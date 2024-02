“La gente votó al Presidente y ya conocía cómo era Javier Milei”: la respuesta de Francos sobre el uso de las redes sociales del mandatario

El posteo de Javier Milei caracterizado como Terminator

Javier Milei siempre fue un activo usuario de las redes sociales, incluso desde antes de desembarcar en el mundo de la política. Y esa impronta no la abandonó con su llegada a la Casa Rosada. Es más, intensificó sus contenidos y suele utilizar sus cuentas para apuntar contra sus adversarios políticos y contra la “casta” a la que, según repite, viene a combatir como Presidente.

En las últimas horas, en medio de su gira por Israel e Italia, y luego del freno de la Ley Ómnibus en el Congreso, el Presidente publicó varios mensajes polémicos: uno en hebreo con un pasaje bíblico que hace referencia al castigo que Moisés dio a quienes intentaron desafiarlo y otro en el que, caracterizado como Terminator, apunta a diputados, gobernadores y sndicalistas.

Sobre esa faceta del mandatario fue consultado hoy el ministro del Interior, Guillermo Francos, hombre clave del oficialismo en la negociación con los gobernadores, en momentos difíciles en el vínculo entre la Casa Rosada y las provincias.

“La gente votó al presidente Milei y conocía cómo era Javier Milei como candidato, lo que él expresaba, y lo que eran sus luchas, lo que él cuestionaba de la política, etc. La gente lo votó a él”, explicó Francos en un intento por quitarle polémica al tema.

Sin embargo, intentó justificar los últimos mensajes de Milei en sus redes sociales en los que, con interacciones o posteos propios, apuntó directamente a los gobernadores y diputados de los bloques “dialoguistas”.

“Estas cosas también surgen de una circunstancia muy particular que ninguno de nosotros esperaba. No sé si llamarlo traición, como dijeron mucho, pero sí nosotros esperábamos, después de todas las negociaciones, de todo lo que retiramos de la ley, no esperábamos tener este resultado”, dijo Francos durante una entrevista con Jorge Lanata en Radio Mitre.

Milei llegó hoy a Roma proveniente de Jerusalén, donde, entre otras actividades, estuvo con el premier Benjamin Natanyahu, visitó el Museo del Holocausto y recorrió uno de los kibutz que fueron atacados por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre. Sin agenda oficial hasta el domingo, el presidente participará ese día participará de la ceremonia de canonización de Mama Antula y al día siguiente será recibido por el papa Francisco en audiencia privada.

Ayer, mientras se encontraba en Jerusalén, y como prácticamente todos los días, el presidente tuvo una intensa actividad en las redes sociales, tanto en X como en Instagram, aunque dos posteos llamaron la atención. En uno, posteó un fragmento en hebreo del Éxodo, del Antiguo Testamento de la Bilblia. Fueron unos versículos que describen cómo Moisés ordenó el castigo a quienes lo desafiaron mientras se encontraba en el monte Sinaí escribiendo las Tablas con los 10 mandamientos.

Más directo fue el posteo que hizo en Instagram, utilizando una ilustración del dibujante Nik en la que, caracterizado como Terminator, apunta directamente a la “casta”.

“Casta a la vista, baby”, es la frase que utilizó Nik en su posteo, al que luego el presidente le hizo un agregado para publicarlo en su cuenta de esa red social. “Belliboni, detectado; Sindicalista, detectado; gobernador, detectado; diputado, detectado”. “Tiembla la casta. La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, escribió el mandatario junto a su publicación en Instagram.

Esas publicaciones de Milei se dieron en medio de la polémica por el freno a la Ley Ómnibus y las acusaciones de “traidores” que desde La Libertad Avanza hicieron tras la fallida sesión del martes contra los diputados “dialoguistas” que no acompañaron algunos de los artículos del proyecto, que la semana pasado fue aprobado en general.

Tras la caída de la Ley Bases, el Gobierno eliminó el fondo de subsidios que enviaba a las provincias para el transporte, lo que provocó el rechazo generalizado de los gobernadores.

Al respecto, Francos negó que haya una “guerra” entre la Casa Rosada y las provincias. “No hay una guerra con el interior, hay una organización de los recursos públicos que corresponde legalmente. Desde el pacto fiscal de 2017 quedó en claro que el transporte provincial era una responsabilidad de las provincias. En el caso del transporte interjurisdiccional, que es lo que pasa en el AMBA, todavía la Nación participa en el tema de los subsidios con un porcentaje menor. En el caso de las provincias, no es el Gobierno nacional el que tiene que hacerse cargo de los subsidios”, aseveró el ministro.