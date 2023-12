Exigen que se derogue de inmediato el último decreto de Alberto Fernández que se asignó a sí mismo una custodia de por vida

El presidente Alberto Fernández se asignó una custodia de por vida a cargo del Estado

Dirigentes, diputados y ciudadanos en general repudiaron el último decreto que firmó el presidente Alberto Fernández que se asignó una custodia policial de por vida para él y para su círculo familiar, tanto dentro como fuera del país. Además, reclamaron que el próximo gobierno de Javier Milei que asume a partir de mañana, derogue de manera inmediata esa norma.

El diputado y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, calificó en diálogo con Infobae de “disparate” la medida y resaltó que en caso de ponerse en marcha demandará “un gasto enorme, porque implica que se financie el lugar para que la custodia esté junto Alberto Fernández, la alimentación, el traslado”. “No se puede entender”, dijo el legislador y planteó que el futuro presidente debería derogar la medida.

En la misma sintonía se expresó otros integrantes de la Cámara baja: Graciela Ocaña consideró que la “primera medida del próximo Presidente: derogarlo”. Mientras que Tito Stefani aseguró que “por estos actos la clase política es considerada casta. Espero que la motosierra pase en primera medida por los privilegios del poder. Terminemos con los que utilizaron los recursos del Estado como su billetera personal sin rendir cuentas a nadie. Hoy es su último día. Se terminó”.

Fuentes cercanas a Mauricio Macri explicaron a Infobae que el ex presidente no tuvo en los últimos cuatro años, en su condición de último primer mandatario, asignada ningún tipo de custodia especial cuando viajó y estuvo en el exterior, ni solo ni con su familia.

Pero no sólo fue de la dirigencia la reacción, en las redes sociales las palabras “decreto” se posicionó entre las primeras tendencias, debido a la indignación que generó la decisión del Presidente de pasarle la cuenta al Estado de la seguridad para él, su familia y que, también hizo extensiva a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“De regalo de despedida, Alberto firmó un decreto para que los argentinos tengamos que pagarle custodia en todo el mundo de por vida. El que quiere que Javier Milei derogue este decreto, ponga like”, propuso Miguel Boggiano, economista e influencer. Del mismo rubro, el economista Juani Fernández escribió: “Apenas se asuma, hay que derogar este decreto. Nos toman el pelo hasta el ultimo dia. No falla NO HAY PLATA”.

Decreto y polémica

El decreto 735/2023, publicado hoy en el Boletín Oficial, incorpora un cambio en las funciones del sistema de custodia y de la Casa Militar, el organismo que está a cargo de la seguridad del Presidente. Hasta este sábado, en términos reglamentarios, la Policía Federal Argentina (PFA) tenía la misión de custodiar a todos los ex mandatarios únicamente sobre el territorio nacional. La obligación se ampliará ahora a todos los países en los que residan quienes hayan ejercido la presidencia y la vicepresidencia.

La polémica decisión lleva las firmas de Fernández y del jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Modifica los objetivos de Casa Militar, al reemplazar el artículo 2 del decreto 50/2019 firmado a pocos días de comenzar su gestión. La redacción de la norma suma como misión a los funcionarios del Poder Ejecutivo que ya cumplieron mandato. “Proveer la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”, indica el texto.

Desde la Casa Rosada explicaron que la novedad obedece a una modificación de organigrama y que la custodia siempre incluyó “el acompañamiento al lugar donde se encuentre el ex presidente o ex vice”. “El cambio se hizo para que las custodias no dependan del Ministerio de Seguridad y pasen a Casa Militar. Lo de fuera del país ya estaba vigente”, dieron como explicación a Infobae fuentes de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Julio Vitobello.

Sin embargo, ese planteo contradijo lo que manifestaron colaboradores de Macri, quien viajó por varios países tanto por su condición de ex primer mandatario, como por cuestiones personales y familiares, como así también por sus funciones en la Fundación FIFA. “Viajó sin custodia”, explicaron en su entorno.

