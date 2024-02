La ministra Pettovello no recibirá a los piqueteros que realizan varias cuadras de fila en sus oficinas

La ministra Pettovello, y el secretario De La Torre firmaron un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no recibirá a los manifestantes que realizan una “fila del hambre” -tal como denominaron los organizadores de la movilización- en los alrededores de su oficina, ubicada en Carlos Pellegrini y Juncal. Por una cuestión de agenda ya acordada, la funcionaria recorre varios comedores de la Zona Oeste, entre ellos de José C. Paz para registrar en el territorio la distribución de la asistencia y auditar la llegada de alimentos que la administración de Alberto Fernández, les entregaba a las organizaciones sociales y piqueteras. “El 80% de las organizaciones sociales no rendía la asistencia alimentaria que recibían”, denunciaron ayer desde Capital Humano. Y le adelantaron a este medio que se cambiará la metodología para evitar la “tercerización” y que la comida llegue directamente a los comedores y no a los dirigentes.

La “fila del hambre”, se fue extendiendo a la largo de la mañana. Estaba conformada por dirigentes y asistentes a comedores y merenderos de movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), como el Movimiento Evita, Somos/Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). La Policía de la Ciudad observa que se cumpla el “protocolo antipiquetes” y unos quince efectivos de la Policía Federal custodian el edificio de Moreno y 9 de Julio donde funcionaba el ex ministerio de Desarrollo Social, actual secretaría de Niñez y Familia.

En un comunicado a través de sus redes sociales, el Ministerio de Capital Humano informó que “los comedores que soliciten fondos deben hacerlo a través de los canales oficiales y cumpliendo los requisitos correspondientes”.

La semana pasada, un grupo de manifestantes llegaron al mismo lugar encabezados para reclamar por las “ollas vacías”. Se habían acercado también a su oficina y a hipermercados para reclamar comida. La ministra instaló una mesa fuera de su despacho, se acercó a la vereda y les dijo que ella misma los anotaría “uno por uno” en una lista para hacerles llegar de manera personalizada, los alimentos sin pasar por las organizaciones sociales. Los dirigentes rechazaron el convite y hoy elevan la apuesta.

“No nos vamos a deja extorsionar, esta no es la metodología”, dijeron desde Capital Humano sobre la medida y recalcaron que lo importante es evitar la intermediación y que los alimentos lleguen a la gente, no a los referentes o a los gerentes de la pobreza como dijo el vocero presidencial Manuel Adorni. No nos corren con chicanas y extorsiones”, enfatizaron desde Gobierno en diálogo con Infobae y aportan un dato demoledor: según los registro oficiales que constan en el ex ministerio de Desarrollo Social, en los últimos cuatro años al frente de Daniel Arroyo, Juan Zavaleta y Victoria Tolosa Paz, “el 80% de las organizaciones sociales no rendía la asistencia que alimentaria que recibían”, es decir que apenas el 20% informó que asistencia brindo con las toneladas de alimentos secos que recibió -fideos, arroz, aceite, azúcar, yerba, polenta, etcétera-; a cuantos comedores derivó esos productos, dónde estaban ubicados, quienes estaban a cargo, y entre otros puntos, a cuantas personas, entre niños y adultos, beneficiaron.

Como las investigaciones están en proceso, las autoridades reservan el nombre de los movimientos sociales, peronistas y de izquierda, que no rindieron cuentas del destino de cada paquete de fideos que recibieron por parte del Estado. Se trata de volúmenes impactantes, por ejemplo, el Frente Milagro Sala en 2023, recibió 1.383.700 kilos de alimentos secos.

Por irregularidades como no presentar las rendiciones de cuentas sobre el destino final de los alimentos, la Secretaría a cargo de De la Torre, y por disposición de Pettovello, el Gobierno de La Libertad Avanza decidió entregar el dinero para la compra de alimentos “directamente a la gente y a los comedores sin intermediación de las organizaciones sociales. El objetivo es ordenar la entrega de alimentos y que todos los argentinos tengan garantizado el acceso a la comida”.

Según reconstruyo este medio, desde que comenzó la administración Milei duplicó el dinero de la Tarjeta Alimentar; aumentó un 75% las transferencias de dinero a los comedores y duplicará la cantidad de comedores a los cuales les transfiere dinero para la compra de alimentos. La decisión de duplicar el monto de la Tarjeta Alimentar “se realizó con el fin de llegar directamente a las familias y los niños sin intermediación movimientos sociales”.

Los dirigentes social tienen un aposición opuesta a los funcionarios de La Libertad Avanza. Aseguran que los alimentos no llegan, y menos con aumento, como afirman desde Capital Humano y que la intención del Gobierno “es reducir a cero la entrega de alimentos y asistencia social”.

“La ministra no hizo honor al compromiso del día jueves que recibiría uno por uno quienes están en situación alimentaria. La vamos a seguir esperando en ‘la fila del hambre’, compañeros y compañeras de la UTEP que asisten a comedores y merenderos, pero también de muchos merenderos comunitarios que no están en el marco de la UTEP pero que también le reclaman reclaman a Capital Humano una respuesta urgente porque tiene pisada las partidas alimentarias. Desde que asumieron el gobierno, la ministra Pettovello, no ha dado ninguna respuesta a la urgencia alimentaria, al contrario, lo único que ha hecho fue reaccionar de forma violenta como la prepotencia con la que se manejó el jueves pasado y la situación de violencia de represión contra los que nos manifestábamos en este mismo lugar”, opina ante Infobae Johanna Duarte, secretaria gremial de la UTEP y recuerda que “esta jornada de protesta se está dando en todo el país.

Esta mañana, miles de personas se movilizaron a las oficinas de Pettovello luego de que la ministra dijera que recibiría a las personas con hambre (Crédito fotos: Adrián Escandar) A. Escandar

Norma Morales, secretaria adjunta de esa misma organización sostuvo que “más de 10 mil personas se acercaron a la oficina de la ministra Pettovello para que los atienda uno por uno, como ella quería, pero nunca apareció, ni siquiera vino a trabajar”. Y agregó: “Este ministerio de ‘Capital inhumano’ no sólo deja sin alimentos a los comedores sino que tampoco da la cara a quienes hoy solo comen una vez al día, con suerte. Vamos a venir las veces necesarias hasta que haya una respuesta frente a la necesidad y urgencia alimentaria que atraviesan millones de familias en los barrios populares”, cerró Morales.

Por su parte, Daniel Menéndez, en diálogo con Infobae entendió que “la fila del hombre” que estima es de 20 cuadras, “expresa lo grotesco de la del planteo de la ministra respecto de cómo resolver el problema que han generado por la discontinuidad de la entrega de alimentos”, para el ex funcionario de Desarrollo Social, los funcionarios de Javier Milei están “enfrascados en un ajuste que se expresa en el cambio de normativa de cómo llevar adelante la provisión e alimentos, pero que en el fondo es que al ritmo que vamos, el presupuesto de entrega de alimentos lo van a llevar a cero”. Menéndez también reclamó “diálogo” con los funcionarios de Capital Humano y un “reconocimiento ante la necesidades de la gente y los niveles de pobreza”.

Esta mañana, y mientras la cola de personas que asisten a comedores y merenderos se sumaban a la protesta de la UTEP frente al ministerio de Capital Humano y la oficina de la funcionaria, Pettovello, y De La Torre, firmaron el convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA) en la Fundación “Promesa Eterna” en la localidad de José C Paz, para que reciban la ayuda directa y sin intermediarios. Dicho convenio será para la compra de módulos alimentarios con los cuales se asistirá a 36.150 personas en los 723 puntos de entrega de Aciera. El monto invertido por el Ministerio de Capital Humano será de $177.500.000.

Esta red de comedores, según explicaron de la ex cartera de Desarrollo Social, “brinda asistencia a niños, ancianos y personas con discapacidad, además, coordinan hogares para niños y adolescentes en riesgo, asistencia a familias vulnerables, ofrecen educación accesible y organizan eventos educativos y campañas sociales”.

“Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol”, dijo la ministra Sandra Pettovello sobre la concentración de personas sobre la vereda de su oficina y del ministerio.

La jornada de hoy es un nuevo capítulo de la tensa relación que desde la llegada al poder mantienen las organizaciones sociales que integran Unión por la Patria y los piqueteros de izquierda con los funcionarios de La Libertad Avanza y que promete tensarse cada vez más.