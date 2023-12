Quiénes son los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández que seguirán en el Gabinete de Javier Milei

El gobierno de Milei dejó en sus cargos a varios funcionarios de Alberto Fernández (foto AP)

A 48 horas de comenzar su Gobierno, Javier Milei sostiene una narrativa coherente con su discurso de campaña, en donde insiste con la necesidad y urgencia de ejecutar un ajuste fiscal de shock para tender hacia la estabilización económica. Detrás de eso anidan indicios de pragmatismo político. Un rastro claro para detectarlo es que decidió la continuidad de una serie de funcionarios de la gestión de Alberto Fernández. Algunos de ellos de renombre y en áreas clave.

Daniel Scioli

El caso más resonantes es, tal vez, el de Scioli, quien seguirá como embajador de la República Argentina en Brasil. Se trata de un caso notorio por lo que representa ese ese país, principal socio comercial del Estado argentino, y por la magnitud política y nombre propio que significa el ex gobernador de Buenos Aires y ex candidato a Presidente de la Nación. Milei conoce a Scioli desde hace largos años, por haber sido su asesor económico. Con el ex motonauta también tiene en común conocer a Guillermo Francos, su ministro del Interior y quien supo trabajar en las huestes del sciolismo.

Milei busca en Scioli a un dirigente clave para articular el vínculo diplomático con Luiz Inacio Lula Da Silva, presidente de Brasil. Diana Mondino, canciller argentina, hizo su primer viaje al exterior, antes de asumir, a ese país con el objetivo de llevar las disculpas correspondientes al Jefe de Estado carioca por las ofensas propinadas por el líder libertario en la campaña electoral. Milei tiene un abismo de distancia ideológica con Lula, aunque no ignora la relevancia comercial y regional que Brasil representa para Argentina. Por eso, confía en que Scioli, como ya lo hizo con Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, podrá construir puentes con Palacio Itamaraty y el Palacio San Martín para ablandar esa relación diplomática.

Daniel Scioli continuará como embajador argentino en Brasil por decisión del Presidente Javier Milei (Ariel Torres)

Marco Lavagna

Otro caso resonante es el de Lavagna, economista que fue un asesor de Sergio Massa, quien fue oficializado para continuar como titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en una muestra de confianza a su gestión durante el mandato de Fernández. El organismo estadístico no tuvo reproches durante los últimos cuatro años en las mediciones de un Gobierno con varios índices económico negativos, como la inflación. Y, sobre todo, fue destacado por la labor durante el CENSO que se realizó en 2022.

Son dos casos que ejemplifican otro aspecto en ese gesto pragmático de Milei: la necesidad política de conseguir gobernabilidad, ampliar la base de sustentación institucional y reforzar los apoyos parlamentarios para llevar adelante su agenda legislativa en un Congreso en el que La Libertad Avanza tiene apenas 38 diputados y 8 senadores nacionales.

Marco Lavagna seguirá al frente del INDEC en la administración de Milei

Leonardo Madcur

Un caso relevante es el de Madcur, hombre clave del ministerio de Economía de Massa, quien permanecerá temporalmente cerca de Milei y Caputo como enlace con el FMI. Se trata de un cargo clave para un frente de tormenta inevitable que se avecina para la administración de La Libertad Avanza.

Guillermo Michel

Abogado, contador y de extensa trayectoria en la AFIP, Michel permanecerá como titular de la Aduana, organismo estratégico. Según le confirmaron a Infobae, el funcionario permanecerá en el cargo hasta que el nuevo Gobierno designe al reemplazante. La semana pasada, Milei mantuvo un encuentro de estricta reserva con el ministro de Economía saliente y ex candidato a presidente de Unión por la Patria. Según pudo conocer este medio, se trató de una conversación de transición en la que el libertario manifestó su deseo de que continúen Lavagna y Michel. En el massismo deslizaron que se trata de decisiones personales de esos funcionarios.

Flavia Royon, ex funcionaria de Alberto Fernández, seguirá en el Gobierno de Javier Milei como secretaria de Minería (REUTERS/Callaghan O'Hare/File Photo)

Flavia Royón

Fue secretaria de Energía con Massa, Royón continuará como secretaria de Minería, bajo la órbita de Luis “Toto” Caputo, nuevo ministro de Economía. La funcionaria es experta en el tema y su continuidad en el Gobierno provino por una negociación política con Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, del peronismo no kirchnerista. Se trata de un gesto al peronismo y, sobre todo, al sector minero y energético, quien vio con buenos ojos que Royón siga en esa función.

Mario Russo

Por otra parte, Milei también resolvió convocar para sumarse a funcionarios como Russo, quien se desempeñará como ministro de Salud. El médico cardiólogo fue secretario de Salud en los municipios de San Miguel y Morón; y había sido director de Asuntos Gubernamentales de AySA cuando Malena Galmarini comandó ese organismo.

Carlos Alberto Soratti

Soratti continuará al frente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en un movimiento que busca desmarcar a Milei de la polémica sobre la venta órganos que se desató a lo largo de la etapa proselitista.

Carlos Soratti seguiré en el INCUCAI, un organismo prestigioso que se ocupa de los trasplantes de órganos

Lisandro Catalán

A su vez, el ex director del Registro Nacional de Reincidencia, Catalán estará debajo de Francos como secretario de Interior.

Yanina Martínez

También fue oficializada Martínez, una abogada catarmarqueña que llegó al Gobierno como ahijada política de la exgobernadora Lucía Corpacci, que estuvo en el Ministerio de Turismo con Matías Lammens, y seguirá ahora como subsecretaria de Turismo.