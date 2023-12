Con Máximo Kirchner a la cabeza, La Cámpora se encolumna detrás de Kicillof y busca rearmarse para ser oposición

Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Verónica Magario, Máximo Kirchner y Alejandro Dichiara (X @kicillofok)

Minutos antes de que el gobernador bonaerense Axel Kicillof haga su ingreso ante la asamblea legislativa para asumir su segundo mandato de gobierno al frente del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner hizo lo propio: llegó al recinto de la Cámara de Diputados para acompañar el discurso del mandatario. Su presencia, sumada a la de su madre la ex presidenta Cristina Kirchner, le garantizó a Kicillof un respaldo político para afrontar su segundo período.

Sin embargo, un rato antes Kicillof y Máximo Kirchner habían compartido una previa; de la que también participaron la ex presidenta, la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara. Con la venia de CFK, la dirigencia K empieza a encolumnarse detrás de la figura del gobernador. A ese diagnóstico se le sumó el titular del PJ bonaerense.

Las conversaciones entre el mandatario provincial y el presidente del PJ bonaerense se intensificaron en los últimos días, según pudo saber Infobae. Quien alineó los planetas fue la ex presidenta. En el menú aparecieron las negociaciones por la presidencia de la Cámara de Diputados -que quedó a cargo de un aliado de Máximo Kirchner como es el diputado provincial por la Sexta sección electoral, Alejandro Dichiara- y también se dieron en la discusión por el nuevo gabinete que conformó Kicillof. Además del orden de los bloques políticos de UP en la Legislatura, donde también interviene Sergio Massa.

Hay más temas que se tocan. Uno de ellos es la posición en la disputa por los fondos nacionales está sobre la mesa luego del discurso de Javier Milei y su diagnóstico de que habrá ajuste y que “no hay plata”. En su jura provincial, el mandatario le reclamó al presidente sostener el envío de fondos nacionales y recordó que la provincia de Buenos Aires aporta el 40% del PBI y recibe el 22%. Uno de los canales válidos para la discusión de la coparticipación es el Congreso de la Nación. Kirchner encabezó la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria y Kicillof necesitará tener una voz firme allí. Las miradas se posarán, entonces, sobre el presidente del PJ bonaerense.

Kirchner junto a De Pedro al ingresar al recinto de la Cámara de Diputados bonaerense para seguir la jura de Kicillof (Aglaplata)

Si bien con los cambios en el gabinete, el gobernador no le dio más lugares de los que ya tiene a La Cámpora; tampoco le recortó el margen de acción. Quedaron en el gobierno bonaerense Daniela Vilar (Ambiente), Nicolás Kreplak (Salud) y Florencia Saintout (Instituto Cultural). Por su parte, la llegada de Juan Martín Mena al Ministerio de Justicia está más referenciada en CFK que MK. Además, el ministro saliente de esa área y nuevo intendente de La Plata, Julio Alak, “dejó gente” recomendada para la continuidad para la cartera en cuestión.

El nuevo gabinete, que asumirá funciones este miércoles, es casi a medida de Kicillof. La ponderación de Carlos Bianco como nuevo ministro de Gobierno; la ratificación de Andrés Larroque en Desarrollo y la continuidad de sus funcionarios más leales en el área económica y productiva (Pablo López en Hacienda, Cristian Girard en Arba, Juan Cuattromo en el Banco Provincia y Augusto Costa en Producción, entre otros) son la señal.

La presencia de una nutrida columna de La Cámpora en la Plaza San Martín de La Plata también fue elocuente. Es algo que no se replicó al menos en los dos grandes actos que Unión por la Patria realizó durante la campaña: Ensenada y Arsenal de Sarandí. Este lunes, buena parte del acto de Kicillof ante la militancia fue organizado por la organización La Patria es el Otro, un conglomerado de agrupaciones kirchneristas que “estaban sueltas” y se aglutinaron bajo este nuevo sello desde hace un tiempo. El que coordina el espacio es el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, ex secretario general de La Cámpora y ya alejado de la comandancia de La Orga. Hoy, ese lugar, además de Kirchner lo lleva adelante la ex legisladora porteña Lucía Cámpora; que ahora tiene funciones plenas en la vida interna del camporismo. Desde las redes sociales de La Cámpora también se difundió material de la jura de Kicillof. Lucía Cámpora estuvo en La Plata.

Lucía Cámpora, al centro, en Plaza San Martín siguiendo el discurso de Kicillof (X @la_campora)

“Es hora de componer una nueva canción, no una que sepamos todos”, había disparado Kicillof en un acto junto a Juan Grabois en la Facultad de Psicología de la UNLP, tras la derrota de UP en las PASO. “Yo no me dedico a la música, soy militante y dirigente”, respondió -filoso- Máximo Kirchner en aquel momento, tras una reunión del PJ bonaerense. En plena campaña se abría un escenario posible, pero temporalmente inesperado en la discusión kirchnerista.

Durante su discurso ante diputados y senadores, Kicillof habló del resultado electoral que llevó a La Libertad Avanza a la presidencia. Reconoció que en el gobierno peronista que se acaba de ir del gobierno nacional “se lograron muchos avances”, pero que “faltó más rebeldía, más justicia social, más distribución de la riqueza, más igualdad”. Kirchner, sentado al lado del senador nacional Eduardo de Pedro acompañaron los aplausos mientras se hablaban al oído.

En los últimos días, el presidente del PJ bonaerense también estuvo en las juras del intendente de Lanús, Julián Álvarez y de la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza. La Cámpora obtuvo doce victorias locales que sostienen el despliegue territorial del esquema de Kirchner. Por ahora Kicillof y Kirchner vuelven a retomar el contacto de una relación política que tiene idas y vueltas.