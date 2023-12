Kicillof define su Gabinete para el segundo mandato: reuniones mano a mano y nombres en danza

Axel Kicillof define la composición de su Gabinete hablando con distintos sectores del peronismo. La oficialización de cómo será el equipo que lo acompañe en la gestión para su segundo mandato de gobierno se conocerá entre el lunes y martes. En este fin de semana, e incluso en las primeras horas del lunes, seguirá tomando definiciones.

Durante toda esta semana que pasó, el gobernador mantuvo distintas reuniones en privado y mano a mano tanto con actuales ministros como con otros dirigentes en su despacho en la ciudad de La Plata.

El miércoles por el despacho del gobernador pasó el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. Lo acompañaba el Defensor del Pueblo adjunto de Derechos Sociales, Eduardo “Cholo” Ancona. Según pudo saber este medio, el motivo de la reunión fue para monitorear el clima social. Sin embargo la reunión se dio en el marco de la danza de nombres que rodean la mesa ministerial del gobernador. Ese mismo día, luego del encuentro con el jefe del Evita, Kicillof recibió en una “bilateral” a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. Fue dos días después del encuentro que mantuvo con todos los intendentes de Unión por la Patria.

Parte de la atención se posa sobre el distrito de Moreno en estos días. Es que en algunos días asumirá su banca como concejal el actual ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. Es un cargo electivo al que llegó por haber encabezado la boleta de concejales de UP en las últimas elecciones. Que jure como edil no implica que vaya a dejar el gabinete de Kicillof. Puede prestar juramento y luego pedir licencia para seguir al frente del Ministerio de Trabajo.

Walter Correa junto a Axel Kicillof y Máximo Kirchner

Esa posibilidad también ronda sobre el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que fue electo senador provincial por la Segunda sección electoral. Berni prestará juramento el próximo miércoles en la Cámara alta y posiblemente luego pida licencia para seguir al frente de un área clave para la gestión provincial.

En el mismo esquema está el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini. El dirigente peronista ganó la elección en el municipio de Malvinas Argentinas y ratificó su conducción. Puede asumir como intendente y luego conseguir que el Concejo Deliberante le vote la licencia para continuar en el Ejecutivo bonaerense. Había sido reelecto a la intendencia en 2019, luego se tomó licencia en 2021 para desembarcar en el Gabinete bonaerense. Tras la reunión que hubo de intendentes peronistas con Kicillof se coincidió en que se necesitará pericia de gestión para los tiempos que se avecinan. Si Nardini se pide licencia como intendente, queda el frente del distrito Noelia Correa que actualmente es la intendenta interina de Malvinas Argentinas y encabezó la lista de concejales en las últimas elecciones.

El incipiente anuncio del presidente electo, Javier Milei, de llevar a cero la obra pública también tracciona la intención de los jefes comunales de, al menos, “garantizar” a uno de los suyos en el área en cuestión a nivel provincial. Nardini es uno de ellos. Pero también hay versiones de que ese nombre podría ser el de Gabriel Katopodis, que en días dejará de ser el ministro de Obras Públicas de la Nación. Ex intendente de General San Martín y conocedor del paño continúa en la valoración dirigencial peronista.

Otro intendente saliente que por estos días tuvo reuniones en Gobernación fue el del municipio de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo. El hombre de la Séptima sección electoral perdió las elecciones por un escaso margen frente al candidato de Juntos. Esta semana estuvo reunido con la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez y con el propio Kicillof. En sus redes sociales compartió una foto con el mandatario bonaerense con un epígrafe sugerente: “Pasé a saludar al Gobernador y a agradecerle por todo este tiempo de gestión. Obras como la del Río Salado, la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales y edificios educativos como la Escuela Especial 502 y la Secundaria 8 solo se pueden concretar trabajando junto a él”. No se descarta que pase a integrar alguna área del gobierno provincial. En estos días, Ralinqueo, también se reunió con Katopodis.

Crédito: X @hernanralinqueo

Julio Alak dejará de ser ministro de Justicia y Derechos Humanos. Según pudo saber Infobae, el intendente electo de La Plata pidió por la continuidad de su equipo; es decir algunos subsecretarios y también por algunas políticas de gestión. Kicillof se las respetaría. El que suena para asumir en su lugar es el saliente secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena; un hombre de Cristina Kirchner. Otra posibilidad es que Justicia se fusione con Seguridad, una fórmula utilizada durante la gestión de Daniel Scioli. Sin embargo, la designación de Patricia Bullrich como ministra nacional del área, también interviene en los planes bonaerenses. Todo está condicionado a las señales que empiece a dar el gobierno de Milei.

Lo que no seguirá y deberá reorganizarse es la Jefatura de Gabinete que timoneaba Martín Insaurralde hasta que estalló el escándalo del yate en Marbella, que lo eyectó formalmente del gobierno provincial. Hay distintas áreas sensibles como la administración del Instituto de Lotería y Casino, que todavía está en manos de un hombre de confianza del ex intendente de Lomas de Zamora. Se trata de Omar Galdurralde. El presidente del Instituto de Loterías y Casino fue electo concejal por UP en el municipio de Lanús. Otra área clave de la Jefatura de Gabinete es la del Organismo Provincial de Contrataciones que está manejado por Victoria Anadón, que responde a Máximo Kirchner. Tras la salida de Insaurralde, la firma para los expedientes que debían salir desde Jefatura quedó en manos del ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, en quien Kicillof deposita su confianza. Un antecedente: durante la gestión de María Eugenia Vidal, Loterías estaba bajo el área de Economía.

De esta manera no es solo se trabaja en un cambio de nombres. Puede haber también algunos movimientos en el funcionamiento de distintas áreas de gobierno que por momentos se tocan pero que actualmente responden a diferentes ministerios: a modo de ejemplo, una de ellas, tiene tiene que ver con el área de vivienda que atraviesa distintos ministerios y a la vez tiene su propio ministerio que es el de Vivienda y Hábitat que conduce Agustín Simone. En el entorno del gobernador reina el hermetismo. Es probable que el martes se termine develando el misterio.