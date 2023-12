Cómo será la primera marcha piquetera tras la implementación del protocolo de Bullrich

La Unidad Piquetera marchará el 20 de diciembre

Para la Unidad Piquetera, el 20 de diciembre “comienza la lucha contra el ajuste de la motosierra contra el hambre”. La frase surgió del plenario que debate las consignas y la metodología de la marcha del jueves a Plaza de Mayo en protesta por los anuncios que el martes realizó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y al protocolo antipiquete que ayer anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los dirigentes de izquierda, a diferencia del resto de las organizaciones sociales, decidieron hacer el planteo de forma urgente al gobierno de Javier Milei y no esperar. De hecho, ya anunciaron que a la movilización se plegarán otros sectores políticos y sindicales que no forman parte de la Unidad Piquetera. Los dirigentes también resolvieron realizar una presentación judicial como “medida preventiva para evitar la represión que ya está anunciando la ministra Bullrich”.

Belliboni, en conferencia de prensa, calificó como “amenazas” a los puntos del protocolo y puntualizó que la Constitución le brinda “protección al derecho de protesta. “Hubo un cambio de gobierno, no del régimen político”, le dijo a este medio.

Horas antes, la ministra de Seguridad sostuvo que las protestas seguirán permitidas, pero en la vereda. Lo dijo sin eufemismos. “Toda persona que esté en la vereda no va a tener ningún problema. Se puede manifestar en la vereda. Lo que nosotros no queremos son cortes de calles, de rutas”, dijo la ex funcionaria de Mauricio Macri.

“Chiquito” Belliboni, no demoró en responderle, anticipó que “habrá muchísimas movilizaciones” y desafió a la ex presidenta del PRO a que se atreva a desalojar a las miles de personas que llegarán encolumnadas a Plaza de Mayo. “¿50 mil personas pueden marchar por la vereda? Hablemos en serio”, dijo con sorna.

Durante un plenario piquetero desarrollado en la sede de la Asociación Gremial Docente de la UBA, con más de 250 representantes organizaciones piqueteras, de derechos humanos sindicatos estudiantiles y ambientales se resolvió ratificar en todos sus términos la movilización del 20 de diciembre de congreso a Plaza de Mayo bajo las consignas a las 16 horas con las consignas “abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI”; “No al protocolo de Bullrich. Ni represión ni criminalización” y volvieron a llamar a “un paro activo nacional y un plan de lucha”.

“El miércoles 20 de Congreso a Plaza de Mayo desde las 16 horas una multitudinaria movilización marchara, naturalmente por las calles de CABA y de todo el País.”, sostiene el comunicado que difundieron las organizaciones de izquierda al finalizar el debate y llamaron “a sumarse a todas las organizaciones que quieran luchar contra el ajuste y contra la represión de Bullrich, a coordinar acciones ese día y en el futuro para enfrentar el ajuste que no cierra sin represión”.

En la infografía que ilustra esta nota se brindan precisiones sobre los lugares de encuentro y recorrido de las columnas de todo el país que se irán sumando desde las 10 de la mañana hasta las cuatro de la tarde, horarios previsto para que el grueso de la concentración se traslade desde las inmediaciones del Congreso de la Nación, a Avenida de Mayo, Diagonal Norte y Diagonal Sur.

Como ocurre en la mayoría de las movilizaciones de alto impacto, las cabeceras principales se concentran horas antes en puntos neurálgicos como Retiro, Constitución, Once, Liniers, la intersección de avenidas y arterias con la 9 de Julio para desembocar frente a la Casa Rosada bajando desde las avenidas Rivadavia, y de Mayo.

Los organizadores de la pulseada con el gobierno saben que uno de los primeros rounds se dirimirá en el acceso al Puente Pueyrredón, la principal vía de acceso de la zona sur del conurbano bonaerense a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Desplegará Patricia Bullrich la ‘supervalla’ que donó China para la Cumbre del G-20 en noviembre de 2018 como ya hizo para evitar que los manifestantes crucen de jurisdicción? Infobae consultó a lo voceros de la ministra pero prefirieron no responder.

Presentación de habeas corpus

En cuanto al habeas corpus que están elaborando los dirigentes de Unidad Piquetera como “medida preventiva para evitar la represión” se destacan argumentos volcados por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien advirtió que existe una serie de estándares interamericanos en materia de protesta social que tienen jerarquía constitucional. “Existe un derecho fundamental y humano a la protesta pacífica. La protesta violenta no es un derecho y está castigada por el código penal. El derecho a la protesta pacífica engloba la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de petición, el derecho a la no discriminación, la libertad sindical y el derecho a la huelga (entre otros)”, dijo el letrado.

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero le confió a Infobae que recibieron llamados de varios abogados que no solo quieren participar de la marcha “que es un reflejo de la crisis social por la que atraviesa el país”, sino que se ofrecieron a asesorarlos en la actuación judicial. Les explicaron que el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante cortes parciales o piquetes en la vía pública durante protestas, tal como lo anunció Bullrich tiene un “vacío legal” y que al ser un “protocolo administrativo falta una ley que lo regula”, una ley que debe pasar por el Congreso de la Nación. Esa misma propuesta fue expuesta ante este medio hace casi un año por Eugenio Burzaco, el ex ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, pero que nunca se llegó a consensuar en Juntos por el Cambio para ser enviado al parlamento.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

La Unidad Piquetera ya realizó siete plenarios para votar el plan de lucha contra la administración de La Libertad Avanza. Del último participaron las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero, que integra el Polo Obrero, y que es la columna vertebral de los plenarios y de los planes de lucha de la Unidad Piquetera.

Las medidas que en los últimos días dispuso el gobierno nacional, como el congelamiento del programa Potenciar Trabajo y, entre otras, una devaluación de más del 100%, catalizaron a que otras organizaciones se sumen al Frente de Lucha que no estaban en coordinación con la Unidad Piquetera, entre ellas el Frente de Trabajadores Combativos – Movimiento 29 de Mayo, el MTRH, Izquierda Socialista Latinoamericana, el Frente Nacional del Trabajo (FNT), que nuclea a 18 organizaciones, y la William Cooke.

Los piqueteros protestaran contra las medidas anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo Pepe Mateos/telam/dpa

También se sumaron sectores del movimiento obrero como el sindicato de neumáticos, los docentes de Ademys; la comisión directiva por la minoría de subterráneos, y delegados de bases de los gremios telefónicos, gráficos, metalúrgicos, entre otros. También organizaciones de derechos humanos, como La Cachito Fukman y delegados y presidentes de centros de estudiantes.

En el plenario, en el cual se debatirá también la disposición de cada columna para llegar a Plaza de Mayo y se evaluarán las acciones a seguir si desde el gobierno porteño y del ministerio de Seguridad se despliega un operativo para impedir que la movilización no pueda cruzar, por ejemplo, por Puente Pueyrredón, o transitar por La Richieri, General Paz o desembarcar a CABA, como suelen hacerlo desde la red de ferrocarriles con terminales en Plaza Miserere, Constitución y Retiro.

El Puente Pueyrredón será un punto clave en la pulseada entre el gobierno y los piqueteros. ¿La ministra de Seguridad utilizará la supervalla para impedir el acceso de las columnas desde la zona sur del conurbano?

En las mesas de poder se debate en estas horas el imperio que tomará el gobierno de La Libertad Avanza ante esta primera “provocación”, así la denominan de la izquierda y otras fuerzas sindicales que no abrevan en la CGT que también se expresó en términos duros ante el intento del gobierno por regular la protesta en la calle horas después del ajuste anunciado por el ministro de Economía. “Es ajuste de la motosierra solo cierra con represión, por es anunciaron el plan, el protocolo antipiquetes”, sustuvo Belliboni al ser consultado por este medio.

“El movimiento piquetero está a prueba frente a uno de sus más difíciles desafíos: la necesidad imperiosa de unirse, de organizarse y de luchar. La ofensiva antiobrera Milei, no pasará”, fue una de las frases que se escuchó en el plenario piquetero. En abierto desafío a los anuncios de Patricia Bullrich, Belliboni y otros dirigentes piqueteros afirmaron estar preparados para “enfrentar la criminalización de la protesta”.

La elección del 20 de diciembre como primera marcha contra el gobierno de Javier Milei no es casual. El 19 y 20 se conmemoran las 39 muertes que se registraron durante la represión de esos días de diciembre de 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa y del cual también formaba parte Bullrich, por entonces a cargo de la cartera de Trabajo.