Bolsonaro visitó a Milei y hablaron de la economía argentina: “Recibe un país en una situación crítica, va a tener que tomar medidas rápidas”

Eduardo Feinmann entrevista a Jair Bolsonaro

En la previa de la asunción de Javier Milei como presidente, el brasileño Jair Bolsonaro sorprendió esta mañana -minutos después de las 10- al aparecer caminando entre la gente para visitar al próximo jefe de Estado argentino. Lo hizo un rato después de visitar los estudios de Radio Mitre, donde charló durante 40 minutos con Eduardo Feinmann.

En la entrevista, Bolsonaro consideró que “el triunfo de Milei tiene significado para el mundo, que está muy dividido entre izquierda y derecha”. Y al ser consultado sobre cuál era la importancia de esta victoria electoral, fue contundente: “Nosotros defendemos la democracia y la libertad. Yo soy radical en esa cuestión, (los de la izquierda) no son opositores, son enemigos, porque en el fondo lo que quieren es el poder absoluto y robar nuestra libertad”.

En ese sentido, el ex presidente de Brasil recordó su experiencia como mandatario: “Cuando algunos me decían que debíamos dialogar con ellos, yo pregunto, ¿qué países con gobiernos radicales de izquierda dialogan con otros? No lo hacen… Nosotros defendemos la democracia, la libertad, el libre comercio, la buena relación entre los pueblos y algo muy importante que es la autonomía de cada país. En cambio, cuando la izquierda gana solo tiene un objetivo, que es el poder por el poder a cualquier costo, no piensa en su pueblo. Así como Argentina, Brasil también se empobreció con la izquierda”.

En cuanto a sus presencia en la asunción de Milei, Bolsonaro expresó su deseo: “Acepté su invitación y vine aquí a estrecharle la mano, le pido a Dios que bendiga al pueblo argentino”.

Al salir de la charla, que duró alrededor de una hora, el ex mandatario brasileño dio detalles de la conversación que mantuvieron: “Fue una charla entre amigos, él hizo un breve retrato de lo que vive Argentina. La cuestión más importante es la economía, todo el mundo sabe eso. La escuela de él es la austríaca, va a tener que tomar medidas rápidas porque hay una hiperinflación en el horizonte que él pretende evitar”.

En medio de un enorme revuelo, entre las preguntas de la prensa y los curiosos que pasaban por la zona, Bolsonaro apuntó: “Milei recibe un país en una situación económica crítica, pero tiene esperanza en el equipo que está formando para encontrar un punto de inflexión y que la Argentina vuelva a ser un país económicamente reconocido en el mundo”.

La salida de Jair Bolsonaro del Hotel Libertador

Su enfrentamiento con Lula

Durante la charla que mantuvo con Feinmann, el ex presidente de Brasil aprovechó para rechazar de manera enfática las ideas de gobierno que está llevando adelante Luiz Inacio “Lula” da Silva: “Yo siempre fui un admirador del Estado de Israel, creo sólo un milagro explica la existencia del Estado de Israel. Y para ver la enorme diferencia que tengo con Lula, yo desde el comienzo estuve del lado de Israel y hablé de su derecho a luchar contra los terroristas, cosa que Lula no acepta tratar como terrorista”.

“Lula es proterrosimo y hablo con conocimiento de causa. En 1990 se creó el Foro de San Pablo y él estaba presente con Fidel Castro y las FARC, el grupo terrorista colombiano. Lula siempre estuvo al lado de Fidel Castro, defiende la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, que ataca las religiones porque las ve como un obstáculo para su poder absoluto”, agregó.

Em la misma entrevista, Bolsonaro volvió a hablar de Milei y se posicionó de su lado: “Yo hice una carrera parecida a la de él, muchas veces yo era un opositor solo dentro del Parlamento, tomaba posiciones y las defendía. Siempre usé un pasaje bíblico que es pésimo para el político, porque dice: ‘La verdad los hará libres’; como regla, al político no gusta mucho la verdad, se esconde de la verdad para poder ganar la simpatía de todos”.

Incluso señaló que tanto él como el líder libertario utilizaron un discurso similar que le llegó a la gente: “En mi campaña en 2018, cuando comencé a hablar con la verdad, hasta los periodistas que no simpatizaban conmigo decían que no iba a ganar la elección porque hablaba con la verdad. De esa forma conseguí ganarme la simpatía de la población brasileña y dejé clara una cosa que marcó mucho también que fueron pautas conocidas como conservadoras porque eran en respeto a la familia. Eso marcó una posición para la gente, esa pauta de familia pesa mucho en Brasil y creo que en Argentina también por nuestro origen judeocristiano”.

En cuanto a las acusaciones que se realizan en su contra, que en muchos casos también recibe Milei, Bolsonaro respondió: “Todos los que dicen que somos fascistas, en realidad es al revés, ese es un sistema que centraliza el poder y nosotros hicimos lo contrario”.

En ese lugar ubicó al actual mandatario brasileño: “No hay la menor duda de que Lula es corrupto, la política de él es comprar. Ahora hace la misma práctica, entrega las empresas y los bancos estatales a grupos políticos para conseguir apoyo parlamentario. Tiene un poder muy grande, lo votan las personas más pobres, las menos lúcidas, a las que convence por ejemplo en campaña con promesas de picanha (carne/asado) para todo el mundo”.

Para cerrar el diálogo radial, el referente de derecha del país vecino concluyó: “Le pido a Dios que bendiga al pueblo argentino, un país muy importante, solo como buenos vecinos podemos ser grandes, y siempre respetando las características de cada país y su soberanía por encima de todo”.

El ex presidente de Brasil llegó esta esta madrugada a Ezeiza junto a una comitiva integrada por más de 60 dirigentes brasileños, entre gobernadores, diputados, senadores y miembros de su familia. El político brasileño asistirá este domingo a la asunción presidencial del líder libertario.

Por su parte, el mandatario de Brasil, Lula da Silva, enviará al canciller Mauricio Vieira, que se reunió con Diana Mondino y Daniel Scioli para enmendar las declaraciones electorales de Milei.