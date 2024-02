Fuerte descargo de Alejandra Torres, pareja del titular de la ANSES y una de las diputadas acusadas de traidora por Milei

La diputada nacional, Alejandra Torres, con su esposo y titular de Anses, Osvaldo Giordano

Luego del traspié del oficialismo con la Ley Ómnibus, el presidente Javier Milei encabezó una embestida hacia los diputados de la oposición “dialoguista” que votaron en contra de algunos de los artículos en particular del proyecto. Entre las señaladas aparece la diputada nacional Alejandra Torres, que integra el PJ cordobés, uno de los sectores aliados del gobierno libertario. Lo que ocurrió es que la legisladora fue duramente cuestionada en redes por los seguidores de La Libertad Avanza (LLA), al insinuar que por ser la pareja de Osvaldo Giordano, actual titular de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y producto de acuerdos políticos, debía garantizar el apoyo a la normativa.

En un mensaje en la red social X, un usuario apuntó por el sentido del voto de Torres y también contra Giordano, a quien le pidió la renuncia. “La mujer del Director de Anses del gobierno, Osvaldo Giordano, la diputada Alejandra Torres, votó en contra. Deberían echarlo inmediatamente por traidor”. No fue una publicación más. El texto contó con el aval del propio Javier Milei, que compartió en su cuenta ese posteo.

Esta interacción alimentó las versiones sobre la continuidad del funcionario al frente del organismo. Anoche, la diputada Torres salió al cruce de los rumores y se defendió. “Me causa mucho dolor que a esta altura de la historia sigamos pensando que por ser “mujer de” no podemos tener opinión y criterio propio...”, lamentó la legisladora.

Alejandra Torres se defendió en su cuenta de X

Giordano llegó a la jefatura de la ANSES, uno de los presupuestos más grandes del Gabinete nacional, de la mano del ex candidato presidencial Juan Schiaretti, en un marco de sintonía política que se materializó, además, con el nombramiento de otros funcionarios cordobeses en el seno del Gobierno.

Más allá de esto, Torres votó en contra de algunos artículos e incisos claves en particular de la Ley Ómnibus, al igual que sus compañeros de bancada Juan Fernando Brügge, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez.

El rechazo parcial de los articulados de la oposición dialoguista provocó la furia de Milei y el gobierno libertario, que señaló, uno por uno, a los “traidores”, entre los que se cuentan legisladores de la UCR, la Coalición Cívica y de bloques provinciales que responden a gobernadores.

La defensa de Torres: “Me han descalificado por ser ‘la mujer de’”

En una entrevista a radio Mitre Córdoba, Torres se justificó al detallar que, aunque apoyó en general y en los principales artículos del proyecto, hubo incisos específicos con los cuales no estuvo de acuerdo por “cuestiones técnicas”. “Incluso yo ya había elevado un dictamen de minoría con sugerencias y recomendaciones sobre esos puntos”, apuntó. Y reprochó las críticas que recibió por la supuesta lealtad que debía tener por su vínculo personal con Giordano: “No creí que pensaran que yo iba a tomar decisiones en función del mandato que Osvaldo ocupa. Siempre consideré que él ocupa el cargo por su capacidad técnica, porque es uno de los que más sabe del sistema previsional, por la historia de gestión que tiene. No tenía en mi mente que eso fuera para ejercer presión sobre mí”.

El proyecto Ley Ómnibus se enfrentó a críticas de sectores de la oposición por su complejidad y la manera en que fue tratado y negociado por el oficialismo. Según Torres, se trató de un proceso “muy caótico”. “Hasta teníamos confusión de lo que estábamos por votar porque en el momento de la lectura se leía de forma desorganizada”, denunció.

Para la diputada cordobesa, hay un trato despectivo por parte de ciertos sectores del oficialismo, especialmente por ser mujer y estar asociada a una figura como Giordano.

“Veo un kirchnerismo y un oficialismo que no tienen grieta porque me han descalificado por ser ‘la mujer de’. Existe ese menosprecio y me llama la atención frente a un partido que dijo que había que cortar los vínculos con el Vaticano, se ve que para algunos es bueno la libertad de pensamiento, pero si somos mujeres o ‘parejas de’ tenemos que volver a la época pasada de aceptar lo que el marido dice y no tener opiniones propias. A esta altura, eso no da”, concluyó.