Patricia Bullrich defendió el operativo de seguridad frente al Congreso y señaló: “Belliboni cada dos por tres se tira al piso”

Patricia Bullrich, ministra argentina de Seguridad de la Nación (EPA) EFE

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció hoy sobre el operativo que se llevó a cabo en las inmediaciones del Congreso mientras se desarrolló el tratamiento de la Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. En ese sentido, la funcionaria nacional destacó el accionar de las fuerzas, y apuntó contra los líderes sindicales y los diputados que salieron del recinto y que se enfrentaron a la policía.

“El presidente apoya incondicionalmente lo que estamos haciendo en seguridad. Yo sé que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, y si en algún momento algunos diputados intentaron frenar la sesión, y después catalogar de represión por lo que pasó, está muy lejos de saber lo que significa represión. Fue una refriega a los manifestantes, después de que le tiran con todo a la policía”, aseguró la funcionaria nacional en comunicación con FM Milenium.

Sobre esto, Bullrich destacó el nivel de preparación de las fuerzas de seguridad para afrontar este tipo de episodios. “Se nota muchísimo el nivel de profesionalismo que hoy tienen las fuerzas en la Argentina. Tienen muy claro cuál es el objetivo y lo que tienen que hacer. Por eso los protegemos poniendo una maza de fuerzas que se protegen unos a otros”, manifestó.

A su vez , criticó el accionar de los líderes sindicales y de los diputados naciones, a quienes responsabilizó por los disturbios en las inmediaciones del Congreso de la Nación. “El objetivo también es que los responsables de estas organizaciones pongan un poco de límites. Los Bregman, todos los que nos han salido a agitar, como los Belliboni. Belliboni, que cada dos por tres se tira al piso y dice que lo tocaron. Si te metés en el medio de las fuerzas, que están con sus protecciones, puede pasar que te peguen en el mentón o puede que te hayas golpeado dos cuadras antes y hayas ido a la plaza a propósito”, explicó la ministra.

Eduardo Belliboni debió ser atendido por el SAME, en la marcha del pasado jueves (Foto: Nicolas Stulberg)

Por su parte, y ante la posibilidad de que existan infiltrados en las marchas con la intención de disturbios, Bullrich se mostró enfática: “Infiltrados no hubo, son las personas que llevan estos grupos. Hay que terminar con la idea de que son infiltrados. ¿Infiltrados de quién? Esas son las organizaciones que van a tener que pagar los gastos. Aquellos que han generado o convocado, que está bien claro quiénes son los líderes de esas organizaciones. Ahora van a tener que pagar y todos los detenidos se van con una causa abierta por lesiones y disturbios, Y en este caso también por destrucción”.

Y volvió a apuntar contra los legisladores opositores, que se retiraron del recinto para ir a enfrentar a la policía en la plaza del Congreso. “La maniobra era levantar la sesión, en un momento estaban todos tranquilos y de golpe quisieron pasar el límite”, aseguró la titular de la cartera de Seguridad.

“Las maniobras estuvieron totalmente coordinadas con los que estaban en el Congreso. Se han levantado sesiones por la violencia. Pero nunca sentí que se puso en riesgo la ley ómnibus con el operativo de seguridad. Si empezaban a tirar piedras en el Congreso, sí”, agregó la ministra.

Bullrich apuntó contra los dirigentes de izquierda, al asegurar que fueron uno de los responsables por los disturbios en la plaza del Congreso (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Asimismo, Bullrich buscó despejar las dudas sobre la cantidad de efectivos que se presentaron para el operativo en las inmediaciones del Congreso, en comparación con los manifestantes que se encontraban en el lugar. “No es verdad que hubo más fuerzas de seguridad que manifestantes. Los uniformes y que se muevan en bloque hace parecer que son más. Las fuerzas de seguridad van subiendo en la medida que van generando caos. Pero las fuerzas de seguridad van subiendo en la medida que van generando caos”, explicó.

Y agregó: “Hay una nueva cultura, yo hace años que la pregono. Antes me costó porque no tenía el mismo feedback de parte de CABA. Ahora hay una decisión muy fuerte del gobierno nacional de apoyar esta línea. Estamos logrando que haya un nuevo momento en la historia argentina. Así como hay un nuevo momento en lo económico, hay un nuevo momento en el orden”.

“No tiene que haber un muerto. Con el tema de ‘si hay un muerto’ lo único que lográs es nunca hacer nada y el país del ‘no me muevo’. No tengo miedo de actuar”, concluyó.