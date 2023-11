Javier Milei le respondió a Eduardo Belliboni: “El señor tal vez esté nervioso porque queremos limpiar los intermediarios”

Eduardo Belliboni dijo que quiere que al gobierno de Milei le vaya muy mal.

Uno de los temas más urgentes que deberá tratar el futuro gobierno es el de la asistencia social a los sectores más vulnerables, en el marco de una inflación creciente y del plan económico que impulsará un significativo recorte del gasto. De hecho, desde las organizaciones sociales comenzaron a advertir que la conflictividad podría aumentar si es que las futuras autoridades no dan respuesta a los reclamos.

Esas advertencias tomaron aún más fuerza en las últimas horas luego de que la Unidad Piquetera realizara una masiva protesta frente al Ministerio de Desarrollo Social y luego al de Economía, y anticiparan nuevas movilizaciones para después del 10 de diciembre.

En ese marco, uno de los referentes de esa agrupación, Eduardo Belliboni, tuvo declaraciones polémicas respecto al futuro gobierno, al asegurar que quiere que le vaya “muy mal”.

“Yo quiero que le vaya muy mal. Si se cumplen sus planes les va a ir mal a todos los trabajadores. Yo quiero que fracasen los planes que tiene para reventarle la cabeza a los trabajadores, los jubilados, los estatales. Nosotros nos preparamos para enfrentar a este Gobierno”, sostuvo el líder piquetero en una entrevista en Canal 9 el lunes.

Este miércoles, el propio presidente electo, Javier Milei, respondió a los dichos del dirigente piquetero, y aunque aseguró que su gobierno mantendrá la ayuda social, eliminará a los intermediarios.

“Van a tener contención. Tal vez el señor en cuestión (por Belliboni) esté nervioso porque queremos limpiar lo que tiene que ver con los intermediarios. La ayuda la tendrían que recibir de manera directa las personas vulnerables y que nada quede en el medio. Lo único que vamos a hacer es transparentarlos (los planes) y quitar del medio los intermediarios. No solo es una perversión que les quiten dinero sino que también es una perversión que después los obliguen a participar de marchas y demás para mantener el negocio de cuatro o cinco vivos”, advirtió Milei en declaraciones a radio La Red.

A modo de bienvenida para la gestión de La Libertad Avanza, la Unidad Piquetera realizará dos jornadas de movilizaciones, el 19 y 20 de diciembre. La fecha, además, coincide con los 22 años que se cumplirán del estallido social en el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa en 2001.

Milei también habló de la relación que tendrá su gobierno con las organizaciones piqueteras y repitió la advertencia que había hecho durante la campaña electoral. “Lo que he dicho es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Si violan la ley, no me voy a dejar extorsionar: terminarán presos los líderes que intenten violentar la ley”, enfatizó.

Según se informó, las medidas de fuerza anunciadas por las organizaciones piqueteras para las próximas semanas recibieron el respaldo de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la organización que agrupa a la mayoría de los movimientos sociales de Unión por la Patria, entre ellos el Evita, de Emilio Pérsico; Somos Barrios de Pie, de Daniel Menéndez; la Corriente Clasista y Combativa (CCC), referenciada en el diputado nacional Juan Carlos Alderete; el Frente Popular Darío Santillán, liderado por Dina Sánchez; y el Movimiento Misioneros de Francisco, cuyo referente es Esteban “Gringo” Castro, el es secretario general de la UTEP.

Milei ya anunció que Desarrollo Social, desde el 10 de diciembre, dejará de ser Ministerio y se integrará como Secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, junto a Salud, Educación y Trabajo. La Secretaría de Desarrollo Social estará a cargo de Pablo de la Torre hermano del ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre.

Consultado por Infobae la semana pasada, De la Torre señaló: “Los planes sociales van a seguir, pero hoy es un descontrol total que vamos a ordenar. Al que recibe un plan social, según su capacidad, le vamos a exigir que trabaje, porque de esa forma lo vamos a liberar del plan el día de mañana. Vamos a dar planes sociales, pero no vamos a dejar tirados a quienes los reciben. Es la forma para que la gente que hace mucho no trabaja recupere la cultura del trabajo, salga adelante y deje de depender del Estado”.