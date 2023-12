En un clima tenso, el PRO se reunirá hoy para definir cómo se organizará el bloque en Diputados

Diputados del bloque PRO (Télam)

Un día después de que los radicales formalizaran su fractura y en un clima de tensiones internas no resueltas, los diputados del PRO se reunirán esta tarde para definir cómo se organizará el bloque en la Cámara de Diputados y qué actitud asumirán durante los primeros meses del gobeirno de Javier Milei.

La división entre halcones y dialoguistas que marcó toda la campaña rumbo a las PASO podría tener un correlato en el Congreso si finalmente los legisladores identificados con los gobernadores, que proponen asumir una posición más distante del nuevo gobierno y evitar el “co-gobierno”, se separan de sus compañeros que apostaron por Patricia Bullrich.

“Nosotros no nos vamos a ir a ningún lado”, dijo a Infobae una referente de los halcones, ante la consulta sobre una posible fractura. En ese sentido, señaló que quienes se sienten más inclinados por facilitar la gobernabilidad a los libertarios son una amplia mayoría dentro del bloque y ven con buenos ojos la continuidad de Cristian Ritondo, actual jefe del bloque.

Según pudo saber Infobae, la ex gobernadora María Eugenia Vidal o la diputada Silvia Lospennato podrían encabezar a la facción de los “neutrales” y contaría con el apoyo de una decena de diputados Álvaro González, Nicolás Massot, Gabriela Besana, Héctor Baldassi, Martín Maquieyra, Sofía Brambilla, y Aníbal Tortoriello. El ex candidato a gobernador bonaerense Diego Santilli, que fue sondeado por todos los sectores, podría orbitar cerca de esta facción, aunque todavía no definió una postura.

“Están amenazando para negociar posiciones de poder dentro del bloque”, explicó otra diputada que minimizó los riesgos de ruptura.

No obstante, varios diputados coincidieron en que el panorama es mucho más complejo a la hora de hablar del interbloque Juntos por el Cambio, ya que la fractura del radicalismo y las diferentes posturas respecto a la relación con Milei hacen mucho más difícil actuar en forma coordinada.

Gobernadores de Juntos por el Cambio

“Nuestro primer objetivo es la UNIDAD (sic). Por eso priorizamos nuestra vocación de unidad, que no es unanimidad de criterio en todos los temas. Estamos convencidos de que ése es el único camino que nos va a hacer fuertes. En el nuevo escenario político el Congreso tiene un papel preponderante. Y consideramos que hay que despojarse de cuestiones de ego, de nombres propios y pensar en una estrategia común para garantizar lo más importante, que es la unidad”, estableció la declaración.

Y agregaron: “Esa unidad nos va a dar la posibilidad de crecer y de volver a ser gobierno. Nosotros no cogobernamos. Pero es bueno que algunos dirigentes que quieran ayudar lo hagan, porque es mejor un gobierno sólido con buenos dirigentes, que un gobierno débil. Pero eso no nos compromete ni obliga como garantes”.

