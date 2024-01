Una campaña por la liberación de los rehenes a 100 días del ataque de Hamas recibió el apoyo del presidente y de varias personalidades políticas

El flyer de la campaña por la liberación de los rehenes, a 100 días del ataque terrorista de Hamas en el sur de Israel. Todavía quedan 129 civiles secuestrados

Este domingo, se cumplen 100 días del ataque del grupo terrorista Hamas contra territorio israelí. En fecha especial, políticos destacados de la Argentina como el presidente, Javier Milei, el ex mandatario Mauricio Macri y los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri se sumaron a la campaña que reclama por la liberación de rehenes. También se pronunciaron otros dirigentes del arco político como María Eugenia Vida, Horacio Rodríguez Larreta, Emiliano Yacobitti, Graciela Ocaña, Darío Epstein, Yamil Santoro, María Luján Rey, Alfredo de Angeli, Diego Santilli y Maximiliano Ferraro. También muchos periodistas compartieron el flyer en sus redes.

“Hoy se cumplen 100 días del brutal ataque terrorista de Hamas. Condenamos todo acto de terrorismo. Expresamos nuestra solidaridad con el Pueblo de Israel. Y avalamos el derecho a la legítima defensa de Israel”, fue el mensaje el jefe de Estado argentino en la red social X.

Milei acompañó su mensaje con una fotografía de Kfir Bibas, bebé argentino-israelí que cumplirá un año el próximo día 18 y que, junto a otros casi 130 rehenes, sigue secuestrado tras el ataque perpetrado por el brazo armado del grupo islamista Hamás el 7 de octubre.

Israel declaró la guerra en respuesta al ataque transfronterizo sin precedentes de Hamas en esa fecha, en la que el grupo armado asesinó a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomó a otras 250 como rehenes. Fue el ataque más letal en la historia de Israel y el más sangriento para los judíos desde el Holocausto.

La publicación de Javier Milei

El exmandatario argentino Mauricio Macri también se sumó a la campaña y compartió la misma imagen (de Kfir Bibas), en la cuenta personal de sus redes sociales. Una actitud similar adoptaron dos integrantes del Gabinete de Ministros del Gobierno del economista libertario: Patricia Bullrich y Luis Petri, titulares de las carteras de Seguridad y Defensa, respectivamente.

En el caso de la ministra de Seguridad, citó la publicación del Jefe de Estado y agregó la siguiente frase: “¡Devolución de los rehenes ya!” Mientras que el titular de la cartera de Defensa escribió: “Seguimos exigiendo la liberación de los secuestrados y condenando todo acto de terrorismo”.

En cuanto a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional por el PRO, María Eugenia Vidal, analizó: “Hoy se cumplen 100 días del ataque terrorista de Hamas que terminó con la vida de 1400 personas y mantiene a 136 como rehenes. Entre ellos Kfir, un bebé argentino secuestrado con solo 8 meses. No sabemos dónde o cómo están. Ni siquiera si están vivos. #DevuélvanlosACasaYa”.

El posteo de María Eugenia Vidal

Por su parte, el también Diputado Nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli también se sumó a la campaña. “A 100 días del ataque a Israel volvemos a condenar el terrorismo de Hamas y reiteramos nuestro pedido de liberación de los 136 rehenes. #DevuélvanlosACasaYa”, pidió el excandidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires.

A su vez, la legisladora de la Ciudad de Bueno Aires, Graciela Ocaña, adhirió al reclamo. “Se cumplen 100 días del ataque terrorista de Hamas al pueblo de Israel que terminó con la vida de 1400 personas y mantiene aún varios rehenes entre los que se encuentran niños y mujeres. No sabemos dónde o cómo están. Queremos vuelvan, los queremos con vida”, escribió.

Mientras que Maximiliano Ferraro se mostró más contundente en su acompañamiento. “Hoy se cumplen 100 días del ataque terrorista de Hamas que terminó con la vida de 1400 personas y mantiene a 136 como rehenes. Entre ellos Kfir, un bebé argentino secuestrado con sólo 8 meses. No sabemos dónde o cómo están. Ni siquiera si están vivos. #DevuélvanlosACasaYa”, dijo.

El legislador Diego Santilli apoyó la iniciativa con este mensaje

En tanto, el ex jefe de Gobierno porteño y ex precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, aseveró: “Hoy se cumplen #100Días del ataque terrorista de Hamas que terminó con la vida de 1400 personas y mantiene a 136 como rehenes. Entre ellos Kfir, un bebé argentino secuestrado con sólo 8 meses. No sabemos dónde o cómo están. Ni siquiera si están vivos. #DevulélvanlosACasaYa”.