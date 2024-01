Kicillof se diferenció de Milei y no descontará el día a los empleados estatales que adhieran al paro general

Kicillof junto a los principales referentes sindicales de la administración pública (foto: archivo)

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dará vía libre a los trabajadores de la administración pública que adhieran al paro general del próximo 24 de enero y quieran movilizar junto con las principales centrales obreras y no le descontarán el día a quienes participen de la jornada de protesta. Así lo confirmaron a Infobae fuentes del Ejecutivo bonaerense.

Te puede interesar: El Gobierno evalúa descontar el día a los empleados estatales que se sumen al paro general que impulsa la CGT

De esta manera, la decisión del gobierno de Axel Kicillof vuelve a exponer las diferencias políticas con la Casa Rosada. Es que este jueves, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno nacional sí descontará del sueldo de enero el día no trabajado para empleados de la administración pública nacional. “Se ha tomado la decisión de descontar el día a los empleados estatales nacionales que se adhieran al paro. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre”, dijo el vocero en las conferencia de prensa desde Casa Rosada.

El Gobierno confirmó que descontará el día a los empleados públicos que adhieran al paro del 24 de enero

Más allá del respaldo implícito del gobernador bonaerense a la decisión de movilizar convocada inicialmente por la CGT -y que luego tuvo la adhesión de otros sectores- en rechazo al DNU y la Ley Ómnibus que se debate en el Congreso, el gesto de no hacer un descuento salarial a quienes adhieran a la medida de fuerza estuvo acordada con los principales gremios estatales días atrás.

Te puede interesar: El Gobierno anunció que descontará el día a los empleados estatales nacionales que adhieran al paro general

Durante la instancia de la negociación paritaria provincial-que terminó de cerrarse este lunes con un aumento por decreto del 25% para todo el sector público- los referentes de ATE, de UPCN, como así también los docentes habían puesto sobre la mesa el pedido de dar vía libre; algo que el Ejecutivo accedió.

Pese a que en principio los gremios bonaerenses consideraron “insuficiente” el incremento del 25% que otorgó Kicillof para el tramo diciembre 2023-enero 2024, son los propios sectores sindicales como por ejemplo ATE los que, junto con Kicillof, vienen dándole impulso al funcionamiento de las llamadas Multisectoriales PBA: espacios de discusión contra las políticas de desregulación económica que propone el gobierno nacional y que integran la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la UTEP, gremios de la CGT de cada región; además de organizaciones religiosas, de la vida institucional y social de las ciudades.

Te puede interesar: Tras el tiroteo de La Matanza, aumenta la tensión entre la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof

Asimismo, en la reunión que se lleva adelante esta tarde en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, de la que participan referentes sindicales, legisladores, intendentes y algunos gobernadores con el mandatario bonaerense como anfitrión, se debate si efectivamente Kicillof y el resto de los gobernadores peronistas participarán activamente de la movilización del próximo miércoles.

Por su parte, algunas intendentas del peronismo ya convocaron a movilizar. Una de ellas fue la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza. La intendenta referenciada en La Cámpora expuso que “este 24 de enero el pueblo de Quilmes va a estar presente en la calle para ponerle un freno al DNU y el proyecto de ley que llevan la firma de Milei y la sombra de Macri”.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto a otros jefes comunales peronistas del conurbano bonaerense (@mayrasmendoza)

“Con este panorama, sin un Estado que nos cuide, que esté presente, hay que salir a la calle. No solo quienes están organizados, sino la sociedad en su conjunto, toda la comunidad. Les pido que, por favor, no se queden de brazos cruzados esperando que esto se solucione. Hay que manifestarse pacíficamente, respetuosamente, porque lo que está en juego es el presente y el futuro de todos”, agregó.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, también se manifestó en el mismo sentido. La jefa comunal del distrito de la Primera sección electoral, había participado de la reunión que la multisectorial realizó en su distrito. “Este 24 de enero estaremos todas y todos juntos y seremos millones movilizados. En micro, en tren o caminando, como sea vamos a llegar a la ciudad de Buenos Aires. ¡Moreno está acostumbrado a las peleas épicas!”, había posteado en sus redes.

Fernández forma parte del Movimiento Evita, una de las organizaciones políticas que también está convocado al paro general del próximo miércoles.

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, también había anunciado que su participación de la jornada de protesta. En una reunión con sectores gremiales planteó que el DNU y la Ley Ómnibus eran un “avasallamiento institucional que “tenta contra los derechos del pueblo argentino y plantea beneficios para los sectores más privilegiados” y que por eso “Berisso va a ser parte del paro general convocado para el 24 de enero, para seguir defendiendo unidos, los logros que conseguimos con tanto esfuerzo”.