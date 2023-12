La anécdota de Zulemita del día que Carlos Menem conoció a Milei: “El chango es más menemista que ustedes”

Zulema Menem subió a sus redes esta foto donde se la ve junto a su tío Eduardo y a su padre, Carlos Mene. De pie detrás del sofá, Martín Menem (izq) y su hermano Adrián (@zulemitamenem)

La familia Menem está de festejo. Zulemita, la hija del ex presidente de la Nación, volvió a celebrar que Javier Milei haya postulado a su primo Martín como futuro titular de la Cámara de Diputados y compartió este sábado una anécdota, en la que recordó una premonición que tuvo su padre Carlos Saúl Menem cuando conoció al dirigente libertario.

“El viejo me decía ‘El león no se preocupa por la opinión de las ovejas’. Sos el claro ejemplo, te quiero, siempre orgullosos de vos, a seguir poniendo el apellido Menem en lo alto”, fue el mensaje que le dedicó Zulemita Menem a su primo menor, Martín, con una publicación en la que incluye una foto donde están ella, el ex mandatario, el diputado nacional de La Rioja electo y el padre de éste, Eduardo Menem.

“Recuerdo que un día me llamaste para que el viejo reciba a @JMilei”, siguió en su mensaje, y comentó que el fallecido dirigente peronista hizo un comentario elogioso sobre el líder de La Libertad Avanza (LLA) luego de conocerlo por intermedio de Martín Menem. “Al rato papá me cuenta: ‘Martín vino con el amigo, interesante escucharlo, con condiciones para la política, le dije que se largue nomás, q puede ser Presidente. El chango es más menemista que ustedes’”, reveló Zulemita, quien cerró con una “moraleja”: “El chango hoy es presidente”.

El posteo de Zulemita Menem desde su cuenta personal

La publicación fue compartida también por el propio presidente electo, Javier Milei, desde sus cuentas de redes sociales. Tal como rememoró Zulemita, el líder libertario reivindica hace años al gobierno de Menem como “el mejor” desde el retorno de la democracia.

Antes de las elecciones generales de primera vuelta, la hija del ex presidente ya había expresado sin eufemismos su simpatía hacia La Libertad Avanza y el reconocimiento de Milei hacia el legado político de su padre.

“Nuestro apellido hace un culto a la libertad de expresión, mi Primo @MenemMartin por el cual siento un enorme orgullo xq decidió entrar en el mundo de la política sin necesidad de vivir de ella sino para ella, en el espacio de @JMilei al cual le guardo todo mi respeto porque es el político que reconoce el gobierno de mi padre como el mejor de la democracia. #Menem”, publicó Zulemita en sus redes sociales del pasado 4 de octubre.

El saludo de Javier Mieli a Zulemita Menem en la misa de homenaje a Carlos Menem en febrero de 2022, al cumplirse un año del fallecimiento del ex presidente (Gustavo Gavotti)

Finalmente, luego de dos semanas de febriles negociaciones y tensión con el macrismo, Javier Milei oficializó la decisión de que Martín Menem presida la Cámara de Diputados. El anuncio dejó en el camino a los otros candidatos que sonaban para ocupar ese rol, entre ellos, el dirigente y jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, y el ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que representa al peronismo no kirchnerista alineado con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

La opción por designar como autoridad de la Cámara baja a un dirigente propio generó malestar en el sector que responde a la conducción de Mauricio Macri. “Evidentemente, los libertarios han decidido gobernar solos”, describió un hombre del PRO que supo tener un rol protagónico durante el gobierno de Cambiemos.

Este sábado, Javier Milei y Martín Menem estuvieron reunidos en el hotel Libertador para discutir la estrategia legislativa a partir del 10 de diciembre. El riojano estuvo dentro del edificio de Córdoba y Maipú durante casi tres horas, hasta las 18.20, cuando salió por la puerta giratoria de la esquina y se prestó a un breve intercambio sobre el contenido del encuentro.

“La señal es de austeridad y de cambiar la historia de la Argentina. No hay plata, trabajemos todos en sacar las leyes que corresponden llegado el momento. Se asume el 10 de diciembre y ahora manos a la obra”, dijo Martín Menem antes de irse del búnker libertario.