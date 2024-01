Le dieron el alta al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck

Alberto Weretilneck fue dado de alta tras someterse a la colocación de un stent. (NA)

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, fue dado de alta hoy al mediodía tras haberse sometido a la colocación de un stent en una clínica de la ciudad de Cipolletti, donde asistió a un chequeo cardiovascular que tenía previsto y derivó en la intervención quirúrgica, según confirmaron desde la Gobernación de la provincia patagónica.

Te puede interesar: Internaron al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck

“De acuerdo al informe médico, la evolución fue favorable y transcurrido el tiempo de observación y controles previstos fue dado de alta con las indicaciones y recomendaciones pertinentes”, detalla el comunicado de prensa al que accedió Infobae.

Pasadas las las 13.25, el propio gobernador Weretilneck compartió una foto en su cuenta de la red social X, en la que aparece saliendo del hospital y posando junto al equipo médico que lo asistió en la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén. “Muchísimas gracias a los doctores Alejandro Schroeder, Demetrio Thalasselis y José Pereyra, a los técnicos, las enfermeras, mucamas, y a todo el personal de la Fundación Médica por el profesionalismo, la calidez humana y sobre todo, el acompañamiento en estos días. Quiero agradecer a todas las personas que me enviaron mensajes y me hicieron llegar su energía deseándome una pronta recuperación”, dice el mensaje del mandatario provincial.

El mensaje de agradecimiento del gobernador Weretilneck para el personal médico que lo atendió en Cipolletti.

Fuentes cercanas al gobernador Weretilneck precisaron a este medio que todos los exámenes que le fueron realizando durante el día de ayer “dieron perfecto”. Y ante la consulta de este medio sobre cómo pasó la noche el mandatario provincial, aseguraron: “Comió bien y pudo descansar”.

Te puede interesar: La CGT armó una cumbre con gobernadores del PJ para tratar de frenar los proyectos del Gobierno en el Congreso

El doctor Demetrio Thalasselis, director médico de la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, brindó hoy a la mañana una entrevista radial en la que dio detalles del procedimiento al que fue sometido el gobernador Weretilneck, quien desde su punto de vista “está de buen ánimo” y tuvo “una evolución muy favorable”.

“El gobernador ingresó para realizar un chequeo de rutina, sin ninguna sintomatología. Y en base a los métodos complementarios de diagnóstico detectamos un área de mal funcionamiento como consecuencia de una obstrucción coronaria. Eso lo confirmamos por un estudio de cateterismo y luego se procedió a la angioplastía, con el implante de un stent en la arteria coronaria circunfleja, que no es la arteria principal del corazón, y obtuvimos buenos resultados. El flujo de la arteria es normal y no hay ninguna lesión en el músculo cardíaco, lo que sitúa al paciente en buen pronóstico hacia el futuro”, precisó el Dr. Thalasselis en diálogo con LU19 AM 690.

Te puede interesar: Osvaldo Jaldo descartó la posibilidad de emitir una cuasimoneda en Tucumán

Weretilneck había asistido el pasado lunes a la ciudad de Cipolletti para participar de la inauguración de una planta frutícola. Luego, tal como tenía programado, se realizó un chequeo coronario preventivo donde sus médicos le indicaron que debía colocarse un stent.

Imágenes de la actividad de la que participó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, antes de someterse a la colocación de un stent.

Fuentes cercanas a la Gobernación rionegrina consultadas ayer por este medio afirmaron que se trató de un “chequeo de rutina”, el cual Weretilneck ya tenía “previsto” de antemano.

“No tuvo molestias. El chequeo fue ayer y le programaron el stent para hoy. Los chequeos son regulares”, precisaron a este medio.

De acuerdo al parte médico oficial difundido este martes por la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, el gobernador Weretilneck asistió a ese centro de salud para realizarse un “chequeo cardiovascular preventivo”. No obstante, una vez allí se le diagnosticó una “obstrucción parcial de una arteria coronaria (arteria circunfleja) que fue pasible de tratamiento con angiopastía trasluminal con colocación de stent”.

Con las firmas de los doctores Demetrio Thalasselis y Alejandro Schroeder, directores médico y general de la institución respectivamente, el informe indicó que el “procedimiento fue exitoso y se desarrolló sin complicaciones”.

Weretilneck se encontraba en la ciudad de Cipolletti con motivo de la inauguración de una planta de procesamiento de fruta de carozo de una empresa frutícola que “generará nuevos puestos de trabajo para más de ochenta familias del Alto Valle”, tal como él mismo destacó en la publicación que realizó ayer pasadas las 10 de la mañana.