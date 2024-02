Tras la caída de la Ley Ómnibus, la Coalición Cívica presiona con un proyecto para cambiar la fórmula jubilatoria

Juan Manuel López conversa con Nicolás Massot y Miguel Ángeul Pichetto (Maximiliano Luna)

Los diputados de la Coalición Cívica presentaron este jueves un proyecto de ley para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria y no descartan convocar a una sesión especial para debatirla en marzo cuando comience el período de sesiones ordinarias.

El texto presentado por Juan Manuel López propone implementar la nueva fórmula a partir de abril. No obstante, el pago del mes de marzo sería reforzado con un aumento del 10% en concepto de pago a cuenta de las prestaciones de abril.

A partir de ese mes, las jubilaciones y pensiones se actualizarían de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor del Indec del “tercer mes inmediato anterior”. Es decir, con la inflación de enero.

Justamente, la inflación de enero fue uno de los puntos de discordia cuando se debatió la Ley Ómnibus, que dentro del paquete fiscal incluía un cambio en la fórmula de movilidad.

En el texto original, el Gobierno pretendía eliminar la fórmula previsional para reemplazarla por aumentos por decreto a discreción. Pero esto generaba preocupación en los bloques de la oposición dialoguista que temían que los jubilados sean utilizados como “variable de ajuste” para alcanzar el equilibrio fiscal.

El ministro de Economía anunció en una conferencia que el Gobierno retiraría el paquete fiscal para acelerar el tratamiento de la Ley Ómnibus

Luego, el oficialismo accedió a ajustar los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor, pero a partir de marzo, es decir, con la inflación de febrero.

La alternativa de aplicar la fórmula actual hasta marzo y luego comenzar a actualizar en base al IPC del mes anterior fue considerada “superadora”. No obstante, el empalme entre los dos sistemas dejaría afuera la actualización de enero, que terminará con una inflación de aproximadamente 20%. Por eso, la oposición reclamó hasta último minuto algún tipo de mejora para que los jubilados no pierdan más poder adquisitivo.

Tras la aprobación en general de la Ley Ómnibus, la Coalición Cívica planeaba con reintroducir el tema, incluso a pesar de que el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo había anunciado que se retiraba del debate todo el paquete fiscal, que además de las jubilaciones incluía la suba de retenciones, el blanqueo y la moratoria.

Según pudo saber Infobae, la iniciativa de la Coalición Cívica cuenta con el visto bueno del resto del bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto. A su vez, hay puntos en común con la UCR. “Compartimos el concepto, que los jubilados no pierdan contra la inflación, y que en el empalme entre fórmulas no se le quite a los jubilados ningún mes”, reconocieron desde la bancada que conduce Rodrigo de Loredo.

“Lo hemos hablado con el radicalismo, no lo llegamos a terminar de acordar formalmente pero las posiciones están cerca”, señalaron desde el espacio referenciado en Elisa Carrió.

La ex diputada apuntó en duros términos contra el propio Caputo por este tema luego de que se anunciara que el proyecto de la Ley Ómnibus volvería a comisión.

El posteo de Elisa Carrió

“¿Por qué el PRO y la Libertad Avanza pasaron a comisión la ley? Toto Caputo decidió porque después venía una fórmula de ajuste por inflación para los jubilados y es lo que no quiere el señor Caputo. Lo que Caputo y compañía quieren es que la baja del déficit pase por el hambre de los jubilados. Felicitaciones, Caputo y la casta económica están primero en el ranking de inmoralidad e injusticia. No mientan más. Del relato kirchnerista al relato caputista”, posteó en las redes sociales.

Dentro de la oposición dialoguista consideran que, si bien está claro que el Gobierno preferiría una fórmula más conservadora, es difícil que se pongan en “pie de guerra” con este tema, ya que generaría un impacto muy negativo ante la opinión pública.

En los fundamentos del proyecto la Coalición Cívica detalló por qué consideran que es necesario cambiar la fórmula previsional. “La fórmula aprobada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la cual desde el bloque de la Coalición Cívica rechazamos en el Congreso, desacopló los haberes jubilatorios de la variación de los precios. Como resultado, tras años de alta inflación, los jubilados han perdido gran parte de su poder adquisitivo. Esta situación se ha agravado especialmente en los últimos meses. En el último trimestre de 2023, la aceleración de los precios llevó a una tasa de inflación acumulada del 53,3%, con un aumento del índice de precios del 25,5% solo en diciembre. En ese contexto, el aumento de los haberes jubilatorios por aplicación de la movilidad actual apenas alcanzó el 21,87%, lo que significa que en solo dos meses el poder adquisitivo de las jubilaciones se redujo en un 21%”.