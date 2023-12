La regulación del derecho de huelga y el castigo a los bloqueos sindicales, en la reforma laboral de Milei

Javier Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Omar Yasín: la reforma laboral avanzará en los próximos días

Dentro de 48 o 72 horas, estiman en la Casa Rosada, se conocerá el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para avanzar con desregulaciones en la economía e incluirá la reforma laboral a la que apostará el gobierno de Javier Milei, en un contexto de “emergencia”, para darle “previsibilidad” a la relación entre empresarios y sindicalistas y “favorecer la generación de empleo”.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el paquete laboral fue elaborado originalmente por los expertos de La Libertad Avanza y luego fue revisado por el flamante secretario de Trabajo, Omar Yasín, hasta pasar a manos de Federico Sturzenegger, el ex presidente del Banco Central del gobierno de Cambiemos, quien pilotea una amplia revisión de normas para “modernizar” la economía.

En el capítulo laboral, el DNU incluirá, por ejemplo, la reducción de las multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado con el fin de beneficiar a las pymes y favorecer la contratación de empleados; la habilitación para crear un sistema indemnizatorio similar al Fondo de Cese Laboral de la UOCRA, que será voluntario y deberá negociarse en los convenios colectivos; la extensión del período de prueba de los trabajadores, que pasará a ser de 8 meses (actualmente es de 3 meses); la modificación de los intereses por indemnizaciones, para lo cual se utilizará lo que marque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% y se excluirán de la base de cálculo rubros como sumas no remunerativas, teléfono celular, premios o los bonos anuales, y la incorporación de la figura de “trabajador independiente con colaboradores”, con la idea de ayudar a que emprendedores o monotributistas puedan contratar personal, con aportes a la seguridad social y ART.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja

La mayoría de estas decisiones -que se intentaron aplicar en otros gobiernos- generarán el rechazo de los sindicalistas, de la misma forma que otras ideas que trascendieron como parte del DNU que será presentado en las próximas horas: la regulación del derecho de huelga mediante la incorporación de la educación y el transporte entre los servicios esenciales, con el mantenimiento del 50% de la actividad normal, y la inclusión de los bloqueos sindicales como causal de despido para desalentar las protestas extorsivas que cortan el acceso a las fábricas o impiden la entrada de los trabajadores.

Para tranquilidad de la “patria sindical”, de todas formas, en la reforma laboral de los libertarios no hay modificaciones en la Ley 23.511 de Asociaciones Sindicales: eso implica que no se impulsa ninguna limitación de los mandatos sindicales que implique prohibir la reelección perpetua ni tampoco la instrumentación del voto electrónico en las elecciones gremiales para hacerlas más transparentes.

En la campaña electoral, Milei ya había dado un fuerte viraje en su posición sobre la reelección indefinida de los sindicalistas. La plataforma electoral de La Libertad Avanza, conocida en 2021, plantea lo siguiente en el capítulo “Reforma sindical”: “Una nueva ley democratizará el movimiento sindical, eliminando el unicato, la afiliación obligatoria y la falta de democracia, prohibiendo en este sentido las reelecciones continuas de los representantes, reduciendo la reelección a un máximo de dos mandatos continuos o tres alternados”. Sin embargo, luego de sus reuniones con los dirigentes Gerardo Martínez (UOCRA) y Luis Barrionuevo (Gastronómicos), el líder libertario consideró que la reelección perpetua “es un problema que tendrán que encontrar la solución los trabajadores”. “No tengo que estar rompiendo yo una institución”, dijo en declaraciones a LN+.

El secretario de Trabajo, Omar Yasín, recibió a los sindicatos del sector energético liderados por Guillermo Pereyra

Todavía no está tan clara la limitación proyectada en la ultraactividad de los convenios colectivos, que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo: se mantendría ese principio para las condiciones de trabajo pactadas entre empresarios y sindicalistas, aunque hay dudas sobre las cuotas solidarias, que son aportes extraordinarios a los gremios por parte de afiliados y no afiliados que son incluidos en los convenios, generalizados desde los años 90 para compensar la desafiliación.

¿El Gobierno sostendrá a rajatabla todo este paquete laboral o negociará algunas de esas iniciativas para conseguir el aval político y sindical a las propuestas que más le interesan? Es lo que se instalará cuando el DNU tome estado público. Hay medidas que ya se impulsaron en el menemismo o en el gobierno de Cambiemos, pero que quedaron neutralizadas ante la fuerte oposición gremial.

Héctor Daer, Carlos Acuña, Pablo Moyano y el Consejo Directivo de la CGT

Ahora, se supone que la CGT está interiorizada sobre el contenido de la reforma laboral de Milei porque mantiene conversaciones reservadas con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Y ese tema no está en la agenda del secretario de Trabajo, Omar Yasín, en las reuniones que se iniciaron este lunes con los gremios más poderosos para hacer su presentación oficial en el cargo.

El responsable de Trabajo de Milei arrancó sus encuentros sindicales con la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA), presidida por Guillermo Pereyra, del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Y este miércoles recibirá a la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que encabeza Sergio Sasia (Unión Ferroviaria). El cronograma de contactos de Yasín se está armando en estas horas: ¿sufrirá alteraciones cuando por fin se conozca la reforma laboral? No sólo el ajuste económico y la reforma del Estado pueden enfrentar al sindicalismo con Milei.