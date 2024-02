Javier Milei viajará a Corrientes para participar del 10° aniversario de un club libertario

El presidente de Argentina, Javier Milei

En medio de un momento de tensiones entre Casa Rosada y los gobernadores, marcado por los recortes a las provincias y la incertidumbre por la continuidad de los fondos fiduciarios, Javier Milei realizará en los próximos días un viaje hacia el interior del país. Será el lunes 19 de febrero, cuando el Presidente llegará a Corrientes para participar del 10º aniversario de un club libertario. En el marco de la visita, hasta el momento, no está previsto ningún encuentro -ni siquiera protocolar- con el mandatario local, Gustavo Valdés.

La breve recorrida que realizará el jefe de Estado a comienzos de la próxima semana fue organizada de manera fugaz en las últimas horas, luego de que el líder de La Llibertad Avanza tomara conocimiento de que en esa fecha se cumple una década desde la fundación del Club de la Libertad. Se trata de una entidad que agrupa a la comunidad liberal correntina.

La visita fue confirmada por Ricardo Leconte, director de la agrupación, quien en diálogo con la radio El Litoral señaló: “Será una visita muy acotada, pero va a participar del aniversario del Club y regresará para seguir con sus actividades”. Según reveló, la presencia del Presidente en el evento fue confirmada este jueves a través de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

La invitación del Club de la Libertad

En este sentido, el encargado del Club de la Libertad reveló que la decisión del mandatario de viajar al territorio correntino los tomó por sorpresa. Si bien los directivos se habían comunicado con su gente por el aniversario, indicaron que solo le habían pedido un saludo a través de un video para poder reproducir durante ese día. Sin embargo, Milei finalmente optó por hacerse presente personalmente.

“Lo invitamos hace un mes más o menos a que participara a través de un video del aniversario del club y él dijo ‘cumplen diez años, yo voy’”, relató Leconte. Y agregó: “Javier es amigo de sus amigos, cumple con su palabra, pese a todos los compromisos que tiene”.

El Club de la Libertad de Corrientes cuenta con un organigrama del que forman parte varios referentes del liberalismo. El Presidente no es uno de ellos, aunque sí hay gente cercana a él que figuran en la página oficial de la entidad como asesores.

Uno de ellos es Alberto Benegas Lynch (h), el economista Roberto Cachanosky y Martín Krause, quienes figuran en la lista de consejeros académicos de la institución. También está el escritor Agustín Laje y el diputado Ricardo López Murphy, quienes aparecen como consejeros consultivos.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes

Antes de que se confirmara la presencia de Milei, el aniversario del Club de la Libertad se iba a celebrar con un evento en el salón de conferencias del hotel Turismo, ubicado frente a la costanera. Sin embargo, ahora trabajan para conseguir otra sede.

En este sentido, se espera que el Presidente aterrice en el territorio correntino entre la tarde y la noche del mismo lunes y asista directamente al encuentro, en el cual será orador y el encargado de cerrar la jornada. También habrá una charla de Alberto Benegas Lynch (h) que se realizará por Zoom.

Hasta este viernes, aún no había ninguna confirmación oficial acerca de otras actividades de Javier Milei durante su paso por el territorio correntino. No se habló de reuniones previstas ni similares. Ni siquiera con el propio gobernador Gustavo Valdés, con quien no se programó ningún encuentro ni saludo protocolar hasta el momento.