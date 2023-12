Mientras define su Gabinete, Javier Milei se reunió con José Luis Chilavert

Javier Milei recibió este domingo a Chilavert (Foto de archivo)

A falta de una semana para asumir formalmente como Presidente de la Nación, y mientras define los cargos de su Gabinete, Javier Milei se reunió con el ex arquero paraguayo José Luis Félix Chilavert, quien este año fue candidato a jefe de Estado en su país.

A Milei y Chilavert los une la política y el deporte. El economista tuvo un breve paso por el fútbol también como arquero: integró los planteles de Chacarita y de San Lorenzo. En el “Ciclón” compartió club con un joven Chilavert que daba sus primeros pasos en la Argentina. En el último tiempo han mantenido varias reuniones y conversaciones.

Este domingo ambos compartieron un encuentro que fue revelado por el propio deportista. “Javier Milei. Gracias Sr. presidente por la excelente reunión que tuvimos. Argentina y Paraguay unidos. Viva la Libertad”, manifestó Chilavert en su cuenta de X. La foto que compartió no es actual, corresponde a otra reunión que mantuvieron hace tiempo.

En noviembre, a días del balotaje que catapultó al líder libertario a la Casa Rosada, el exfutbolista llamó a votar por el candidato de La Libertad Avanza frente a Sergio Massa. “Queridos hermanos Argentinos, voten bien”, empezó desde su Twitter de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre. Y agregó: “No permitan que su hermoso país se convierta en Cuba o Venezuela”.

“Ustedes son inteligentes. MILEI Presidente”, cerró el ex guardameta en su mensaje en redes sociales. El mensaje fue compartido junto una imagen que mostraba a un prisionero con un palo, donde el pedazo de pan es Massa (como símbolo de pobreza) y la llave es Milei, en referencia a la libertad.

El tuit que compartió Chilavert en sus redes

Previo a la elección que definió los próximos cuatro años, Chilavert había revelado -en diálogo con Radio Mitre- una conversación que había mantenido con Milei en la que le planteó que “el secreto” para ganar es “la fiscalización”. “Ahí te empiezan a robar todo”, había advertido. “Argentina tiene un técnico que de veinte partidos ya perdió dieciocho (por Massa) y tenés otro técnico que ganando esos dos partidos te puede meter en la Libertadores (por Milei)”, había opinado “Chila”.

En mayo de 2022 mantuvieron una reunión en la que hablaron de “las problemáticas” de Argentina y Paraguay, “de la pandemia, de la necesidad de generar credibilidad para que los inversores puedan venir a nuestros países; en definitiva a la gente hay que enseñarle a trabajar”. “Él tiene un pensamiento libertario, yo soy más liberal”, había expresado el ex jugador de Vélez.

Este año el ex arquero de la Selección de Paraguay había sido tentado por Patricia Bullrich para ser candidato a intendente de La Matanza. “Me parece que es una persona que tiene fuerte personalidad, tiene arrastre, es un tipo con ideas claras. Me dijo que a él le encantaría y me parece que es una persona que tiene fuerte personalidad, tiene arrastre, es un tipo con ideas claras”, había comentado la futura ministra de Milei. Sin embargo, Chilavert optó por competir por la presidencia en su país.

En los comicios que se llevaron a cabo en Paraguay el pasado 30 de abril, y que consagraron a Santiago Peña con el 42,74%, Chilavert se presentó como candidato a la presidencia por el Partido de la Juventud en la fórmula junto a Sofía Clara Scheid Vazquez, y se ubicó séptimo entre todos los postulantes. “Felicidades por el éxito del Partido Colorado, deseo que tengan un excelentísimo gobierno y no te olvides de la gente humilde que pasa hambre en nuestro país”, fue el deseo que le añoro el ex futbolista al nuevo presidente luego de conocerse los resultados.