Martín Lousteau, nuevo presidente de la UCR: “El funcionamiento legislativo va a ordenar a Juntos por el Cambio”

Martín Lousteau ganó la elección del Comité Nacional por unanimidad y sucederá a Gerardo Morales por dos años (Fotos: Nicolás Stulberg)

Apoyado por Gerardo Morales y dirigentes de todo el país, Martín Lousteau se impuso por unanimidad en la elección del Comité Nacional de la UCR y, de esta manera, sucederá al ex gobernador jujeño por dos años. Durante su discurso tras el triunfo, el líder de Evolución hizo hincapié en que el radicalismo no cogobierna con Javier Milei, a diferencia de su socio en Juntos por el Cambio: el PRO. De hecho, adelantó que en su gestión buscarán resolver la situación de Luis Petri, quien se hizo cargo del Ministerio de Defensa en alianza con Patricia Bullrich.

Durante la elección que se realizó este viernes, Lousteau se enfrentó a Gustavo Valdés. El gobernador de Corrientes contaba con el apoyo de Alfredo Cornejo y un 40% de los delegados, según cuentan en su equipo. Ambos mandatarios provinciales insisten en mantener la unidad de Juntos por el Cambio y potenciarse en el Congreso. “El funcionamiento legislativo va a ordenar a la coalición”, respondió el flamante presidente de la UCR durante una entrevista en la que participó Infobae, consultado por el futuro de la sociedad con el PRO y la interna radical que se desató con su asunción.

Martín Lousteau acompañado por la nueva conducción de la Mesa Nacional del Comité UCR

— En reiteradas oportunidades de tu discurso dijiste que la Unión Cívica Radical no cogobierna con La Libertad Avanza pero parte del PRO si. ¿Cómo definís la actualidad de Juntos por el Cambio y qué desafío tiene para adelante?

— Para mí lo más importante de Juntos por el Cambio está ocurriendo a nivel provincial. Hay diez provincias donde gobierna Juntos por el Cambio. Tenés en muchos casos fórmulas que son mixtas, y las alianzas están compuestas así y eso mismo se replica a nivel de las Intendencias. Entonces yo veo eso, veo que producto de las decisiones que tomó una parte del PRO, hubo una reconfiguración a nivel legislativo y con esa reconfiguración legislativa vamos a ver cómo camina, conforme el Poder Ejecutivo vaya mandando proyectos, a ver si hay una diferencia más profunda en algunas cuestiones o no.

— Hay gobernadores de la UCR, entre ellos Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, que reclaman la unidad de Juntos por el Cambio y hacerse fuertes desde el Congreso. ¿Hay posibilidades de que el Comité, en algún momento, tome una postura diferente a la de este sector?

— Sacamos un documento por unanimidad que, en una de las partes, habla de preservar Juntos por el Cambio. Hay algunos que se fueron a un gobierno que no es de Juntos por el cambio. El mapa legislativo, el funcionamiento legislativo, es lo que va a a ordenar. El PRO está teniendo un proceso de debate interno muy profundo producto del desembarco muy significativo de funcionarios del gobierno anterior y de referentes muy importantes en el gobierno de Javier Milei.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, también buscaba quedarse con la presidencia del Comité

— ¿Qué van a hacer con Luis Petri?

— Vamos a tomar una decisión colectiva en el Comité. Yo creo que tiene que quedar claro que Petri no está representando al radicalismo.

— ¿El vínculo de la Unión Cívica Radical con Mauricio Macri está roto?

— No sé. Hay algunos que hablan más y otros que hablan menos con el ex presidente.

—¿Pero te imaginás que esa alianza nacional, que hasta hoy unió al radicalismo con el PRO, va a seguir vigente más allá de lo que pasa en las provincias?

— Va a depender mucho del tenor de lo que envíe Milei al Congreso. De acuerdo a las distintas medidas, habrá algunos que estarán más convencidos de que eso es correcto y, en otros casos, con medidas que nos parezcan que van en dirección contraria. Veremos si estamos todos de acuerdo o no.

— ¿Cómo analizas las primeras medidas que anunció el Gobierno?

— El modo en que se han ido tomando las medidas generó un poco de incertidumbre en mucha gente. Creo naturalmente que hay que lidiar con la situación de base muy difícil y que el déficit lo tiene que resolver, pero creo que el déficit es el síntoma más claro del problema y no el problema en sí. ¿Es cierto que lo tenés que resolver ahora? Sí. ¿Por qué? Porque no tenés financiamiento. Pero por otro lado, en la historia argentina ha habido muchas ocasiones que en emergencias o en urgencias o en situaciones límites se dice que hay un solo camino. Yo no creo eso, que haya un solo camino.

Veo que las medidas que se tomaron por un lado generan un impacto sobre la sociedad que ya viene muy golpeada y tiene mucha pérdida de su poder adquisitivo y casi todas las medidas tienen ese impacto. Pero lo más grave de eso, o lo más preocupante es que no terminan de ser un plan de estabilización. Le faltan otros condimentos para hacer un plan de estabilización más definitivo. Hace falta que digan cuán difíciles van a ser los meses que vienen.

Gustavo Posse, José Cano, Martín Lousteau, Gerardo Morales y Ángel Rozas

— ¿Coincidís con la mirada de algunos dirigentes que creen que si a Milei le va mal vuelve el kirchnerismo?

— Yo no lo veo así. Yo creo que en un tiempo cercano, si el voto es muy lábil y muy volátil, algunos que votaron por Macri en el 2015 votaron por Alberto Fernández en 2019 y después votaron en el 2021, por lo que había construido Horacio Rodríguez Larreta y después votaron por Milei. Y eso está pasando en todos lados del mundo, en todas las democracias liberales.

— ¿No ves una crisis de representación?

— No creo que los votos se roben. Yo creo que cuando uno hace mal las cosas de manera acumulada y no dice ‘entendí y ahora mi propuesta es esto’, y ese decir, me equivoqué, hago un mea culpa, tengo que hacer que las cosas cambien es que cambien las personas que están a cargo, que haya renovación. Porque si no es raro decir ´entendí, pero voy a hacer yo´. Entonces eso me parece que alejó gente, no es que le robó votos, ¿Qué le pasó a la gente? Votó en un momento a Juntos por el cambio y algunos se desilusionaron con razón. Después volvió a votar al kirchnerismo y muchos se desilusionaron con razón y buscaron otra alternativa. ¿Dónde va a estar esa gente dentro de unos meses? No lo sabemos. Nosotros tenemos que hacer la tarea de saber qué es lo que nosotros queremos representar.

— El comunicado que firmaron hoy en tu elección como presidente de la UCR hizo hincapié en la necesidad de una renovación y una autocrítica. ¿Cómo imaginas que va a ser ese proceso?

— Yo creo que la elección instaló actores nuevos, la discusión dentro del partido y de los actores validados por el voto, a pesar de que no hayan ganado sus provincias y sus municipios. Es una validación muy importante que genera una renovación. Lo tenés en el caso de Maximiliano Pullaro, lo tenés en el caso de Leandro Zdero, lo tenés en el caso de Rodrigo de Loredo, que ahora conduce un bloque de Diputados. Yo creo que nosotros tenemos que apostar a eso, que es algo. No es una renovación decidida. No es una renovación forzada, es una renovación que eligió la gente que validó actores. Y esos actores ahora tienen una responsabilidad adicional que antes no tenían. Son figuras nuevas, son figuras atractivas y en mi caso, con la responsabilidad del Comité Nacional.