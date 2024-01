“Podrías parar, pero de decir burradas”: la respuesta de ATE al Gobierno tras el anuncio del descuento a los estatales que adhieran al paro

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE

Después de que el vocero presidencial Manuel Adorni oficializara que se descontará el día a los empleados estatales nacionales que participen en el paro general del miércoles 24 convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), Rodolfo Aguiar —secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Nacional— respaldó la movilización y afirmó que la medida de fuerza “es responsabilidad del Gobierno”.

“¿Qué van a hacer con la que van a descontar? Porque va a ser mucha, la adhesión va a ser total. ¿Se la van a entregar al FMI, a depositar en la cuenta de Techint o le van a pagar al Hotel Libertador?”, escribió Aguiar en su cuenta de X.

A su vez, el líder del gremio de trabajadores públicos apuntó contra Adorni, a quien mencionó en su publicación: “Este paro es responsabilidad del Gobierno. Son ustedes los que nos empujan a la huelga con salarios congelados y sin paritarias, quita de horas extras y despidos, un DNU inconstitucional y la Ley Ómnibus con reforma laboral que deja en disponibilidad hasta a los trabajadores de la planta permanente”.

“Cuesta recordar que una medida de fuerza haya estado tan fundada como esta. No hay otro motivo que el incumplimiento de sus obligaciones como patronal. Nadie para porque quiere. Hay dos tipos de huelga: las que se realizan para conquistar derechos, y las que se hacen para resistir cuando los trabajadores están siendo agredidos, atacados y todos sus derechos vulnerados. ¿Cuál de las dos crees que vamos a llevar adelante?”, dijo Aguiar.

Para finalizar, volvió a arremeter contra el vocero de Milei: “El 24 los estatales paramos en todo el país. Vos también podrías parar, pero de decir burradas”.

Asimismo, otro de los sindicalistas que se expresó su repudio fue el sindicalista Daniel Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital Federal, quien calificó la medida como parte de “elementos extorsivos” y aseguró que la decisión “lejos está de estimular que la gente se quede trabajando”.

“Lo único que va a lograr es que el paro sea más contundente y que la movilización tenga mucho más cuerpo”, aseguró el gremialista este jueves.

Daniel Catalano.

Durante una entrevista en Radio Con Vos, Catalano apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei: “No creo que encuentren una empleada o un empleado público que esté feliz con lo que está haciendo, en un marco donde la paritaria además no está abierta y hay pérdida de salario que tuvieron los 45 millones de ciudadanos”.

Luego, consideró que el anuncio realizado esta mañana por Adorni “está generando todo lo contrario” y detalló que, al momento, “hay asambleas multitudinarias”.

“No están pudiendo controlar la suba del dólar, no pueden generar que haya inversión ni abastecimiento en los supermercados. Tienen problemas mucho más graves que esto”, señaló el dirigente sindical. “La verdad que es muy pobre lo que están haciendo en materia de política pública”, agregó.

El Gobierno le descontará el día a los empleados estatales que adhieran al paro

Las declaraciones de Aguiar y Catalano surgieron como respuesta al anuncio realizado hoy por el vocero presidencial, quien, durante su conferencia de prensa diaria, expresó: “Se ha tomado la decisión de descontar el día a los empleados estatales nacionales que se adhieran al paro. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre”.

El vocero presidencial hizo foco en la medida de fuerza que impulsa la CGT con Pablo Moyano a la cabeza. La semana pasada, el mismo funcionario había adelantado que el descuento del día de paro era una medida que estaba “bajo evaluación” y hoy confirmó que se decidió aplicar esa sanción.

“Seguimos esperando los argumentos del por qué del paro, que no nos terminan de quedar claro”, agregó Adorni antes de recordar que ya está abierta la línea 134 para que hagan la denuncia quienes se sientan amenazados y obligados a adherir a la medida de fuerza.

Luego, centró la conferencia en Pablo Moyano, uno de los dirigentes sindicales que mayor impulso le otorgó a la medida de fuerza del miércoles. “Escuché al hijo de Hugo Moyano decir que el país está funcionando y que no era necesario el DNU ni la ley (ómnibus)... Hay que ver qué considera él lo que es un país funcionando o para quiénes funciona ese país que él describe o ve con aparente claridad”, sostuvo el vocero presidencial.

“No, la Argentina no está funcionando, o al menos no está funcionando para la gente de bien, para la gente de trabajo que se esfuerza y para los argentinos que quieren vivir en un país mejor”, completó.

En cuanto a la medida de fuerza que promueve la CGT, Adorni consideró que “no existe razón” para realizar un paro general: “Al menos las explicaciones que han dado son casi infantiles, esto de ‘es para voltear tal o cual cosa’ no lo entendemos”.

En tanto, al ser consultado sobre si el Gobierno nacional cuestiona la legalidad de la medida del 24 de enero, advirtió: “En cuanto a lo jurídico, llegado el caso habrá novedades”.