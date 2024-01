Cuáles eran los artículos de la Ley Ómnibus que reclamaba la industria pesquera

El gobierno finalmente dio marcha atrás y modificará los artículos sobre la actividad

“La industria pesquera está en peligro”. La contundente frase enmarcada en rojo y con decenas de buques pesqueros detrás es la que da inicio al video institucional con el que los referentes del sector buscaron advertir sobre los riesgos que proponían varios artículos de la Ley Ómnibus para su actividad, los cuales finalmente consiguieron que sean modificados por el Gobierno.

En la filmación, que dura poco más de 4 minutos, se intenta desgranar el casi desconocido mundo de la actividad pesquera, que inicia en los astilleros donde se construyen las embarcaciones y finaliza con la distribución del producto envasado en las bocas de consumo nacionales e internacionales.

“La pesca argentina es un sector industrial integrado a una gran cadena de valor. Tiene 150 años de historia y se integra con Pymes nacionales y empresas de capital extranjero. Emplea a unas 46.000 personas en forma directa y cuenta con una flota de 806 buques con permisos de pesca nacionales”, relata el locutor en off mientras se muestran imágenes de la actividad con insertos de texto remarcando los datos duros principales.

La narración da cuenta de que el producto de la pesca abastece a 377 plantas procesadoras de pescado en distintas localidades portuarias generando exportaciones por alrededor de 1.800 millones de dólares.

En cuanto a las economías regionales en las que la actividad pesquera es económicamente central se destacan, Mar del Plata, Ushuaia, Comodoro Rivadavia, Caleta Paula, Rawson, Puerto Deseado, Necochea y San Antonio Oeste, entre otras.

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro; el ministro Guillermo Francos y el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres

El sector se mantuvo en alerta máxima

El documental entonces plantea cómo la nueva ley impulsada por el gobierno de Milei perjudicaba al sector: “La modificación de la Ley Federal de Pesca incluida en la ‘Ley ómnibus’ pone en riesgo a toda la industria, su cadena de valor, la soberanía de nuestro mar y la salud del recurso (es decir la conservación de los stocks de las distintas especies ictícolas)”, prosigue el video.

Marcando el aspecto más controvertido del proyecto rechazado por absolutamente todos los actores de la actividad se indica que “la licitación internacional de cuotas solo se aplica en pesquerías en desarrollo, para nuevas especies (que necesitan crear mercado) o para excedentes de stock. “No es viable en una industria ya desarrollada y en un caladero en su máximo desarrollo”, señala el relator con especial énfasis. En este punto coincidían todos los expertos nacionales e internacionales.

Cuál era el interrogante más temido

Empresarios, gremialistas y estudiosos del tema se preguntaban: si los buques argentinos en su conjunto tienen permisos de pesca y duran varios años, ¿qué era concretamente lo que se iba a licitar internacionalmente?

El mismo video da la respuesta que los propios funcionarios oficialistas no se atrevieron a dar hasta ahora. “Para abril el mercado a licitaciones internacionales en un caladero sin especies excedente habría primero que expropiar primero a las empresas existentes con el consecuente despido de todos los trabajadores. Caso contrario colapsaría el recurso por sobrepesca”.

Sobre este punto en particular, las opiniones estaban divididas: algunos especialistas sostenían que tal vez el espíritu de la ley al ser reglamentada no preveía innovar hasta que las licencias vigentes caduquen.

La ley ómnibus planteaba el fin de la Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino

El institucional lanzado por el conglomerado industrial denominado “intercámaras” sostiene: “No es lógico proponer el ingreso de flotas extranjeras con tripulaciones extranjeras e incluso sin poder controlar lo pesquen ya que descargarán en otros países o en buques nodriza posicionados en altamar”.

Y agrega: “Se estaría renunciando a la soberanía en el mar y a la Zona Económica Exclusiva, algo que no se aplica en ninguna pesquería desarrollada del mundo”.

Otro de los puntos débiles del proyecto era la falta de prevención sobre el hecho de que, ante la falta de control efectivo -por no contar con los medios para ello- las empresas extranjeras que podrían declarar en forma inexacta sus capturas efectivas abriéndole la puerta a la sobrepesca. La que la Convención Internacional de Derecho del Mar responsabiliza al estado que abra sus aguas.

Uno de los aspectos que también causaba preocupación en el sector es el cambio de paradigma que hubiera devenido de la eliminación en la nueva ley de la consideración de los antecedentes de las empresas pesqueras para incrementar, disminuir o incluso quitar una licencia de pesca.

Barco pesquero de Mar del Plata

“Se nos pide meritocracia a los locales, pero se prohíbe revisar antecedentes de los extranjeros que vendrían a licitar”, sostuvo uno de los empresarios de intercámaras.

“De llevarse adelante este proyecto, el mayor perjudicado será el Estado Nacional y los estados provinciales ya que nunca un canon pagado por una empresa extranjera se aproximará al valor final que pagan las empresas locales a lo largo de toda la cadena de valor siendo que además finalmente las exportaciones tienen retenciones y el empresario recibe pesos por su exportación quedando la divisa en las arcas estatales”, habían advertido los pescadores.

La afectación en la Industria Naval

“En la Industria Naval – industria que la plataforma de LLA pretendía expandir- el efecto negativo ha sido inmediato y catastrófico ya que ningún armador está dispuesto a suscribir un nuevo contrato para reemplazar un buque viejo sin saber si en el futuro tendrá acceso a una cuota de captura”, se escucha en tono acorde la voz en off del video.

Ya sobre el final se señala: “No renunciemos a la Soberanía del Mar Argentino, no cambiemos empleo genuino por trabajo esclavo de extranjeros, no detengamos la virtuosa renovación de la flota pesquera y no condenemos a las generaciones futuras a un caladero diezmado”. Continúa: “Queremos ser recibidos y escuchados, pedimos diálogo para mejorar una industria y que no merece ser destruida”

Los deseos de los empresarios y gremialistas finalmente se cumplieron luego de una reunión con el gobernador de Chubut Ignacio Torres y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro con las autoridades del Gobierno. Ahora, tras las quejas de las provincias, se modificarán los artículos de la ley ómnibus sobre la actividad pesquera.