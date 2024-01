Movimientos sociales y organizaciones de izquierda preparan marchas y movilizaciones contra la Ley Ómnibus que se debatirá en el Congreso

(Foto: Maximiliano Luna)

Los movimientos sociales que forman parte del Frente de Todos y que están agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unidad Piquetera vivieron como un pequeño triunfo la decisión del gobierno de Javier Milei de retirar el “capítulo fiscal” de la Ley Ómnibus que está previsto se debata el martes en la Cámara de Diputados de la Nación; pero calificaron el anuncio del viernes por la noche del ministro de Economía, Luis Caputo, como “insuficiente” y ratificaron las medidas de fuerza que unos y otros tenían programado realizar como protesta contra esa iniciativa, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgado por el Presidente y el “Protocolo Antipiquetes”, que implementó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Entre las medidas de fuerza se destacan dos: las movilizaciones a supermercados e hipermercados de todo el país en reclamo de alimentos para los comedores populares, organizadas por la UTEP; y la marcha que la Unidad Piquetera y sindicatos combativos realizarán frente al Congreso de la Nación como una medida de presión a los legisladores que estarán tratando la norma enviada por el Poder Ejecutivo y que hasta ahora no tiene consenso mayoritario como para ser aprobada, al menos tal como fue aprobado en el plenario de comisiones el dictamen de mayoría.

En un esfuerzo para conseguir los votos que le faltan, el titular del Palacio de Hacienda anunció, de manera sorpresiva: “Hay disenso en el capítulo económico, los hemos escuchado a todos y compartimos muchos de esos reclamos. Hemos tenido que tomar decisiones incómodas para llegar a déficit cero, pero de ninguna manera queremos que por este capítulo fiscal se demore lo que creemos necesario y urgente”. Y agregó: “En función de esta situación es que hemos decidido retirar el capitulo fiscal de la Ley de Bases para facilitar su aprobación (en el Congreso). Esto va a acelerar los tiempos y facilitar la situación de muchos gobernadores”.

Sobre esta decisión, tomada tres días después de la masiva marcha y paro general de 12 horas encabezado por la CGT, y acompañada por organizaciones sociales, sindicales, asambleas barriales y partidos de izquierda; Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande expresó: “Primero, quiero ver el texto de la ley porque vienen haciendo mucha trampa. Ellos ya hicieron lo más importante que querían hacer, que era licuar el salario tuyo, el de los jubilados, el de los pensionados, el de los discapacitados, los ingresos de los trabajadores informales, a través de la medida más importante que tomaron, que fue una devaluación del 118%. Es decir, aunque bajaran el DNU entero y aunque bajaran la ley entera, la devaluación salvaje es básicamente el centro, el corazón del ajuste”.

El precandidato presidencial de Unión por la Patria también fijó su posición con respecto a la posición que tomará el espacio político y social al cual está alineado: “No dejarse intimidar en la tormenta es la única forma de resistir hasta que podamos desplegar nuevamente las velas para avanzar. Abajo el DNU, la ley y el protocolo (antipiquetes). Estemos atentos. Ni un derecho menos, ni un privilegio más”.

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero y motor de la Unidad Piquetera escribió con ironía en sus redes sociales sobre la decisión del Gobierno: “Los paros no sirven para nada” ¿No ? Manzana. ¡Vamos que se puede derrotar DNU y la Ley ómnibus! El 30 al Congreso. ¡La CGT tiene que convocar nuevo Paro!”.

Belliboni hacía referencia a la movilización que frente al Congreso Nacional realizará la Unidad Piquetera, partidos de izquierda y gremios de base y combativos para manifestar su rechazo al megaproyecto de ley que se estará debatiendo. El horario de la marcha aún no fue definido. Dependerá del momento en que se llame a sesión. La medida será un nuevo desafío al Protocolo Antipiquetes que se debería aplicar.

Aún están vivas en el recuerdo las 14 toneladas de piedra arrojadas contra el Palacio Legislativo y la batalla campal en las afueras y al interior del Congreso encabezado por el kirchnerismo y sectores piqueteros y trotskistas a fines de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, durante el tratamiento de la Ley de Movilidad jubilatoria, que finalmente fue aprobada. La ministra de Seguridad de entonces era la misma patricia Bullrich.

Belliboni le anticipó a este medio que ese mismo martes 30 las organizaciones de izquierda, piqueteras Organismos de DDHH, estudiantes, asambleas populares y sectores de la cultura “reclamaremos a las centrales obreras un nuevo paro nacional y un plan de lucha hasta derrotar el plan de Milei”.

Los movimientos sociales, varios de los cuales formaban parte del gobierno de Alberto Fernández y que integran Unión Por la Patria, la mayoría enrolados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entre los que destacan el Movimiento Evita, Somos/Barrios de Pie, la CCC, el MTE, el Movimiento Misioneros de Francisco y el Frente Popular Darío Santillán -entre otros- y partidos y organizaciones de izquierda como Libres del Sur, FOL, MTD Aníbal Verón; se reunirán el próximo lunes por la tarde se reúnen la UTEP “para anunciar que el próximo jueves se realizará una jornada nacional con el eje en la emergencia alimentaria”.

Varios de sus dirigentes le adelantaron a Infobae que esas medidas incluirán “movilizaciones a supermercados, reclamos a la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), ollas populares, y entrega de petitorios en dependencias de gobierno nacional, provinciales y municipales” para exigir, entre otros puntos “la urgente entrega de alimentos para los comedores populares que no se realiza desde la llegada de La Libertad Avanza al gobierno”.

“Desde la Secretaría de la Niñez y Familia, el ex ministerio de Desarrollo Social no se da ninguna respuesta a los suministros de alimentos a los miles de comedores comunitarios en todo el país que producto de la devaluación y licuación de los ingresos produce que cada vez más vecinos se acerquen a pedir comida”, describió ante este medio Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos/Barrios de Pie. Explicó que ya solicitaron ante las autoridades que se de una respuesta a este problema y como no hubo respuesta “desde la UTEP vamos a solicitar a distintas instituciones privadas, grandes empresas productoras de alimentos e hipermercados, alimentos para sostener esta red”. El ex funcionario de Alberto Fernández también adelantó que van a pedirle a diputados y senadores “una nueva ley de emergencia alimentaria”.