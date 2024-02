Ignacio Torres, gobernador de Chubut: “Estamos comprometidos para que al Gobierno le vaya bien”

Nacho Torres se refirió a la importancia de crear una "agenda productiva de crecimiento"

Ignacio “Nacho” Torres avaló la gestión de Javier Milei y señaló que “siempre es bueno que haya acuerdos con el gobierno nacional”. “Estamos comprometidos desde Chubut para que al Gobierno le vaya bien”, aseguró.

“Eso no tiene que ver con cambiar figuritas, con cargos, con un acuerdo de cogobierno ni con un interbloque parlamentario”, aclaró luego de ratificar su apoyo, en medio de una entrevista radial con El Observador.

“La prioridad es llegar al equilibrio fiscal, una decisión del Gobierno que nosotros avalamos y acompañamos, pero también tiene que haber una agenda de crecimiento”, dijo en diálogo con el periodista Luis Majul. En este sentido, explicó que se debe pensar en un plan que contemple “el potencial que tiene la Patagonia, por ejemplo, en materia de hidrógeno verde y en materia logística con vías fluviales de cabotaje”.

Según el gobernador, es clave que el arco político pueda ponerse de acuerdo en una “agenda de desarrollo”. “La verdad que muchas de las cosas que plantea el Gobierno, las apoyamos en el debate de la ley, que se elevó al Congreso, donde acompañamos prácticamente de manera unánime”, manifestó dejando en claro una vez más su acompañamiento a la gestión que lleva poco más de dos meses.

Torres aseguró que la política de ajuste que se está llevando adelante para lograr el equilibrio fiscal es importante. Sin embargo, aseguró que también tiene que existir “una agenda productiva de crecimiento” que tenga en cuenta la “heterogeneidad del interior de la Argentina”.

Javier Milei reunido con los gobernadores

Días atrás, el mandatario hizo fuertes declaraciones en contra del Presidente tras el conflicto por la Ley Ómnibus -que volvió a foja cero y no pudo ser publicada- en el que Milei tildó de “traidores” a diferentes gobernadores de Juntos por el Cambio. En una conversación con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el gobernador se mostró enojado por la calificaciones que hizo el primer mandatario.

En medio de la entrevista, aseguró que eran “pavadas” y que estaba muy preocupado por la “necesidad inherente” del gobierno de “buscar un enemigo ficticio”. Y amplió: “El enemigo debería ser la corrupción, el enemigo debería ser la pobreza, el narcotráfico; no los aliados que, de hecho, acompañamos”.

Torres se jactó de brindar herramientas y acompañar al gobierno para que funcione. Asimismo, señaló que se trató de un “error grosero” y una “torpeza” por parte de Milei e insistió en que fue una “épica comunicacional de que la casta no deja gobernar” que lo condujo a enfrentarse “con quienes ayudan”. “La campaña terminó”, arremetió.

Además, dijo que la Argentina necesita “resultados” y ”paz” en lugar de “rosca” y “revanchismos”. En este sentido, comparó al gobierno actual con el anterior. “Como hacía el kirchnerismo que ‘si no estás con nosotros, sos el enemigo’. Y la verdad que en este caso no es ‘si no estás con nosotros’. Es ‘incluso si estás con nosotros y nos acompañás, sos el enemigo’”.

Los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio

Sobre el proyecto de la Ley Ómnibus aseguró: “Esa ley es necesaria, por supuesto, queremos que salga pero parece que en vez de acompañar y de tratar de generar los consensos, muchas veces se termina boicoteando el propio gobierno”.

En otra entrevista con EQS Notas, Torres se refirió al mismo tema y aseguró que el Gobierno debía hacer una “autocrítica” y comprender que debía generar los consensos necesarios sin faltar el respeto a los gobernadores. “No vamos a permitir que se difame”, comentó.

Este no fue su único desacuerdo con la gestión de Milei. Es que recientemente, el mandatario firmó un pedido de medida cautelar, luego de que el Gobierno tomara la decisión de quitar el subsidio al transporte. “En la reunión de gabinete de esta mañana repasamos los temas urgentes relacionados al incendio en cordillera, la inseguridad en la zona del valle, el avance con las escuelas y el recorte al subsidio del transporte por parte del Gobierno Nacional. Instruí a los Ministros y Secretarios a trabajar con la celeridad que requieren cada uno de los temas. Además, vamos a reclamar lo que nos corresponde para garantizar el transporte en toda la Provincia”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).