Ricardo Lorenzetti participó de la Conferencia Internacional de Jueces en París

Ricardo Lorenzetti en la Conferencia Internacional de Jueces

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti participó de la Conferencia Internacional de Jueces, que se realiza en París, tras ser invitado por Laurent Fabius, presidente del Consejo Constitucional y ex Primer Ministro de Francia.

Se trata de la Conferencia “Justicia, Generaciones Futuras y Medio Ambiente”, donde se trabaja el concepto de Generaciones Futuras. “Esta es una realidad que se moviliza cada vez más en litigios ante tribunales nacionales, regionales e internacionales, incluyendo retos transgeneracionales, bioética, patrimonio genético y cultural y acciones climáticas y medioambientales”, detallaron desde la organización.

La Cumbre del Futuro, propuesta por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Nueva York en septiembre de 2024, producirá además una “Declaración sobre las Generaciones Futuras”, que incluirá una sección sobre Justicia que fomentará la integración de los intereses de las generaciones futuras en los sistemas jurídicos nacionales e internacionales.

En este contexto, la Conferencia Internacional de Jueces sobre “Justicia, Generaciones Futuras y Medio Ambiente” convoca a representantes de tribunales judiciales, administrativos y constitucionales, para trabajar a puerta cerrada en el debate de los aspectos jurídicos de la noción de Generaciones Futuras.

Entre los participantes se encuentran Christoph Grabenwarter, presidente del tribunal constitucional (Austria); Luc Lavrysen, presidente del Consejo Constitucional (Bélgica); Luís Roberto Barroso, Antonio Benjamín, juez, presidente y juez respectivamente del Superior Tribunal (Brasil); Richard Wagner, presidente del Tribunal Supremo (Canadá); Luis armando Tolosa Villabona, ex juez del Tribunal Supremo (Colombia); Daniela Salazar Marín, magistrada de la Corte Constitucional (Ecuador); Laurent Fabius, presidente del Consejo Constitucional (Francia); Robert badinter, ex presidente del Consejo, miembros del Consejo Didier-Roland Tabuteau, presidente, Fabien Raynaud, consejero y Christophe Soulard, presidente del Tribunal de Casación; Rémy Heitz, fiscal general; Pierre Moscovici, presidente del Tribunal de Cuentas (Francia); Stephan Harbarth, presidente y Gabriele Britz, ex juez del Tribunal Constitucional Federal (Alemania).

También estuvieron Swatanter Kumar, ex juez del Tribunal Supremo (India); Frank Clarke, ex-juez principal del Tribunal Supremo (Irlanda); Silvana Sciarra, ex presidenta del Tribunal Constitucional (Italia); Martha Koome, presidenta del Tribunal Supremo (Kenia); Norma Piña, presidenta del Tribunal Supremo (México); Dineke De Groot, presidenta del Tribunal Supremo (Países Bajos); Joe Williams, juez del Tribunal Supremo (Nueva Zelanda); Ragnhild Noer, juez del Tribunal Supremo (Noruega); Syed Mansoor Ali Shah, juez del Tribunal Supremo (Pakistán); Maria Filomena Singh, juez del Tribunal Supremo (Filipinas); José João Abrantes, presidente del Tribunal Constitucional (Portugal); Matej Accetto, presidente del Tribunal Constitucional (Eslovenia); Nambitha Dambuza, juez del Tribunal Supremo de Apelación (Sudáfrica); Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional (España); Robert reed, presidente del Tribunal Supremo (Reino Unido); Koen Lenaerts, presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; Síofra o’leary, presidenta y Mattias Guyomar, juez del Tribunal Europea de Derechos Humanos, Ricardo César Perez Manrique, presidente del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional.