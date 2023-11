Sin radicales en el Gabinete, Jorge Macri define los últimos lugares de su Gobierno y se prepara para asumir el jueves

Jorge Macri ya tiene a ocho de sus 11 ministros designados par formar su equipo de funcionarios que lo acompañarán como Jefe de Gobierno durante los próximos cuatro años. Las tres áreas sobre las que acelera detalles finales de la negociación son Hacienda, Infraestructura y Desarrollo Humano. El jueves que viene tendrá su ceremonia de asunción en la Legislatura de la Ciudad y ese mismo día presentará a todo su staff en un acto en la Usina del Arte, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. En 12 días tomará la posta de la administración tras dos mandatos de Mauricio Macri y dos de Horacio Rodríguez Larreta.

Para consolidar los 16 años de gobiernos del PRO en la Ciudad, Jorge Macri definió un Gabinete con mayoría de dirigentes ligados al macrismo, de su confianza y/o de la del ex Presidente, sin presencia de la Unión Cívica Radical dentro del Gobierno, aunque con la idea de sostener acuerdos políticos que le permitan sostener la gobernabilidad.

Macri exploró la posibilidad de un pacto con La Libertad Avanza en la Ciudad, a la par de las negociaciones que su primo ejecuta a nivel nacional con Javier Milei. El triunfo presidencial del libertario desarticuló el sistema de partidos y obligó al Jefe de Gobierno electo a adecuar las articulaciones políticas en el mismo sentido. De todos modos, no prosperó ninguna alianza formal con los libertarios en terreno porteño.

El nuevo esquema de funcionarios exhibe que Jorge Macri pretende concentrar poder en el Gobierno: Rodríguez Larreta había loteado su gabinete con el radicalismo y otros espacios conformando una especie de coalición de gobierno que tenía correlato en la Legislatura. El primo del ex Presidente, en cambio, constituyó un equipo de asesores de distintas extracciones del PRO. Lo que sí hace es construir puentes para generar una coalición legislativa -que no implicará cogobierno-: El partido amarillo tiene sólo 12 legisladores y requiere del respaldo del radicalismo, Confianza Pública, la Coalición Cívica y el liberalismo de Juntos por el Cambio para gobernar. El fruto de ese acuerdo es que Matías López, legislador que responde a Diego Santilli, será el vicepresidente 1° de la Legislatura.

Jorge Macri junto a Néstor Grindetti y a Gabriel Sánchez Zinny

Las negociaciones de Macri con el radicalismo

Esos temas son los que orbitaron ayer en la conversación que tuvo con Martín Lousteau, líder de Evolución Radical y su contrincante en las PASO porteñas de JxC, Emiliano Yacobitti, diputados nacional y armador de esa facción del radicalismo, y Daniel Angelici, hombre fuerte de la UCR porteña. Hasta entonces, el vínculo con el senador nacional estaba roto. Los radicales tenían espacios de poder en el Gobierno porteño que no conservarán. A través de Angelici -que tiene una amistad tanto con Jorge como con Mauricio Macri-, el Jefe de Gobierno electo le hizo saber a Loustau que su decisión era no tenerlos en cuenta para el Gabinete.

Sin embargo, por la falta de consenso en la Legislatura, Macri cedió y buscó llegar a un acuerdo con la UCR. El “Tano” mantuvo una postura orgánica y procuró generar un acercamiento con Lousteau para intentar arribar a un punto común. En la reunión de ayer, según pudo saber Infobae, Jorge Macri acordó darle al radicalismo la conducción de una serie de organismos descentralizados de la Ciudad. Entre ellos, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), ObsBa y, posiblemente, la continuidad de Guillermo Laje al frente de la Presidencia del Banco Ciudad.

Además, el PRO y la UCR acordaron un equilibrio político en la designación de los miembros representantes del estamento legislativo que irán al Consejo de la Magistratura y a la Auditoría de la Ciudad. En el organismo que administra el Poder Judicial los representantes serán Luis Duacastella (peronismo), Lorena Clienti (UCR) y Manuel Izura (PRO). Mientras que la auditoría tendrá dos miembros para el PJ -incluyendo la Presidencia-, dos para la UCR y dos para el PRO. Los auditores del radicalismo, según pudo conocer este medio, serán Patricia Cáceres (cercana a Angelici) y José Luis Giusti (ligado a Lousteau).

Daniel Angelici, el puente entre el radicalismo porteño y Jorge Macri

Respecto al Gabinete, Néstor Grindetti será el Jefe de Gabinete porteño y estará secundado por Gabriel Sánchez Zinny, Waldo Wolff será ministro de Seguridad y estará secundado por Diego Kravetz. Gabino Tapia estará cargo del nuevo Ministerio de Justicia y Gobierno; César “Tuta” Torres estará al frente de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano; Fernán Quirós continuará al frente del Ministerio de Salud; Mercedes Miguel será la reemplazante de Soledad Acuña en el Ministerio de Educación. Otra designación confirmada es la de Roberto García Moritán como ministro de Desarrollo Económico.

A su vez, Guillermo Romero, que fue asesor de la Municipalidad de Vicente López, será titular de la estratégica Secretaría General; Leticia Montiel seguirá como secretaria de Legal y Técnica; Valentín Díaz Gilligan, que fue segundo de De Andreis durante el Gobierno de Macri, será el ministro de Turismo de la Ciudad.

Esta semana, Macri confirmó también a Ignacio Baistrocchi como titular del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, y esta semana dará a conocer a Gabriela Ricardes como ministra de Cultura. Respecto a la Secretaría de Comunicación de la Ciudad, Gustavo Gago, histórico jefe de prensa de Jorge Macri; mientras que la Secretaría de Deportes la ocupará Fabián Turnes, ex centro de la selección Argentina de rugby y actual director de Deportes de Vicente López. A su vez, Victoria Morales Gorleri, diputada nacional del PRO muy cercana al Papa Francisco, será secretaria de Bienestar y Tercera Edad.

Jorge Macri con su ministro y su secretario de Seguridad, Walton Wolff y Diego Kravetz

Dentro de los tres ministerios que aún no hay confirmación sobre quién quedará como responsable, uno de los más relevantes es el Ministerio de Hacienda. Aún no se descarta la continuidad del actual ministro, Martín Mura. De todos modos, el funcionario ha manifestado que su intención es cerrar un ciclo luego de ocho años de gestión. En caso de no seguir, Gustavo Arengo Piragine, actual subsecretario de Hacienda, aparece como el posible reemplazante.

Respecto a Desarrollo Humano, Macri evalúa la continuidad de Gabriel Mraida, dirigente ligado a el evangelismo y quien sucedió a María Migliore en el área. Si bien Hubo conversaciones con Pilar Molina, no se descarta que Mraida sostenga el puesto. La otra incógnita es el nuevo Ministerio de Infraestructura y quien suena para ese lugar es el arquitecto Daniel Chain, quien fue ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad entre 2007 y 2015 y subsecretario de Obras Públicas de la Nación durante la presidencia de Macri.

De cara al traspaso de mando, Rodríguez Larreta transita sus últimos días como Jefe de Gobierno y analiza su futuro político. El jueves, el alcalde porteño hará un evento de balance de su gestión, donde presentará ante la prensa los hitos de sus ocho años al frente de la administración de la Ciudad.