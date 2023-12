Pichetto, Monzó y López Murphy conformarán un bloque propio en Diputados llamado Cambio Federal

Miguel Ángel Pichetto integrará un bloque con otros dirigentes que provienen de Juntos por el Cambio (foto Juan Vargas)

Un día antes de la jura de los nuevos diputados y del límite para presentar formalmente los nuevos bloques que funcionarán en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, varios referentes que forman parte de Juntos por el Cambio anunciaron que conformarán un bloque propio llamado Cambio Federal.

Te puede interesar: La pelea que viene en Diputados: el control de las comisiones pondrán a prueba la capacidad de negociación de Milei

El auditor general y ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto será el presidente del nuevo espacio, que incluirá a otras figuras de peso como el ex titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Jorge “Loma” Ávila y Francisco Morchio. Los dos últimos son representantes de los gobernadores electos Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Según explicaron a Infobae, el objetivo es que la flamante bancada tenga terminales con los gobernadores de Juntos por el Cambio, que rechazan la idea de un co-gobierno con los libertarios.

Te puede interesar: Germán Martínez se encamina a continuar como jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria

“El objetivo es sumar volumen y número para incidir y ‘dontear’, de lo contrario no ingresamos en reparto de comisiones”, explicó uno de los posibles miembros del espacio en referencia al sistema proporcional d’hondt que se utiliza para repartir bancas y para conformar comisiones.

Emilio Monzó y Nicolás Massot

Si bien todos integraban formalmente Juntos por el Cambio, la mayoría de los miembros de Cambio Federal operaban con cierta libertad dentro de espacios propios, como Republicanos Unidos en el caso de López Murphy, Encuentro Federal de Monzó y Stolbizer o Encuentro Republicano Federal de Pichetto.

Te puede interesar: Un diputado mendocino rompió con el PRO y formará un monobloque para acercarse a los libertarios

En la práctica los diputados de Cambio Federal prevén interactuar coordinadamente con el radicalismo, que ayer quedó dividido nuevamente en dos facciones, la Coalición Cívica y un sector del PRO que amenaza con romper el bloque en rechazo al acercamiento con los libertarios.

“No queremos compartir interbloque con quienes forman parte del gobierno”, sintetizaron ante la consulta de Infobae

Noticias en desarrollo