La CGT amenaza con un paro por el salario mínimo, vital y móvil

El secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola, anticipó que la central sindical analizará medidas de fuerza ante la indefinición del Gobierno respecto al nuevo salario mínimo, vital y móvil. El dirigente apuntó directamente contra el presidente Javier Milei, quien la semana pasada aseguró que no intervendrá en el tema, y anticipó que esta postura podría terminar con un paro general del sector.

“El Presidente habla con desconocimiento de la ley que rige sobre el salario mínimo, vital y móvil, porque es una obligación por parte del Gobierno, a través de la Secretaría de Estado. Tiene que laudar cuando no se llega a los dos tercios de los votos en el Consejo del Salario”, manifestó Sola, en comunicación con Futuröck.

El pasado jueves, gremios y empresas no consensuaron un aumento en el salario mínimo, vital y móvil, como nuevo piso de remuneraciones laborales. Ante esto, la Secretaría de Trabajo había anticipado que lo determinaría por decreto. Sin embargo, Milei descartó la posibilidad en una entrevista radial.

“El Consejo del Salario funciona con una parte igual de empresarios y de representantes de los trabajadores. Se discute el monto, normalmente somos nosotros los que solicitamos, y cuando se dice que si, o que no, se pasa a votación. Ahí tenés que tener dos tercios, o sea que tenés que tener el apoyo de parte de algunos empresarios, para que te apoyen la moción, en este caso de la CGT. No sucedió, y cuando no sucede, está obligado la Secretaría de Trabajo a laudar, en este caso, a imponer un monto para el salario mínimo, vital y móvil”, explicó el secretario de Prensa y Comunicación de la CGT. La central sindical, por caso, reclamaba un incremento desde $156.000 hasta $288.600.

El Presidente aseguró que “eso de fijar precios mínimos no nos gusta, es una cuestión que deben abordar los trabajadores con sus empleadores”. “No creo en que un político pueda determinar un decreto a mano”, subrayó.

Ante estas afirmaciones, Sola hizo hincapié en que el conflicto entre las partes seguirá en crecimiento, lo que podría derivar en medidas de fuerza de diferentes sectores, para terminar después en un paro general. “De igual manera, la medida de fuerza no está atado a esto, la conflictividad está creciendo cada vez y está siendo por actividades, que seguramente terminará en una general. Por ejemplo, esta semana está llamado a un paro por parte de los conductores de trenes, a mediados de semana. Esto va a empezar a suceder en muchos lados”, aseguró el dirigente de la CGT.

Y detalló: “Solo en enero, en la construcción, y de empleos directos y formales, se destruyeron 55 mil puestos de trabajo. Sumado a que las paritarias están en discusión y muchas veces no se alcanza para pagar el salario, más la disparada de precios, y los aumentos de energía en febrero, marzo y abril, efectivamente, medidas de fuerza van a haber por sectores y seguramente generales”.

La posición del Gobierno sobre el salario mínimo

En su habitual conferencia de prensa, este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado sobre el vencimiento del plazo, este martes, para que el Gobierno nacional laude en el conflicto por el salario mínimo vital y móvil. “Seguramente mañana tendremos novedades, en virtud de los tiempos”, fue la respuesta del portavoz de la presidencia, sin brindar mayores detalles sobre la posible intervención, por decreto, dela Secretaría de Trabajo.

Asimismo, Adorni hizo referencia a las paritarias de docentes y trabajadores estatales. “Seguramente esta semana haya, efectivamente, reuniones entre las partes para terminar de destrabar este conflicto. Siempre recordando que los salarios del sistema educativo, corre por cuenta de las provincias”.

Y agregó: “Entendemos que hay paritarias que ya se están discutiendo a nivel provincial, y que es lo que corresponde”.