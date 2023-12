La transición entre el Gobierno y Milei, el presidente electo: todos los detalles, en vivo

La tensión entre Macri y Bullrich escaló a su máximo nivel e impacta en las negociaciones con Milei por la conformación del gobierno La ex candidata blanqueó públicamente su disputa con el ex presidente, y se encamina a ser ministra de LLA. Pases de factura y desorden en la integración del gabinete

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich

Cuando Patricia Bullrich le escribió por WhatsApp a la periodista Viviana Canosa, a las 23.26 de este miércoles, el vínculo con Mauricio Macri por las negociaciones con Javier Milei ya había alcanzado su nivel de máxima tensión. “Yo no me someto a Mauricio Macri”, le dijo la ex ministra de Seguridad a la conductora de LN+, habilitada para leer al aire el mensaje.