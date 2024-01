Ley Ómnibus: la oposición dialoguista dará quórum en Diputados, pero sigue la negociación sobre algunos artículos

Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot del bloque Hacemos Coalición Federal

Las negociaciones por la Ley Ómnibus continúan. Antes de que comience la reunión de Labor Parlamentaria, donde el oficialismo buscará consensuar una hoja de ruta para llevar a buen puerto la maratónica sesión, los bloques de la oposición dialoguista adelantaron que darán quórum y votarán a favor del proyecto en general.

Tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal, el espacio que aglutina ex PRO, peronistas no K, socialistas y “lilitos”, mantuvieron reuniones de bloque para unificar criterios. Ambos espacios decidieron allanar el camino para que este miércoles haya sesión, aunque dejaron en claro que todavía no hay acuerdo sobre varios puntos centrales, como facultades delegadas, privatizaciones, biocombustibles y Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otros.

La reunión de bloque de los radicales, que duró cuatro horas, sirvió para alejar las posibilidades de una fractura pública del espacio ya que los 34 miembros, incluídos el sector minoritario referenciado en Facundo Manes, se comprometieron a aprobar en general el proyecto en pos de la unidad. Es decir, las diferencias internas se expresarán recién cuando se vote cada artículo en particular.

Karina Banfi

Rodrigo de Loredo, presidente del bloque radical, anunció su postura a través de las redes sociales. Tal como había hecho Cristian Ritondo, su par del PRO, ayer a la tarde. Para algunos fue una forma de dejar constancia que el Gobierno tiene los votos para dar inicio al debate y forzarlo a seguir negociando sobre los puntos que generan conflicto. Desde la Casa Rosada habían dejado trascender informalmente que no descartaban la posibilidad de retirar por completo el proyecto si la oposición seguía exigiendo modificaciones.

En la misma línea se manifestaron los miembros de Hacemos Coalición Federal. “Quienes somos parte del bloque Hacemos Coalición Federal siempre planteamos nuestro compromiso de aportar herramientas de gobernabilidad y honrando esa premisa daremos quórum para que en la sesión de mañana en la Cámara de Diputados se pueda discutir la denominada Ley Bases enviada por el Poder Ejecutivo”, señalaron a través de un comunicado.

Hacemos Coalición Federal

Y agregaron: “A instancias de que algunos integrantes del bloque presentaron dictámenes propios, a la hora de discutir los artículos en particular plantearemos en muchos de ellos nuestras propias visiones, disidencias, o modificaciones a los mismos”.

