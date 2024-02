Patricia Bullrich desafió a Mauricio Macri: “Yo represento a la parte mayoritaria del PRO”

Patricia Bullrich desafió a Mauricio Macri

Mientras se define la oficialización de una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó en claro las diferencias que mantiene con el fundador de ese partido, el expresidente Mauricio Macri, al calificar como “espuma” un posible desembarco de la fuerza en el Gobierno porque, afirmó, eso ya ocurre en los hechos.

La funcionaria, quien generó un fuerte cortocircuito cuando aceptó sumarse al Gabinete de Javier Milei, ratificó que no le tiene que “pedir permiso a nadie” y hasta aseguró que representa a la parte mayoritaria del PRO porque ganó “una interna abierta”.

“El acuerdo ha marchado, por eso el PRO votó masivamente la ley, en particular y en general”, dijo Bullrich cuando fue consultada sobre la posible alianza que se oficializaría en los próximos días.

En ese sentido, la ministra recordó que hubo “sectores de Juntos por el Cambio que fueron reacios a acompañar un cambio” y que eso provocó “una crisis” en la alianza que gobernó el país entre 2016 y 2019.

Fue ahí cuando Bullrich habló directamente del acuerdo que se viene tejiendo entre Macri y Milei: “Toda esta espuma de que el PRO está alineándose, hay más espuma que otra cosa. O quizás tiene que ver que el 19 de marzo hay elecciones en el PRO y hay cambio de presidente”, afirmó.

Durante una entrevista en Radio La Red, la excandidata a presidenta dijo que no sabe si Macri quiere ser presidente del partido y dijo que solo sabe lo que lee en los diarios, dejando en claro que no tiene diálogo directo con el exmandatario.

Bullrich siguió con su referencia a Macri y dijo que “no es un problema de tiroteo”, al referirse al cortocircuito que se generó cuando aceptó encabezar la cartera de Seguridad sin el aval del expresidente. “Es un problema de que yo creo que al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones, yo soy más directa, estoy convencida de eso, y cuando me convenzo de algo voy al frente. No tengo que pedirle permiso a nadie cuando lo que hago es totalmente coherente, como lo hicimos cuando salimos a apoyar a Milei en la segunda vuelta para ganar contundentemente”, subrayó.

Fue ahí cuando resaltó su figura dentro del partido al recordar el resultado de las elecciones: “Yo represento una parte muy importante del PRO, la parte mayoritaria diría, y por eso logré, cuando nadie lo pensaba, ganar una interna. Mostré que el pensamiento que yo tenía era el dominante en el PRO. No fue a través de una interna cerrada. Fueron 7 millones de votos. Siento que tengo la capacidad de poder generar la representación social, un partido no solo es un dirigente sino el pueblo que te vota. Y creo que todo ese pueblo está alineado al cambio y puesto en una posición de decir no nos vayan a frustrar el cambio nuevamente”.

Javier Milei, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y otros dirigentes del PRO

Incluso Bullrich se mostró molesta cuando durante la entrevista le insistieron sobre la posición del fundador del PRO: “No sé, no quiero hacer una entrevista hablando de Macri, no me interesa hacer una entrevista siendo la psicóloga de Macri, no lo soy, no me interesa. Si quieren una entrevista con Macri, hablen con Macri”, dijo.

Tras la caída de la Ley Ómnibus, tomó más fuerza un acuerdo oficial entre el PRO y el Gobierno. El presidente Javier Milei seguirá de cerca las conversaciones y empezará a definir con su mesa chica el formato que tendrá la eventual alianza que anunció durante su gira internacional, aunque no tiene previsto por el momento reunirse con Mauricio Macri y recién comienza a preparar el terreno.

Si bien durante todo este tiempo mantuvo contacto fluido con el ex jefe de Estado y fundador del PRO, con quien habla frecuentemente por mensaje de texto, todavía no tenía pensado mantener un encuentro privado con él. El Presidente quiere avanzar lo más rápido posible con una alianza explícita con el PRO en el ámbito parlamentario, pero que no implique a cambio entregarle puestos en el Gabinete al macrismo.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, en La Libertad Avanza están de acuerdo con sumar al bloque liderado en la Cámara de Diputados por Cristian Ritondo y en el Senado, por Luis Juez, con quienes ya venían trabajando de cerca.

No obstante, por estas horas el Gobierno no está dispuesto a ceder más lugares a lo que era Juntos por el Cambio, que ya consiguió los Ministerios de Seguridad, en el que está Patricia Bullrich, y de Defensa, en el que asumió Luis Petri.