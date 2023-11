Macri y Milei se verán para resolver cómo sigue su acuerdo, mientras entró en una nebulosa la oferta a Bullrich

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en el encuentro que tuvieron la noche del balotaje

Javier Milei y Mauricio Macri se reunirán en las próximas horas para definir cómo se oficializará el “pacto de Acassuso” en el gobierno libertario. En La Libertad Avanza y en el PRO mantienen un profundo hermetismo sobre el nuevo encuentro de sus líderes. El clima de tensión se instaló luego de que se trabó la decisión sobre el futuro presidente de la Cámara de Diputados, pero la indefinición hace que también haya entrado en una nebulosa la llegada de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad.

Todos esperaban que la reunión cumbre se hiciera este miércoles, ya que Milei regresó por la mañana de los Estados Unidos, pero a lo largo de la jornada no hubo indicios de ningún contacto. “A menos que se vean en secreto, como hicieron después de las elecciones generales, todo indica que se verán el jueves; antes del fin de semana debe quedar todo resuelto”, arriesgó uno de los “halcones”.

Hasta ahora, Macri pugna por un “acuerdo integral” que le brinde al líder de La Libertad Avanza mayor solidez en sus equipos, garantías de gobernabilidad y más fuerza en el Congreso, mientras que Milei da señales de abrir su gobierno a otros sectores políticos e incluso entablar una negociación individual con Bullrich, a quien le ofreció volver a la cartera que condujo entre 2015 y 2019.

Javier Milei, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Luis Petri y otros dirigentes del PRO, en la noche del balotaje

Luego de aterrizar en Buenos Aires, en una entrevista que concedió a Radio La Red, Milei dijo que mantiene “una excelente relación” con Macri y destacó que “parte de nuestros equipos están fusionados”. Sin embargo, aclaró que el ex presidente “no define cosas” de su futuro gobierno, pero “es alguien con el que hablo regularmente y escucho con mucha atención”. Y agregó: “Probablemente estemos de acuerdo en un rango del 80 o 90% de las cosas; en otras no estoy de acuerdo y las hablamos”.

Consultado sobre la confirmación de Bullrich en Seguridad, el presidente electo afirmó que “eso se tiene que estar terminando de madurar en estos días”, aunque eludió una respuesta concreta cuando le preguntaron “si viene bien” esa designación: “Me parece que ha tenido una actuación destacable en esa cartera. Si ella decidiera sumarse sería un gran fichaje”.

Milei tampoco aclaró si apoya a Cristian Ritondo, Florencio Randazzo o un libertario para presidir la futura Cámara de Diputados y se limitó a sostener: “En eso está trabajando Guillermo Francos”, el designado ministro del Interior. A continuación, no quiso decir si prefiere a alguno de las tres alternativas y aseguró: “Que me traigan las distintas propuestas y voy a decidir cuál es la mejor”.

Javier Milei y Cristian Ritondo se abrazaron luego de la Asamblea Legislativa

Ese tema es uno de los que más divide hoy a Milei y Macri: mientras el ex presidente insiste en que Ritondo desde la presidencia de Diputados le garantizará gobernabilidad al líder de La Libertad Avanza, Francos propone a Randazzo para lograr el apoyo del peronismo no kirchnerista.

Para Macri, Ritondo está plenamente identificado con el cambio que propone Milei, mientras que Randazzo es parte del peronismo que cuando él estaba en el poder lo terminó traicionando. Cerca del ex mandatario resaltaron una publicación de Randazzo en su cuenta de X, acompañando una foto en la que está con Juan Schiaretti: “Creemos que el futuro es ayudar en la gobernabilidad y que es necesario trabajar por un peronismo democrático, federal y en sintonía con los problemas que tienen los argentinos”, fue el mensaje del ex ministro de Cristina Kirchner que, según los “halcones” del PRO, confirmaría que no está compenetrado con las ideas del líder libertario sino con las del PJ.

En estos últimos días, Bullrich dio señales de que no estaba tan segura de aceptar el Ministerio de Seguridad si Ritondo no llegaba a la presidencia de Diputados: sus allegados resaltaban que la jefa del PRO no quería quedar desacomodada políticamente en su partido en caso de que el acuerdo de Macri y Milei se frustre. Sin embargo, en su entorno ahora aseguran que la ex candidata presidencial se mostró en las últimas horas dispuesta a volver sí o sí al Ministerio de Seguridad, molesta cada vez más con el papel que adoptó el fundador del PRO en las negociaciones con el presidente electo.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich, ¿cada vez más distanciados?

Bullrich se queja de que Macri la quiere excluir de las conversaciones con Milei y que presiona en forma desmedida por espacios de poder como la presidencia de la Cámara de Diputados, ministerios y segundas líneas de algunas dependencias del Estado. “Mauricio cree que él ganó las elecciones y se equivoca. Hay que dejarle las manos libres a Milei”, le dijo a uno de sus colaboradores.

Para Macri, por su parte, Bullrich negoció en forma personal con Milei su regreso a Seguridad y eso dinamita un acuerdo integral entre el PRO y los libertarios. Y piensa que es un error del presidente electo insistir en que Florencio Randazzo y no Ritondo presida la Cámara de Diputados: el ex candidato a vicepresidente de Juan Schiaretti, según cree, es parte de los mismos problemas que tuvo en su gobierno con exponentes del peronismo dialoguista que frenaron muchos de sus cambios.

“Si esto sigue así, nos corremos”, es la advertencia que le habría hecho Macri a sus colaboradores de confianza en estas horas de incertidumbre política, donde no consiguió los lugares que imaginaba en el esquema de poder que viene. Algunos nombres del gobierno libertario como el de Luis Caputo, ex funcionario macrista, surgieron de la iniciativa del presidente electo y no de un pedido del fundador del PRO. Lo mismo sucedió con Omar Yasín, el abogado que está alineado con el macrismo y el bullrichismo y que llegará a la Secretaría de Trabajo, en realidad, por su amistad con Sandra Pettovello, futura ministra de Capital Humano, con quien compartía la militancia en la UCeDé.

Patricia Bullrich y Waldo Wolff, en la sede nacional del PRO

Bullrich se mantiene en total silencio desde que hace una semana se instaló la versión sobre la oferta que le hizo el presidente electo. Este lunes, sin embargo, pareció dar una señal de que volverá al cargo que ocupó entre 2015 y 2019: se reunió y aceptó fotos con Waldo Wolff, el futuro ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, en un encuentro que pareció simbolizar el trabajo coordinado que ambos tendrán que tener desde el 10 de diciembre.

Lo mismo hizo este miércoles en Santa Fe, donde se reunió con el gobernador electo Maximiliano Pullaro y hablaron sobre los hechos de inseguridad y la violencia narco en la provincia. “Tengo muchas coincidencias con sus políticas de seguridad, sobre todo en Rosario”, dijo el radical sobre la posible ministra de Milei, cuya designación en ese área consideró una “buena noticia”. De ese encuentro participaron futuros ministros mileístas como Francos y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).