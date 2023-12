La definición de liberalismo de Alberto Benegas Lynch hijo que Javier Milei citó en su primer discurso presidencial

El presidente Javier Milei durante su primer discurso (REUTERS/Agustín Marcarian)

Durante su primer discurso presidencial en la explanada del Congreso de la Nación y luego de hacer una descripción sobre el país que se heredaba, el presidente Javier Milei dijo que este domingo se empezaba “a desandar el camino de la decadencia” y que el país “tenía la resiliencia para salir adelante”. Fue en ese contexto que en su mensaje a la sociedad citó la definición de liberalismo de Alberto Benegas Lynch (h), a la que consideró “la esencia del nuevo contrato social que eligieron los argentinos”.

“Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, esas ideas que se resumen en la definición de liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad. El profesor Alberto Benegas Lynch hijo, que dice: ‘El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social’”.

En ese contexto, Milei agregó: “En esa frase de 57 palabras está resumida la esencia del nuevo contrato social que eligieron los argentinos”.

Y amplió: “Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos; un país en el que el que las hace las paga; un país en el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos, no recibe la asistencia de la sociedad. Puesto en otros términos, el que corta no cobra”.

Para concluir con: “Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada; un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse a ellos mismos”.

Quién es Alberto Benegas Lynch hijo

Alberto Benegas Lynch (h) es un economista que habló en el acto de cierre de campaña del ahora Presidente previo a las elecciones generales del 22 de octubre e hizo afirmaciones fuertes, como la propuesta de cortar relaciones con el Vaticano aunque antes de proponerla aclaró que lo que diría “no compromete la posición de Javier Milei”.

Hijo de su homónimo e introductor de la llamada “Escuela Austríaca” en la Argentina, fallecido en 1999; Benegas Lynch (h) fue quien dijo que había que “analizar el futuro de las embajadas, que estaba bien para la época de las carretas y no de las teleconferencias”.

Padre de Alberto Benegas Lynch (n), diputado nacional electo por La Libertad Avanza, más conocido como “Bertie”; Benegas Lynch (h) demmoniza el gasto público por sobre el déficit fiscal, postula “liquidar el Banco Central”, ya que, según su postura, solo puede hacer 3 cosas: expandir, contraer o dejar igual la masa monetaria. Por ejemplo, considera que el Gobierno debe “deshacerse de las malas empresas estatales”.

Autor de varios libros; en un ensayo reciente, titulado “¿Qué es y de dónde sale la Agenda 2030?”, sobre cambio climático y otras cuestiones, expone algunas de las ideas que suscribe y repite Milei. A saber:

-El redistribucionismo afecta la propiedad privada, vital para asignar los siempre escasos recursos.

-El ambientalismo, al atacar la propiedad privada, perjudica el medio ambiente, empobrece a la población y se basa en datos erróneos. Las malas interpretaciones del calentamiento global pasan costos a terceros, afectan derechos “a la vida, la libertad y la propiedad”.

-El concepto de ‘igualdad de género’ va contra la diferencia biológica entre hombres y mujeres, busca transformarla en un tema de “autopercepción” y así “facilita el homicidio, mediante el aborto”.

La relación entre Alberto Benegas Lynch hijo y Javier Milei

Milei lo considera el máximo prócer de las ideas de La Libertad Avanza, lo llama el profesor Alberto Benegas Lynch hijo, y repite como una suerte de mantra su frase: “El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa de la vida, la libertad y la propiedad”.

Justamente, esa frase usó el Presidente hoy en su primer discurso para sostener la esencia del nuevo contrato social.