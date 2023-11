Los estrategas digitales de Javier Milei contaron detalles de la campaña: el impacto en redes y la clave para llegar al voto joven

Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón explicaron cómo funcionan las redes sociales

Los influencers estrategas digitales Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, que desde hace años manejan varias de las redes sociales de Javier Milei, revelaron cómo lograron que los videos del líder de La Libertad Avanza tuvieran tanta repercusión durante la última campaña y anticiparon que, una vez que el presidente electo asuma en el Gobierno, van a continuar trabajando junto a él, intentando “explicar por qué es necesario tomar diversas medidas”.

Te puede interesar: Los ministros confirmados de Milei arman sus equipos y aceleran la transición, pero reina la incertidumbre en Economía

Los jóvenes, que están a cargo de las cuentas que el economista tiene en TikTok y en Facebook, fueron parte fundamental en la exposición y grado de conocimiento público del líder de La Libertad Avanza, principalmente en el electorado de menor edad.

“En términos de números, Javier Milei tiene un promedio de visualizaciones por video de 8 millones de personas; Patricia Bullrich, que era la que más cerca estaba, tenía 250 mil; (Horacio) Rodríguez Larreta, 50 mil, y (Sergio) Massa, algo así como 40 mil”, precisaron.

Te puede interesar: Pasó en la TV: la reunión entre Cristina Kirchner y Victoria Villarruel, el futuro de Scaloni y la adicción de Charlotte Caniggia

Durante una entrevista en la radio Urbana Play, los expertos señalaron que el futuro mandatario nacional “no tiene TikTok descargado en el celular”, pero que, sin embargo, cuenta con “1,6 millones de seguidores, más de 15 millones de likes y ha llegado en reproducciones a más de 400 millones de personas únicas” en esa plataforma.

“Él me ha dicho muchas veces que está muy agradecido y que cree que parte de haber llegado a la juventud de la forma en la que llegamos fue gracias a esto. Además, se dio una dinámica muy sencilla: yo le hago una pregunta y él la responde en 40 segundos”, destacó Gutiérrez.

Eugenia Rolón e Iñaki Gutiérrez (Ariel Torres)

El joven aclaró que no fue Milei quien le pidió que le diera impulso a sus redes sociales, sino que fue él mismo quien se lo propuso, a través de Rolón, su pareja, que ya tenía contacto con el entonces candidato desde hacía varios años.

Te puede interesar: Un diputado de Juntos por el Cambio anticipó con una inusual foto que será oposición al nuevo gobierno de Javier Milei

“Yo lo conocí cuando él fue a dar una charla a la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario, a la que cualquiera podía inscribirse, yo estaba en el secundario, fui como cualquier persona y cuando estaba haciendo la fila vi que una amiga que formaba parte de la organización estaba preocupada. Me acerqué, le dije ‘che, ¿todo bien?’ y me dijo que estaban demorados y que ninguno de los chicos le quería ir a avisar a Javier. Yo le dije ‘mirá, yo si querés voy y le digo que estamos demorados y, de paso, le hago un par de preguntas’”, recordó Rolón.

Los chicos, que tienen 20 y 21 años, aseguraron que hacen este trabajo ad honorem y anticiparon que a partir del 10 de diciembre continuarán con su labor en un contexto en el que Milei va a tener que “gobernar para todos y para una Argentina que tiene 60% de pobreza en el conurbano, un dólar a mil pesos y gente que la está pasando mal”.

“La idea va a ser aplicar el plan económico explicando un poco la situación que recibimos. Nosotros no vamos a aplicar ningún tipo de congelamiento de precios y va a haber un aumento del 50% en los supermercados, y eso va a significar muchas cosas. Trataremos de explicar lo máximo posible por qué consideramos que es necesario tomar diversas medidas”, indicó Gutiérrez.

Al hablar sobre las redes sociales, los estrategas detallaron que, “del 100% de las visualizaciones en TikTok, el 70% deja de ver después de los 3 segundos y el 1% te da like”, mientras que en Instagram, si bien “tenés un poco más de retención”, el 50% igual “ya te deja de ver” después de ese tiempo.

Los estrategas digitales junto a Milei

“Yo hice una sección desmintiendo lo que decían de Javier, por ejemplo, con la cuestión del Ministerio de la Mujer, y los tres primeros segundos dije ‘Javier Milei va a dejar sin derechos a las mujeres’. La gente que banca a Milei se va a quedar para putearme y la que está en contra va a querer escuchar por qué digo eso”, ejemplificó Rolón.

Por otra parte, consultados por el conductor del programa, Andy Kusnetzoff, sobre si estaban completamente de acuerdo con todo lo que decía Milei, reconocieron que “hubo cosas” con las que no se sintieron “muy identificados”, mientras que otras consideraron que “no era el momento” de discutirlas.

“Eso es algo que Iñaki lo entiende muy bien. Yo capaz estoy más dispuesta a dar la batalla cultural o la lucha teórica, independientemente de los resultados que eso nos puede dar electoralmente. Él es más político y muchas veces me dice ‘no digas esto, porque no conviene’”, subrayó la joven.

Video de Javier Milei en TikTok

En este sentido, Rolón se mostró polémica al opinar que “es realmente un error de conocimiento histórico decir que las mujeres han logrado la igualdad jurídica por su cuenta o por su mera militancia, porque, en realidad, la ayuda que recibieron de los hombres fue fundamental”.

“No me considero feminista porque creo que uno no puede formar parte de un movimiento cuyos objetivos ya fueron consagrados. Yo hago política a nivel local y en la Argentina no hay ningún derecho que tenga el hombre y que la mujer no, al contrario, hay derechos que tienen las mujeres por encima de los hombres”, agregó.

Por último, defendieron las declaraciones del presidente electo que generaron críticas durante la campaña, como la venta de órganos o la libre portación de armas, al insistir con que el libertario “es intelectualmente honesto y si leyó un libro que habla de un determinado tema y le preguntan justo sobre eso, él va a responder con esa información”.