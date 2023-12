Las repercusiones de la oposición al discurso de asunción de Javier Milei

Javier Milei dio este domingo su primer discurso como Presidente. Durante 34 minutos, habló en la explanada del Congreso de la Nación, frente a la Plaza, rodeado de presidentes y líderes de todo el mundo que llegaron a la Argentina para participar de los actos protocolares de su asunción. El jefe de Estado planteó, entre otras cosas, que el gobierno de Alberto Fernández le dejó “plantada” una “inflación anual de 15 mil por ciento”. Por ese motivo, aseguró que no hay una solución alternativa al ajuste.

“La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock, naturalmente eso repercutirá de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”, sintetizó el Presidente.

Tras sus palabras, la oposición se expresó en la red social “X” (ex Twitter): opinaron desde Mauricio Macri, pasando por el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y la flamante ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hasta los dirigentes de la UCR.

Si bien la mayoría le deseó éxitos para su gestión y se mostró expectante por las medidas que se van a tomar, desde la Izquierda aseguraron que se trató de un “discurso extorsivo”, advirtieron sobre “un enorme golpe a los ingresos populares” y convocaron a una movilización para el 20 de diciembre.

Uno de los primeros en expresarse fue Macri. “¡Felicitaciones Presidente Milei! No le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy”.

Lo siguió el diputado nacional Emilio Monzó, quien previamente consideró que “no era un buen síntoma” que Milei “le diera la espalda al Congreso y hablara sólo para la gente que lo votó”. “El Presidente tiene a partir de hoy la posibilidad de eliminar la polarización improductiva que tuvimos los últimos 20 años y que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Espero que la reconstrucción de la Argentina que propone se haga respetando la diversidad de fuerzas que los ciudadanos eligieron para representarlos en el Congreso”, dijo.

El tuit de Mauricio Macri

Por su parte, el ex jefe de gobierno Rodríguez Larreta aseguró: “Por el bien de los argentinos, en este día tan importante, donde compartimos juntos una nueva transición democrática, quiero saludar al Presidente Javier Milei y desearle el mayor de los éxitos durante su mandato. Junto a todos los gobernadores de Juntos por el Cambio, nuestros bloques en el Congreso de la Nación y los más de 500 intendentes de nuestro espacio, vamos a sostener nuestra vocación constructiva para que la Argentina pueda resolver los problemas tan difíciles que enfrenta y los argentinos podamos salir adelante. Vamos a estar siempre al lado de cada argentino, defendiendo las instituciones y trabajando todos los días por un futuro de desarrollo y crecimiento federal en cada rincón de nuestro país”.

“El Presidente Javier Milei, marcó un paso fundamental para la construcción de un futuro en el que la honestidad y la transparencia sean elementos esenciales en la construcción del país. Demostró un genuino compromiso con la verdad, destacando los desafíos que enfrenta la Argentina a nivel económico y social, y mostró una voluntad inquebrantable de cambiar la realidad. Este cambio no tiene vuelta atrás”, aseguró Patricia Bullrich.

El tuit de Larreta

En tanto, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, remarcó: “Los argentinos tienen hoy una gran esperanza, se va uno de los peores gobiernos de la historia y se abre la oportunidad de dejar atrás un modelo que nos llevó al atraso. Desde la sensatez vamos a contribuir para que el gobierno de Javier Milei pueda llevar adelante las reformas necesarias que requiera su gobierno para lograr la tan ansiada estabilidad y recuperación económica. El discurso presidencial pone sobre la mesa con dureza la realidad argentina y los tiempos aun más difíciles que se vienen. Seremos prudentes y aguardaremos las medidas concretas y los trazos finos de las políticas con las que quiere avanzar el Presidente desde el rol que nos confió la ciudadanía, que no nos eligió para gobernar pero que sí espera de nosotros un accionar cooperativo y responsable con el gobierno entrante”.

Karina Banfi, vicepresidenta del bloque radical, señaló: “40 años de democracia. 20 años de kirchnerismo que hoy llegan a su fin. El radicalismo está donde lo puso la voluntad popular, como oposición responsable y republicana”. Luego agregó: “El Presidente acaba de hacer un duro diagnóstico de la Argentina que deja el kirchnerismo. Necesitará mucha templanza y lograr amplios consensos en el Congreso. No hay reformas profundas sin grandes acuerdos”.

Julio Cobos, vicepresidente segundo de la Cámara baja, remarcó: “En el marco de los 40 años de la democracia, Argentina tiene un nuevo presidente, Javier Milei; y vice, Victoria Villarruel. Les deseo el mayor de los éxitos en su gestión porque de eso depende la mejora en la vida de millones de ciudadanos. Esperamos en el Congreso de la Nación, los proyectos de leyes que envíe el Poder Ejecutivo. Es fundamental dar gobernabilidad, preservando el bienestar de la gente”.

En el mismo sentido, Roberto Sánchez deseó “suerte” para Javier Milei en esta nueva etapa que comienza Argentina. “Los 40 años de democracia nos imponen mirar al futuro y trabajar todos juntos por un país de iguales”, dijo.

Por su parte, Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica-ARI, consideró que “no” fue “buena señal que el primer discurso, como mensaje público de significativa relevancia, sea de espaldas del Congreso Nacional que es donde están representados el pueblo y las provincias”. Y agregó: “La dimensión simbólica, estética y ética es también la acción política de un gobernante. No cuestiono que el Presidente le hable a sus seguidores en las plaza, pero en este acto inaugural deberían haber primado los valores y actos republicanos”. Así, cerró: “Le deseo lo mejor... Hoy se inicia una etapa difícil en la que se necesitará de mucha templanza, sensatez y seriedad”.

Rodrigo de Loredo habló de "esperanza" y aseguró que "se va uno de los perores gobiernos de la historia"

Pamela Verasay remarcó que “en el marco de los 40 años de Democracia y en un contexto de profunda crisis heredada del gobierno kirchnerista, esperamos el anuncio de medidas para cambiar Argentina”. Y aseguró: “Vamos a trabajar con la mejor predisposición, contribuyendo a la gobernabilidad defendiendo los intereses provinciales”.

Carla Carrizo, por su parte, dijo: “El Presidente hablando al pueblo en las escalinatas del Congreso. Puede hacer eso en gran medida porque hace exactamente hoy 40 años Raúl Alfonsín y muchos políticos junto a él eligieron construir y sostener el poder civil en el país. Ni en la Asamblea Legislativa ni en las escalinatas una sola vez la palabra democracia. La unión del país necesita eso. Todas las palabras y la reconstrucción del respeto. Recién inicia, se espera y necesita más”.

“Hoy, una vez más, con los mismos valores, seguimos garantizando aquella vieja promesa del 83. Cumplimos 40 años de democracia, convencidos que es el único camino. Los mayores éxitos al presidente Javier Milei, que representará el de todos los argentinos”, agregó Atilio Benedetti.

Martín Arjol también deseó “todos los éxitos y felicitaciones Presidente y Vicepresidente, Javier Milei, y Victoria Villarruel. El camino será largo y difícil, pero llegará con esfuerzo y dedicación para salir definitivamente del pozo en el que el populismo nos puso. Con responsabilidad y respeto. Estoy convencido en la necesidad de una Argentina mejor.

Roxana Reyes enfatizó que “es tiempo de unidad de los argentinos. Envío mis mejores deseos al nuevo presidente de la República, Javier Milei, y a todo el gabinete nacional. Que este período esté marcado por el éxito y el progreso para nuestra nación. ¡Adelante, Argentina!

Gabriela Brower de Koning añadió: “En el día que nuestro país cumple 40 años de democracia ininterrumpida, asistimos a la asunción del presidente Javier Milei. Mis deseos de éxito para que la nueva gestión mejore la vida de millones de ciudadanos”.

"Les deseo el mayor de los éxitos", dijo Julio Cobos

Oscar Moscariello, secretario general del Partido Demócrata Progresista, felicitó a Milei y le deseó el “mejor de los éxitos”. Lo hizo “por el bien de todos los argentinos”.

Las críticas de la Izquierda

Luego de terminada la Asamblea Legislativa, el dirigente nacional del Partido Obrero-Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad y legislador porteño, Gabriel Solano y, la diputada nacional Romina del Plá también se refirieron al discurso de Javier Milei.

Solano señaló: “El razonamiento de Milei es extorsivo, porque presenta un panorama hiperinflacionario para justificar que la única vía posible es un ajuste. Este ajuste, contrariamente a sus promesas de campaña, no lo va a pagar la ‘política’, sino los trabajadores. Pero no es cierto que ‘no hay plata’, porque con el plan de Milei lo que habrá será una transferencia de ingresos de los trabajadores a los sectores capitalistas. Los tarifazos y naftazos irán a reforzar las arcas de las empresas de energía. La devaluación va a favorecer al sector agrario y golpear los salarios y jubilaciones. El ajuste fiscal va a privilegiar el pago de la deuda y golpear a los trabajadores, la salud, la educación y la obra pública. La ‘sangre, sudor y lágrimas’ que se le pide al pueblo argentino no se le exige a los acreedores de la deuda, que están festejando este programa antiobrero. Tampoco es cierto que la inflación por venir sea solamente un resultado de la inflación heredada, el plan de Milei es inflacionario por sí mismo. La devaluación, el ajuste de tarifas, el naftazo anticipado por este gobierno son claramente un acicate a la inflación Nosotros llamamos a no comerse el cuento que ya escuchamos tantas veces de que con el ajuste ‘hay luz al final del túnel’, esto no es así, este paquete es una ofrenda a los sectores capitalistas, los fondos de inversión y el FMI y un enorme golpe a la clase trabajadora. Por eso llamamos a movilizar el 20 de diciembre junto al movimiento obrero y piquetero combativo, para ponerle un freno a este plan totalmente antiobrero”.

Por su parte, la diputada nacional del PO en el FIT-U Del Plá sostuvo: “Milei dijo que iba a terminar con la casta, pero apuesta a gobernar en base a pactos con los mismos de siempre, no sólo con Macri sino también con el PJ. El peronismo en el Congreso arrancó dándole el aval a la designación de Martín Menem, que viene a llevar adelante el paquete antiobrero de leyes que promueve Milei. Además, el PJ le hizo un enorme favor en la transición al nuevo gobierno. Aumentó los precios de las naftas hasta un 30% la semana previa a la asunción de Milei y aplicó una fuerte devaluación llevando el dólar oficial a 400 pesos. Sólo el Frente de Izquierda se planta contra estos pactos con un gobierno que viene proponiendo un enorme ajuste contra los trabajadores. Milei dijo que ‘el que corta no cobra’, pero felicita al que despide. Mientras promete incrementar la pobreza amenaza a los que se movilizan trabajadores que se organizan para luchar. No va a perseguir a la casta política, menos aún a los empresarios que serán los verdaderos ganadores de esta política anti obrera. Nosotros por nuestra parte llamamos a no dejarse amedrentar y a superar la parálisis de la burocracia sindical, para ponernos de pie y enfrentar este enorme golpe a los ingresos populares”.

Y, en ese contexto, la diputada anunció: “Por eso, el 20 de diciembre convocamos a llenar la plaza de mayo junto al sindicalismo combativo y al frente de lucha piquetero”.