciones rebotan en las cuerdas.

Te puede interesar: Cristina Kirchner ganó centralidad y reactivó al peronismo, pero generó dos posiciones encontradas

Después de dos meses de silencio respecto a la gestión libertaria, CFK tuvo dos apariciones en redes sociales que generaron una respuesta en cadena por parte del Gobierno. La primera fue un paper de 33 páginas en la apuntó contra la Casa Rosada por las políticas económicas y le hizo un guiño a la oposición dialoguista para intentar construir puentes con el objetivo de discutir un puñado de políticas de Estado.

En el kirchnerismo aseguran que hay temas centrales en los que se puede llegar a un acuerdo, como es el caso de extender la vigencia por ley del Fondo de Incentivo Docente, que quedó freezada después de la decisión del Gobierno de no transferir los fondos a las provincias. Hay algunos proyectos opositores que podrían ser un punto de encuentro entre el peronismo y la oposición dialoguista. Un punto de encuentro para trabajar en conjunto.

Te puede interesar: Javier Milei: “Macri sinceramente quiere una Argentina mejor, pero no se rodeó de la gente correcta”

“No hay que acelerarse. Paso a paso”, indicaron en el bloque de Unión por la Patria (UP) respecto a esa posibilidad. Cristina Kirchner busca gestionar un acuerdo parlamentario que fortalezca la postura opositora en temas centrales. En el peronismo aseguran que aún no hay contactos formales porque el Congreso está de receso, pero que esas comunicaciones tendrán lugar en un plazo breve.

La semana pasada Cristina Kirchner se enfrentó con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo

En la oposición dialoguista afirman que están abiertos a hablar con todos y buscar puntos de coincidencia. Anticipan que en los próximos días “se armarán conversaciones para unificar proyectos”. Uno fue presentado por Margarita Stolbizer, otro por Máximo Kirchner y un tercero por Julio Cobos. Tres sectores diferentes de la oposición, pero un mismo objetivo: mantener a flote el Fondo de Incentivo Docente.

Te puede interesar: De CFK a Lali Espósito: Milei recicla la grieta como batalla “narrativa” y con ecos del pasado que condena

“No pueden cortar el 10% del sueldo docente de un día para el otro. La única manera de defenderlo es con una ley en el Parlamento”, clarificaron en el kirchnerismo, donde piensan que será importante el rol que jueguen los gobernadores, tal como lo hicieron durante la Ley Ómnibus. En las usinas opositoras se están planteando una posible votación conjunta. Podría ser la primera en la era Milei.

La segunda aparición de CFK fue este lunes, muy temprano en la mañana, cuando hizo referencia a unas declaraciones del Presidente sobre el aumento de la pobreza - que llegó al 57,4% - que registró un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) y se conoció durante el fin de semana. “Es la verdadera herencia del modelo de la casta”, aseguró el primer mandatario.

La Vicepresidenta hizo alusión a los números de pobreza entre el 2004 y el 2024, y advirtió que las cifras actuales son peores que la del segundo año de mandato de Néstor Kirchner, que gobernó el país luego de la profunda crisis política, económica y social del 2001. “Están jugando con la mesa de los argentinos”, explicó en sus redes sociales.

El peronismo comparte posicionamiento con sectores de la oposición dialoguista respecto al Fondo de Incentivo Docente

El oficialismo le salió a responder con furia y pasión. Los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), el legislador porteño Ramiro Marra y el vocero Adorni completaron la pata libertaria del contraataque y le apuntaron a la gestión del INDEC, durante la época de Guillermo Moreno, que estuvo bajo cuestión durante largos años.

“¿Cómo se va a medir la pobreza en tu gobierno si el INDEC estaba intervenido? No solo sos corrupta, sino que también con las mentiras de tus gobiernos nos endeudaste a todos los argentinos con miles de millones de dólares”, sostuvo Marra. Ese fue el tenor de todos los mensajes.

En el kirchnerismo aseguran que el organismo que hoy conduce Marco Lavagna no tiene que ver con la publicación de la ex presidenta y que la referencia es exclusivamente al estudio privado UCA. “Confunden peras con manzanas”, indicaron con ironía. Lo cierto es que CFK no se quedará en silencio y marcará, todas las veces que considere necesarias, sus críticas al Gobierno.

La ex presidenta está dispuesta a desandar un camino de cuestionamientos a las medidas que le abren paso a la dolarización que quiere instaurar Milei, y a todas las decisiones que profundicen la recesión y aumenten la pobreza. De esa forma, se convertirá en la voz más pesada del peronismo en este comienzo de gestión. Nadie tiene más peso que ella. Pero tampoco nadie levanta tan fuerte la voz como ella.

En el oficialismo no hablan de una estrategia para posicionarla como enemiga principal, aunque están actuando en esa línea. Ayer, horas después de que la ex vicepresidenta se pronunciara en sus redes sociales, Milei retuiteó un mensaje del subsecretario de prensa del Gobierno, Javier Lanari: “Cristina Kirchner es la figura más importante del período de mayor empobrecimiento, decadencia y corrupción de la Argentina. Que no se haga cargo, no le quita responsabilidad”. Línea oficial.

El Presidente decidió confrontar directamente con Cristina Kirchner y Martín Llaryora (AP)

Milei comunica en forma permanente en entrevistas o en sus redes sociales. Todo el día, con una gran frecuencia. Sus últimas intervenciones a través de retuits apunta contra diferentes enemigos. Cristina Kirchner y Martin Llaryora aparecen en el podio. El peronismo en todas sus vertientes. También cargó contra la UCA por el informe de pobreza. Lo desacreditó.

“Siempre sirve confrontar con Cristina”, aseguran en una de los ministerios más importantes que tiene el Gobierno. La posicionan en el pasado y como responsable del presente. “Figura relevante de los últimos 20 años de esta decadente Argentina”, fue la descripción que utilizó Adorni durante el irónico saludo de cumpleaños que le realizó ayer a la ex vicepresidenta.

En el peronismo la voz de CFK sigue teniendo un peso inigualable. No hay ningún otro dirigente que tenga ese peso. Y, por el momento, la dispersión del espacio político y la ausencia de una renovación partidaria le permiten seguir ocupando un lugar central en la vocería opositora. El Gobierno la eligió para confrontar. Y ella está dispuesta a hacerlo en medio de un contexto de crisis económica muy profunda. La política de la grieta.