Cristina Kirchner revitaliza su liderazgo y prepara el regreso al Instituto Patria para construir la fortaleza opositora

Cristina Kirchner estará activa en la oposición y tendrá su base de operaciones en el Instituto Patria (Franco Fafasuli)

Cristina Kirchner no se va ir a su casa después del 10 de diciembre. Ni va a dar por terminado su liderazgo político sobre una parte importante del peronismo. Mucho menos va a correrse del mapa político de la nueva oposición. Lo dejó en claro ayer cuando saludó a los trabajadores del Senado en la despedida de su lugar como presidenta de la Cámara alta.

“No me voy a ningún lado, ya saben dónde encontrarme, voy a estar acá cerquita, a dos cuadras en el Patria”, les dijo. La frase tuvo un alto contenido simbólico. La Vicepresidenta dejó en claro que a partir del domingo, cuando Javier Milei asuma la presidencia de la Nación, lo único que cambiará será su lugar en el mapa político de la Argentina. Estará en la oposición, pero activa como siempre.

El Instituto Patria será una de las terminales donde el peronismo discuta cómo reconfigurarse. Creado en el 2016 por Oscar Parrilli luego de un pedido de CFK y ubicado a pocas cuadras del Congreso, en Rodríguez Peña 80, “el Patria”, como se lo llaman vulgarmente en el mundo K, se convirtió en el centro de operaciones de la actual Vicepresidenta durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri.

Hasta esas oficinas fueron dirigentes de todas las jerarquías y cualidades. Gobernadores, intendentes, legisladores, concejales, dirigentes sociales y sindicales. Fue la base de poder y el centro de negociaciones del kirchnerismo fuera del gobierno. Todo indica que volverá a ser lo mismo, aunque en esta oportunidad el liderazgo de Cristina Kirchner cautiva a un sector del peronismo, y no a la totalidad, como sucedió ocho años atrás. Un matiz del presente.

Cristina Kirchner Se Despidió De Los Trabajadores Del Senado

“Va a seguir militando en el peronismo y lo hará desde el Patria. Es un lugar de referencia para un montón de dirigentes. Es un lugar que tuvo actividad política todo este tiempo, pero que ahora tendrá más relevancia porque ella va a estar ahí”, indicaron desde el entorno de la Vicepresidenta a Infobae.

Algunos dirigentes que la frecuentaron el último año se fueron del Senado con la idea de que ya no ocupará el centro de la escena política. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene intenciones de volver a ser presidenta, por lo cual su liderazgo tiene una limitación fundamental para el peronismo que es la proyección electoral.

En gran medida, su conducción está acotada al kirchnerismo y los sindicatos afines porque su poder en las urnas ya no es el antes. Tuvo una degradación con el paso del tiempo que fue comprobada por los intendentes y de la que ella es consciente. Cristina ya no es lo que era en términos electorales, pero sigue siendo la principal líder política del peronismo.

Sus limitaciones en las elecciones no modifican su rol. Seguirá jugando un papel fundamental en la discusión política que ya se abrió en las arterias peronistas y que empezará a tomar mayor velocidad a medida que transcurra el gobierno libertario, y se hagan efectivas las primeras medidas económicas del presidente libertario.

Cristina Kirchner con Daniel Scioli en la oficina que la entonces ex presidenta ocupaba en el Instituto Patria (Instituto Patria)

“¿Si no es Cristina, entonces quién? No hay nadie. Y nadie se anima”, se sinceró un histórico dirigente del PJ, que tiene una mirada crítica sobre su rol en la conducción del espacio, pero acepta que, por el momento, no hay nadie que le haga sombra a su conducción. Que haya una nueva generación al frente del espacio dependerá, entre otras cosas, de que ella abra el juego e impulse una renovación apoyada en su espalda política.

El primero en esa fila es Axel Kicillof. La gran incógnita la representa Sergio Massa. Cómo y cuándo se reinsertará en el círculo más chico del peronismo. Su discurso después de la dura derrota electoral fue una despedida, la descripción de un ciclo cumplido que finalizó la noche del 19 de noviembre en el Complejo C. Pero en Unión por la Patria (UP) nadie cree que sea el final de su carrera. A la inversa. Hay quienes advierten que el ministro podría ser uno de los líderes del espacio político en el tiempo que viene.

Quienes conocen y tratan a Cristina Kirchner con frecuencia dicen no saber cuál será el formato de su vida política después del 10 de diciembre, pero advierten que estará activa. No saben si aparecerá en público con conferencias, si se volcará con más frecuencia a las redes sociales para transmitir su mensaje o si desaparecerá del radar por un tiempo, esperando que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) dé sus primeros pasos.

“¿Qué va a hacer Cristina? Va a esperar que se desmorone este proyecto de Milei y organizar la vuelta del peronismo”, analizó un intendente del conurbano, que no cree en la hipótesis de que la ex mandataria tome distancia del armado político a mediano plazo. “Yo no le cerraría la puerta a Cristina. Va a jugar un rol importante. Está activa y sumando”, explicó. Nadie la ve como potencial presidenta, pero sí como líder indiscutida.

La intención del peronismo es esperar que el gobierno de Milei tenga sus primeros meses de rodaje y luego tomar un posicionamiento (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

“Es lógico que una dirigente de la dimensión que tiene Cristina no se retire de la política ni de la militancia. Va a estar presente”, aseguró un dirigente K que conoce bien cómo se mueve el dispositivo que rodea a la ex presidenta y cuál es su vocación para el tiempo que se avecina. Cerca de ella aseguran que “hay que dejar andar a este gobierno”.

Más allá de las primeras advertencias que lanzaron los integrantes de la CGT, la CTA y los movimientos sociales en las últimas horas, respecto a su decisión de volcarse a las calles frente a las medidas que prometió efectivizar Milei, en el peronismo hay ánimo de prestar gobernabilidad y dejar que actúe el gobierno electo. “Ahora la pelota la tienen ellos”, resaltan con frecuencia desde distintos sectores del actual oficialismo.

Mantener la unidad del espacio político - aunque con las grietas indisimulables - resulta ser, según entienden puertas adentro, determinante para poder afrontar los primeros meses de la gestión libertaria Patear hacia adelante la discusión de liderazgos y reconfiguración del esquema político, y evitar fugas de legisladores en el Congreso para abroquelarse con un discurso unificado. Esa es la intención.

Varios dirigentes piensan que en el principio del nuevo tiempo Cristina Kirchner va a estar involucrada y encima de los movimientos del peronismo vinculados a la gestión. Las respuestas a las políticas libertarias, el accionar de los legisladores en ambas cámaras del Congreso y la rosca de acuerdos para generar gobernabilidad, además de las primeras señales de reacomodamiento interno. Va a sobrevolar e influir en todo, como lo ha hecho siempre en la última década y media.