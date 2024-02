La reunión del Papa Francisco y Milei impactó entre los piqueteros, pero mantienen las amenazas de protestas

Javier Milei junto al Papa Francisco en la cumbre que llevaron a cabo este lunes

La reunión de setenta minutos entre el Papa Francisco y Javier Milei en el Vaticano impactó entre los movimientos sociales que integran el triángulo denominado “Los Cayetanos”, cuyos líderes son allegados a Jorge Bergoglio.

Este grupo lo conforman el Movimiento Evita, encabezado por Emilio Pérsico; la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de Juan Carlos Alderete -también dirigente nacional del Partido Comunista Revolucionario (PCR)- y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), referenciada en Juan Grabois, además líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Sus dirigentes descreen de la versión edulcorada que el Presidente brindó del encuentro ante medios italianos, y ratificaron las medidas de fuerza previstas para dentro de dos semanas, si el Gobierno de La Libertad Avanza sigue sin proveer de alimentos secos a los comedores sociales, como lo viene realizando desde que llegó a la Casa Rosada.

Cada una de esas organizaciones integran una mesa más amplia que las agrupa, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), un sindicato -aun sin reconocimiento gremial, pero sí social- que enrola cerca de dos millones de personas que se ganan la vida por fuera del mercado formal de la economía, y muchos de los cuales reciben programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo.

La importancia de conocer los nombres de quienes integran a esos grupos sociales y la clasificación de cada uno de ellos -la mayoría integra Unión por la Patria- es importante a la hora de comprender las reacciones que tuvieron después del encuentro del Presidente con el obispo de Roma en la Biblioteca Papal.

El Presidente señaló en una entrevista con la televisión italiana que tuvo "que reconsiderar algunas posturas" sobre el Sumo Pontífice

En diálogo con Infobae, afirmaron que el encuentro no bajará la tensión que existe entre los piqueteros peronistas y el gobierno de La Libertad Avanza por el “corte” de alimentos secos por parte del Estado a los comedores y merenderos sociales que dependen de esa entrega. Y adelantaron que apuntan a realizar una masiva movilización en todo el país el 22 de febrero para protestar por ese hecho y “las bajas en el programa Potenciar Trabajo”.

La mayor concentración se realizará frente al ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y, una semana antes, prometen protestar en los alrededores del ministerio de Economía, al frente de Luis Caputo, “para que libere partidas para la compra directa de alimentos”.

Al finalizar el cónclave entre los dos jefes de Estado, Milei afirmó que el Papa “se mostró satisfecho por el programa económico y su contención social” implementado por el gobierno a partir del 10 de diciembre del año pasado.

“Milei mintió siempre. En la campaña y ahora. No tengo dudas que el Papa le expresó al Presidente la preocupación por los datos que le llegan de la Argentina”, opinó al ser consultado por este medio Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie.

El 5 de septiembre de 2023, curas villeros y piqueteros realizaron una misa de desagravio al Papa Francisco por los dichos de Javier Milei

“Se que qué Francisco a través de Cáritas y ‘Los Hogares de Cristo’ -a cargo del Padre Pepe- está informado de todas las dificultades tanto de la asistencia social, como el incremento de la demanda en los comedores, el corte de la provisión de alimentos por parte del Gobierno y el deterioro social que vive el país. Entiendo que estos puntos formaron parte del intercambio con el Presidente”, agregó Menéndez. Su organización también pertenece a la UTEP y se moviliza junto a “Los Cayetanos” cada vez que se movilizan desde Liniers a Plaza de Mayo en reclamos sociales como lo hicieron por primera vez el 7 de agosto de 2016. Eran unos 300 mil manifestantes que le solicitaban al entonces presidente Mauricio Macri “Paz-Pan y Trabajo”, una de las reivindicaciones de Francisco junto a la actual demanda “Tierra, techo y Trabajo” y el Ingreso Básico Universal. Este último reclamo es para Pontífice “necesario para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida”.

Los dirigentes de la UTEP esperan que Francisco les haga llegar de manera privada los detalles de la audiencia que le otorgó al mandatario. Varios de ellos tiene acceso directo al Papa. Grabois es uno. Fue designado por pedido de Bergoglio como miembro Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, bajo el que se nuclean los programas de aplicación de la encíclica Laudato Si’ y la comisión para la postpandemia de la Santa Sede. En palabras llanas, el ministerio de Desarrollo Social de la Santa Sede.

Grabois fue quien encabezó varias movilizaciones para solicitarle al gobierno de Alberto Fernández el “Salario Universal” que impulsa el Vaticano.

En 2016, dos de los líderes de "Los Cayetanos", Juan Grabois y Emilio Pérsico fueron recibidos en el Vaticano por el Papa Francisco Télam 162

“(El Papa Francisco) tiene la capacidad de cambiar el corazón para quien tiene el corazón abierto y la cabeza para el que tiene la cabeza abierta”, expresó Grabois, quien definió al Papa como “el hombre más sabio que hoy hay sobre la Tierra”.

Sin nombrarlo, el también referente del Frente Patria Grande se refería a las diatribas que antes de ser el candidato más votado en las pasadas elecciones presidenciales trató a Francisco de “comunista” y llegó a asegurar: “El Papa es el representante del maligno en la Tierra, ocupando el trono de la casa de Dios”. Antes lo había acusado de estar “siempre parado del lado del mal”.

“Para los que creemos, (Francisco) es el representante de Jesús en la Tierra y para los que no creen es un humanista que siempre bregó por cuidar la naturaleza, a los más humildes y los trabajadores”, dijo Grabois al ser consultado sobre la reunión de Milei y el Papa. Y agregó: “Lo más lindo sería que (Milei) vuelva de Roma con el corazón distinto, con las ideas distintas, después de haber visto al Santo Padre”.

En tanto, anheló: “Que lea Evangelii Gaudium, Laudato Si’, que piense donde están las prioridades, que se dé cuenta de que la autonomía absoluta de los mercados siempre nos ha llevado al desastre, que el orden espontáneo de las cosas siempre es el orden del más fuerte”. “Ojalá que Milei vuelva y que cambie de programa económico, aunque la verdad que lo dudo. Porque es un fanático de un dogma malvado”, completó.

Juan Carlos Alderete, Daniel Menéndez y Esteban Castro confirman las medidas contra el gobierno de Javier Milei a pesar de la reunión entre Javier Milei y el Papa Francisco (Gustavo Gavotti)

Dirigentes y militantes de la UTEP realizaron el 5 de septiembre, encabezado por el Equipo de Curas de villas y barrios populares, una “misa de desagravio” al Papa Francisco ante los ataques de Milei.

Consultado por ese hecho, Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP, le dijo a este medio: “Entendemos que el Papa recibe institucionalmente al Presidente de nuestro país como al de tantos. Pero para nosotros lo fundamental es que haya respuesta a la demanda de atender la emergencia alimentaria y hasta ahora el Gobierno no las dio, por eso seguiremos con nuestro plan de lucha porque el hambre no espera”.

Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, salvo un aumento en el valor de la Tarjeta Alimentar, según la información que se desprende de la base de datos oficial del Presupuesto Abierto, el gobierno de La Libertad Avanza, en el mes de enero, no ejecutó ni un peso en ocho de las nueve partidas del programa de políticas alimentarias. Entre ellas, la destinada a comedores comunitarios y merenderos, que tiene asignado un monto de 34.339 millones de pesos. En enero de 2023, la administración de Alberto Fernández había distribuido 3.179 millones de pesos en ese concepto, según el análisis que realizó Infobae.

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada el Gobierno solo aumento el importe de la Tarjeta Alimentar, pero no ejecutó ninguna de las otras ocho partidas del programa alimentario (AP Foto/Natacha Pisarenko)

De las 9 actividades con presupuesto asignado que forman parte del programa de políticas alimentarias, y que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (ex ministerio de Desarrollo Social), a cargo de Pablo De la Torre, en lo que va de 2024, sólo se ejecutó la partida de la Tarjeta Alimentar, con un desembolso de 132.347 millones de pesos, al 6 de febrero de este año. En enero del año anterior, la entonces ministra Victoria Tolosa Paz desembolsó 32.591 millones de pesos para el mismo programa.

Esto quiere decir que el gasto en 2024 subió 306% respecto al año anterior, frente a una tasa de inflación que en el período fue de 211%. De ahí surge que en valores reales el gobierno de La Libertad Avanza aumentó la cuota poco más de 30%, esto es ajustado por el ritmo de aumento del Índice General de Precios (IPC) del Indec.

Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa, también ratificó las medidas de fuerza contra la administración Milei por falta de alimentos en los comedores sociales: “Milei ya tomó sus medidas. Nosotros no tenemos más tiempo. El 22 de febrero la CCC, junto a la Unidad Piquetera y la UTEP vamos a protestar con fuerza en todo el país y las juventudes van a manifestarse frente al ex ministerio de Educación -por el Palacio Pizzurno- para pedir kits escolares y para que no desaparezca el Potenciar Trabajo”.

La fluida relación entre el Papa Francisco y los movimientos sociales enrolados en la UTEP, en su mayoría de extracción peronista, es incuestionable. Dirigentes como Grabois, Pérsico o Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y referente del Movimiento Misioneros de Francisco, fueron recibidos por su santidad y se ocupa de mandar señales claras de apoyo frente a la delicada situación social y económica que atraviesa el país. El obispo de Roma los llamó “queridos poetas sociales”. Cuando Bergoglio fue designado como el sucesor de Pedro, invitó a una delegación, militantes y dirigentes de la CTEP. Fue la primera vez que cartoneros visitaban el Vaticano.